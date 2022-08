Kővágószőlősön ráadásul az óvoda és az iskola után október első napján egy bölcsőde is megkezdi majd a mindennapi működését, amely a Magyar Falu Programban nyert pályázatból és a község önerejéből, mintegy 60 millió forintos beruházásnak köszönhetően, egy meglévő társasház földszintjén lett kialakítva. A falu életében ez volt a legnagyobb beruházás az elmúlt esztendőben, de emellett azért az újtelepi játszótér is fel lett újítva, nem beszélve arról, hogy a falusi temetőnél jelenleg is zajlik az útépítés, hogy hátulról is be lehessen hajtani majd a létesítménybe.

A jelenlegi energiakrízis miatt Sándor Tibor Antal polgármesternek amúgy az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy a fűtésszezonra miképpen gazdálkodja majd ki a falu a jelentősen megnövekedett energiaárakat, ám mindez nem állhatott útjába annak, hogy idén is megrendezzék a hagyományos, háromnapos Zsongorkő Fesztivált, amely az egész régióból tömegeket vonzott Kővágószőlősre.

– A Covid-járvány alatt voltunk éppen eleget bezárva, így fel sem merült, hogy az energiaválság miatt pont azt az eseményt halasszuk el, amit a legtöbb kővágószőlősi és környékbeli a legjobban várt – meséli a polgármester.

És igaza is volt az elöljárónak, hiszen a fesztiválon összegyűlt a falu apraja-nagyja, de a szűk térségen kívül még a megyeszékhelyről is érkeztek csapatokban a szórakozni vágyók a háromnapos eseményre, amelyen az ingyenes lángos és finom ebéd mellett nívós zenei koncertek, érdekes előadások és színes programok vártak a résztvevőkre.

A távlati tervekről kérdezve óvatosan fogalmaz Kővágószőlős polgármestere, Sándor Tibor Antal elmondása szerint ugyanis most felelőtlenség ugyanúgy tervezni, mint a korábbi években, az energiaárak elszabadulása előtt. – A kisbolt felújítása azért még folyamatban van, de emellett emeltünk az iskolakezdési támogatásokon is – meséli a polgármester, akitől megtudtuk, hogy a község az óvodakezdést 15 ezer, az iskolakezdést 25 ezer, míg a továbbtanulást 35 ezer forinttal támogatja a helyi diákok és szüleik számára. A támogatás a falu mind a 180 gyermeke után igényelhető, azonban értelemszerűen jövedelemhatárhoz van kötve, hogy valóban csak a rászoruló családok éljenek vele.

Ami a megnövekedett rezsiköltségeket illeti Sándor Tibor Antal úgy véli, hogy előre kell menekülni, így az óvodába felszereltek négy, fűtésre is képes légkondicionálót, hogy ezzel is kevesebb legyen az épület gázfelhasználása, ráadásul az új berendezések fogyasztását egy az egyben kitermelik majd a tetőre korábban kihelyezett napelemek.

A település nemrégiben értékesített kilenc új építési telket, így az elöljáró reményei szerint a lélekszám hamarosan átlépheti az 1400-as lélektani határt is. Mi több, ehhez a település letelepedési támogatást is biztosít az újonnan érkező családok számára.

– Távlati tervekről egyelőre nem tudok beszámolni, jelenleg azt vizsgáljuk, hogy miből fogjuk tudni üzemeltetni majd az intézményeinket, hiszen egy óvodát, vagy iskolát nem tudunk home office-ban működtetni, márpedig egyelőre még majdnem minden gázzal működik a településen – mondta a polgármester. – Szerencsére Kővágószőlős infrastruktúrája kitűnő állapotban van, minden ki van építve és fel van újítva, így most az üzemeltetés megoldására került a hangsúly: a tervek szerint az óvoda után most az önkormányzat épületére és a helyi kultúrház tetejére is napelem kerül még. Ennél előrébb jelenleg nem tudunk tekinteni – foglalja össze a polgármester.



A település vezetői

Sándor Tibor Antal polgármester, Bozó Sándorné alpolgármester, Varga Balázs alpolgármester, Balog Gergelyné képviselő, Csongrádi Zsolt képviselő, Mecseki Noémi Mónika képviselő, Várnai József képviselő Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző, dr. Szurdi Bálint kirendeltségvezető, Csongrádiné Szabó Erzsébet igazgatási előadó, Varga László anyakönyvvezető, Mosgai Györgyi adóügyi, pénzügyi előadó, Perjés Krisztina önkormányzati dolgozó, Szellár Tamara közösségszervező,Kiss Béla hivatalsegéd, Ofodile Félix Dubem művelődésszervező. Dr. Soóky Barna háziorvos, gyermekorvos, Dornné dr. Pataki Erzsébet fogorvos, Horváth Anita Mónika védőnő, Szabó-Papp Ágnes iskolaigazgató, Ádám Tünde Anna óvodavezető,Lajtai Kíra minibölcsőde-vezető, Hires Péter élelmezésvezető.