Országszerte komoly átállásokat hoz az idei évi fűtési szezon. Nincs ez másként Harkányban sem, ahol a legjelentősebb változást a fürdő hőenergia szolgáltatásának megszüntetése eredményezi.

Harkányban a korábbi években a hőenergiát a fürdő szolgáltatta a földből feltörő 62 fokos vizének 10 fokkal való visszahűtéséből származó energiával, ugyanakkor ez az energia kevésnek bizonyult, így arra gázkazánnal fűtöttek rá. A földgáz ára viszont már az előző fűtési szezon kezdetén, tavaly novemberben is sokat emelkedett, a szolgáltatás biztosítása pedig közel 40 millió forint veszteséget hozott a fürdőnek. Május 15-ig a moratórium miatt azonban nem lehetett a szerződéseket felbontani. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság döntését a város képviselő-testülete június 27-én hagyta jóvá a szerződések felmondásával kapcsolatban. Ez többek között a nagy szállodákat, kórházat, iskolát, vendégházakat, az Egészségházat, a művelődési házat, a Bolgár Múzeumot, az óvodát és a Kölcsey téren lakókat érintette, hiszen a korábban megállapított áron és feltételekkel már nem tudták számukra biztosítani a távhőszolgáltatást a megemelkedett igények mellett.

– Tudomásul kell venni, hogy a hőenergia-szolgáltatás nem tartható, így mindenkinek más megoldásokról kell a fűtési szezonban gondoskodnia – mondta Remmert Ferenc alpolgármester. Az önkormányzati fenntartású intézményekben meg fogják tudni oldani a fűtést. A művelődési ház tetején napelemek vannak, így ott megújuló energiával, hőszivattyúk segítségével fűtik majd az épületet, az óvodába kondenzációs kazánokat építettek be, és már elindult a próbafűtés is, ugyanígy egyedi fűtése lesz az Egészségháznak, és a lakosok is megoldották a nyár folyamán, hogy egyedi fűtési rendszerre álljanak át. A polgármesteri hivatalban és a sportcsarnokban pedig sok éve faaprítékos kazán adja a meleget.

Úgy tudjuk, a fürdő az iskola fenntartójával és a kórházzal is tárgyalásokat folytat, hiszen a fürdő továbbra is tudja biztosítani a szükséges hőenergiát ezekben az intézményekben, de ennek a drasztikusan megemelkedett földgáz­ára miatt komoly költsége és feltételrendszere van. Éppen ezért az újraszerződés feltétele, hogy a szolgáltatást igénybe vevők előre meghatározzák a szükséges hőmennyiségét, és ezen hőenergia előállításához felhasznált gáz ellenértékét két hónapra előre kifizetik az intézményfenntartók. Ez elengedhetetlen, hiszen a költségek utólagos elszámolása a fürdő napi működését veszélyeztetné.

Az alpolgármester bízik benne, hogy az érintett intézmények gondoskodnak az egyedi fűtésről, vagy megegyezésre jutnak a fürdővel a hőenergia-szolgáltatást illetően. Mindezek mellett kitért arra, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények esetében természetesen racionalizálják a fogyasztást is. Ahol lehet, energiamegtakarító üzemmódra váltanak, hiszen a város költségvetését is jelentősen megterhelik majd a megemelkedett rezsiárak.