Kökény A Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból idén év elején elkészült a kultúrház felújítása. Az épületen teljes tetőfelújítás (csere) valósult meg, és napelem került fel. A pályázat keretében nem minden fejlesztést tudtak megvalósítani, a belső felújításoknál önerőt is biztosított az önkormányzat. Máli Júlia, Kökény polgármestere elmondta, további önerős fejlesztések is várhatóak, ahogy lehetőségük és megfelelő fedezetük lesz rá, akkor a vizesblokkok és a konyha szükséges felújítását is elvégzik. A felújítás óta először a falunapon kapott szerepet a megújult közösségi tér, a rendezvényteremben ugyanis berendeztek egy retró fotókiállítást, amelynek nagy sikere volt. A lakosok örömmel nézték végig a régmúltat idéző képeket.

A fotókat Hegedűs Dóra közművelődési szakember gyűjtötte a lakosoktól. Szintén a Magyar Falu Program támogatásából hamarosan elindulhat Kökényben is a falugondnoki szolgálat. Amíg nem érkezik meg a pályázat keretében vásárolt falubusz, addig a helyi sportegyesület buszával végzi majd a feladatát a falugondnok. A községvezető szerint a szolgálatra igenis szükség van, ezt a Covid időszaka is bebizonyította. A polgármester örömmel számolt be arról is, hogy egy vállalkozó nyertes pályázatának köszönhetően újra lesz bolt Kökényben. Még folyamatban van az építkezés, de a lakók már nagyon várják, hogy megnyisson az üzlet.

Több beadott pályázata is van az önkormányzatnak, többek között a külterületi utak fejlesztésére, valamint a csapadékvíz-elvezetés rendezésére szeretne az önkormányzat támogatást nyerni. Előbbinél a felújítandó út a Dél-Kom telephelyének irányába vezet, ahonnan a reptéri körfogalomhoz lehet eljutni. Kátyús, rossz útról van szó, amelynek megújítása egyrészt a Dél-Komnál dolgozóknak kedvezne, másrészt a csatornázási munkálatok idején lenne nagyon hasznos kivezetőút a településről.

A szennyvízberuházás tervezési munkái jó ütemben haladnak, az engedélyezési eljárást követően ütemezetten sor kerül egy lakossági tájékoztatásra, ezután pedig előreláthatólag a következő év első harmadában megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. A csatornázás ütemezetten, minden érintettet kiértesítve zajlik majd, de kérik a lakosság türelmét, hiszen a munkálatok várható befejezése 2024-re tehető.

Az önkormányzat szeretné felújítani a Bagolyvár-kilátót, amelyet biztonsági okok miatt 2020-ban le kellett zárni. Az építmény helyreállítása olyan költség, amelyet önerőből nem fog tudni az önkormányzat finanszírozni, ezért egyrészt keresik a pályázati lehetőségeket, másrészt a falunapon egy adománygyűjtő kezdeményezést is indítottak. Ha valaki úgy érzi, hogy a sokat látogatott, népszerű kirándulóhelyért tenne, megteheti az önkormányzatnál.

Díjakat is átadtak a szeptemberi falunapon

Szeptember 10-én rendezte meg a kökényi önkormányzat a XI. Terménybetakarítás ünnepét. A sok segítőnek, rendezőnek, támogatónak, közreműködőnek, technikai munkatársnak köszönhetően sikeres programot tudhat maga mögött a falu. A rendezvényen átadták a diákoknak a tanulmányi ösztöndíjakat, és települési kitüntetéseket is adományoztak. Dísz­polgári címet kapott Keresztesi Ferenc a példaértékű életpályájáért és a település önzetlen támogatásáért. „Kökényért” címmel tüntették ki Hegedűs Sándort, aki munkájával rendszeresen hozzájárul Kökény fejlődéséhez, és a „Matusek László” Horvát Kulturális Egyesületet a horvát népi hagyományok immár több mint két évtizeden át való fenntartásáért, Kökény hírnevének öregbítéséért. Ezen kívül egyebek mellett volt horgászverseny, pörköltfőző verseny, sütimesterverseny, túrórudievő verseny, kukoricamorzsolás-bajnokság, felnőtt- és gyerekszkanderverseny, amelyeken igazán jól érezte magát minden résztvevő.