Idén nyáron befejeződtek az útfelújítások, a zöld város projekt munkálatai, egy pumpapálya épült, de nincs megállás, hiszen a többi beruházás is folyamatban van.

A tervek szerint szeptember végére elkészül a nagy műfüves pálya építése, a kisebb pálya pedig egy fedést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjának köszönhetően. Jól halad emellett a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által támogatott Villány és Villánykövesd közötti kerékpárút építése is, itt szintén szeptember végéig elkészül a kivitelező a munkálatokkal. A hivatal előtti tér átépítését, illetve a termelői piac kialakítását célzó beruházás előkészületei is zajlanak, pontosabban jelenleg a tervek készülnek. Erre a Vidékfejlesztési Program keretében nyert az önkormányzat támogatást.

– Úgy látom, hogy szeptemberre készülnek el a tervek, amely után megkezdődhet a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. Ha tavasszal el tudnak indulni a munkálatok, akkor a jövő évi Vörösbor Fesztiválra egy teljesen új tér lesz itt. Szintén a háttérben halad az orvosi rendelő és a kultúrház emeleti részének felújítása, illetve az épület energetikai korszerűsítése. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban, szeptemberben talán a kivitelező is meglesz, így jó esély van rá, hogy idén ezek a beruházások megvalósulnak – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

A kultúrházra ezen kívül napelem kerül, és a hátsó épületrész külső szigetelését is elvégzik majd a szakemberek a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból. A bölcsődére elnyert pályázattal kapcsolatban ismét döntésre vár az önkormányzat. A város a Helyreállítási Alapnál pályázott a beruházásra, de nem akkora összeget nyert el, amekkorára eredetileg a felhívásban jogosult lett volna. Miután elfogadták a város kifogását a megítélt összeg hibás mértékét illetően, most újra várják a pozitív döntést az illetékes hatóságtól.

– Amint a termelői piacos beruházást sínre tudjuk tenni, a TOP Pluszos pályázatokkal is többet tudunk foglalkozni, de az előkészületek folyamatban vannak – tette hozzá a városvezető. Az önkormányzat ugyanis tavasszal a TOP Plusz keretében is több száz millió forintot nyert a város több pontját érintő fejlesztéseire.



Az önkormányzat a háttérzenét szorgalmazza



Az elmúlt évtől az önkormányzat úgy próbált egy új impulzust adni a pincesor forgalmának, hogy a szezon alatt pár alkalommal lezárta az utcát, így a vállalkozók nagyobb helyen tudtak kipakolni. A pincesor vállalkozói az idén egy turisztikai egyesületet hoztak létre, hogy összefogva időnként egységesebb, komplexebb, tematikus bor-gasztro élményeket tudjanak kínálni az ide látogatóknak. A villányi önkormányzat üdvözli és lehetőségeihez mérten támogatja is ezt.

– Az önkormányzat szorgalmazza, hogy legyen háttérzene, de azt nem szeretnénk, hogy hangos utcabál alakuljon ki a történelmi pincesoron. Természetesen nincs ellenünkre, hogy időnként egy hétvégi programcsomag egy utcabállal záruljon, de ez semmiképpen sem jelenthet minden egyes hetet, pláne nem hétvégente két napot. Tekintettel szeretnénk lenni a helyi lakosokra, és azokra is, akik máshogyan képzelik el a nálunk töltött napokat. Villány más minőséget képvisel, és azokat szólítja meg, akik baráti társaságban, családi kötelékben kiváló villányi borokat szeretnének fogyasztani, minőségi körülmények között. Jövőre ki fogja magát forrni ez a helyzet, remélhetőleg mindenki megelégedésére – mondta Mayer István.



Felmérik, hogyan tudják a költségeket csökkenteni



Egy-két intézkedést már tett a villányi önkormányzat az emelkedő rezsiárakra válaszul, mindemellett a lehetőségeket igyekeznek felmérni.

– Szerencsére elég sok helyen napelemek vannak már az intézményeken, úgyhogy a villamosenergia áremelkedése talán enyhítve csapódik le nálunk, de én azért napirenden tartom azokat a lehetőségeket is, amellyel tovább tudjuk csökkenteni a költségeket. Tehát mi az a maximális hőmérséklet, amelyre fel kell fűtenünk egy intézményt, nyáron pedig maximum meddig hűtsük le. A hivatal példaként fog szolgálni, de az óvodában nyilvánvalóan ez korlátozottabban lehetséges. Felelős magatartással igyekszünk spórolni, de egyértelmű, hogy a pluszkiadás meg fog jelenni, és azt ki kell gazdálkodni a költségvetésben. Tőlem az sem áll távol, ha például éjféltől hajnalig, amikor nem feltétlenül nélkülözhetetlen a közvilágítás, akkor kikapcsoltatjuk a lámpákat. Az egy nagy tétel, amivel jelentős összeget lehet megtakarítani – tájékoztatott a városvezető. Hozzátette: a lakosság szociális nehézségeit természetesen próbálják enyhíteni, továbbra is részt vesznek a szociális tűzifa programban, emellett az önkormányzatnak is van korábbról tűzifája, amivel azt ki tudjuk egészíteni.