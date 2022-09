Saját vagy albérlet?

Általánosan igaz, hogy a saját lakásunkat könnyebb ízlésünk szerint formálni, hiszen inkább magunkénak érezzük, és nem köti semmi a kezünket egy-egy nagyobb átalakítás alkalmával sem. De akkor sem kell lemondanunk az otthonosság érzésről, ha albérletben lakunk, ilyenkor is megejthetünk néhány kisebb átalakítást. Ebben az esetben először mindenképp egyeztessünk a főbérlővel vagy a tulajdonossal és a bérleti szerződésben leírtakat mindig tartsuk be.

Ami minden apróbb felújítás és átalakítás szempontjából fontos, az a költséghatékonyság. Ha saját otthonunkat lakáshitellel vásároltuk, akkor is bizonyosan van min spórolnunk. Ugyanakkor szinte biztos, hogy a havi albérleti díjak mellett se szeretnénk nagyobb kiadásokat a nyakunkba venni. Ezért következő tippjeink ezt is szem előtt tartják!

5 módszer, amivel otthonosabb lesz a lakás

1. A falak kifestése

Szerencsére a középkategóriás festékek nem kerülnek csillagászati összegekbe, ezért bátran nekiláthatunk a falak kifestésének. Akinek van rá affinitása, az tervezhet különböző színes formákat is a felületekre. Azzal is sokat spórolhatunk, ha az egyszerű fehér festéket mi magunk keverjük ki színre, de arról mindig gondoskodjunk, hogy tegyünk félre a kikevert festékből.

Tipp: Reneszánszukat élik a színes tapéták. Tény, hogy kicsit drágább a beszerzésük, de nem kell minden falra helyeznünk belőlük: válasszunk ki egy központi felületet, és vonjuk be csak azt vele, teljesen más lesz tőle a szoba hangulata!

2. Bútorok lefestése

A régi, retro bútorok is trendinek hatnak, ha új színt és esetleg új fogantyúkat kapnak. A matt felületet adó krétafestékek kimondottan népszerűek manapság – ezek felviteléhez még csiszolni és alapozni sem kell, így egy délután alatt átfesthetünk egy nagyobb bútordarabot is.

Ha éppen most vettünk fel egy nagyobb lakáshitelt és nem marad már keretünk új berendezés megvásárlására, akkor is jól jön ez a tipp, hiszen használt bútorhoz sokkal kedvezőbben juthatunk hozzá, és így csak az időnket és némi festéket kell rászánnunk, hogy saját ízlésünkre formáljuk ezeket.

3. Néhány szőnyeg

A komfortosság és melegség érzetét növelhetjük néhány szőnyeg elhelyezésével. Tegyük ezeket olyan helyekre, ahol nemcsak szépen mutatnak, de praktikusak is, például a franciaágy vagy a kanapé elé, így mezítláb lelépve megtapasztalhatjuk a kényelmes puhaságot. A szőnyegek további előnye, hogy a lakás nem fog visszhangozni, társasházban pedig eredményesen tompítják a szomszédtól felszűrődő hangokat.

4. Gazdag függönyözés

Szerencsére már néhány ezer forintból beszerezhetünk színben és anyagban is ízlésünknek megfelelő függönyöket. Ezeket nagyobb előkészületek nélkül az albérletben is feltehetjük, amikor kiköltözünk, akkor pedig egyszerűen magunkkal vihetjük. Akkor is jó megoldás a függönycsere, ha a főbérlő nem enged nagyobb módosításokat a szobákon, esetleg nem szeretne színesebb falakat: ilyenkor választhatunk feltűnőbb függönyöket, ez senkit nem fog zavarni.

5. Szobanövények

A zöld növényzet életet varázsol minden térbe! Persze fontos jól megválasztani a számunkra alkalmas fajtákat, hogy azok sokáig életben maradjanak a lakás adottságai mellett is. Mielőtt nagy növényvásárlásba kezdenénk, nézzük meg, hogy hol lenne számukra alkalmas helyünk. Figyeljük meg a huzatot, hogy mennyit süt a nap, mennyit van árnyékban egy-egy pont, hogy száraz-e a lakásunk levegője... Ezen információkkal már pontosabban ki tudjuk választani, hogy milyen növény lesz lakásunk éke akár éveken át.

Töltsük meg élményekkel!

Nem kérdés, hogy bármelyik hely otthonosabbá válik, ha megtöltjük a saját élményeinkkel. A beköltözés után tartsunk lakásavatót, hívjuk át a barátokat, családot. De egy-egy társasjátékkal eltöltött vagy főzőest is izgalmas emlékekkel szolgálhat. Emellett kitehetjük a kedvenc képeinket, emléktárgyainkat, szuveníreinket a szem előtt lévő helyekre, amelyekre rápillantva máris a melegség érzése foghat el minket.

Az, hogy lakóhelyünkből otthon váljon, a mindennapi életünk, hangulatunk szempontjából is kiemelten fontos – ezért megéri rááldozni mind a pénzt, mind az energiát. Legyen szó költséges albérletről vagy frissen lakáshitelből vásárolt házról, az anyagi keretünk jó eséllyel csekély lesz, ennek ellenére könnyen otthonossá tehetjük a belteret – a fenti filléres tippek ezt jól mutatják. Fessük ki a falakat, kenjük át a bútorokat, cseréljük le a függönyöket, szerezzünk be néhány szőnyeget és zöld növényt, majd dőljünk hátra, és élvezzük otthonunk új arcát, melegségét!

