A Szigetvári Tankerülethez tartozó általános iskola bővítése mellett a Magyar Falu Pályázat keretein belül korábban az önkormányzati óvoda is új tornaszobát kapott közel 30 millió forintból. Útfelújítási munkálatokra is sor került, ez nemrég fejeződött be a Petőfi utcában, ehhez önkormányzati forrást is igénybe vettek. Kisebb felújítást végeztek a ravatalozón is.

A továbbiakban is kívánják folytatni a járdák felújítását, tudtunk meg Kobra Ottó polgármestertől. Kihívást jelent a település számára, hogy nem találtak sofőrt a falubuszhoz, ezért tervezik lecserélni a járművet egy kisebb, kilenc személyesre, amelyet B-kategóriás jogosítvánnyal is lehet vezetni. Ha lehetőség nyílik rá, a falubuszhoz is benyújtanak majd pályázatot. A falubusz azért is rendkívül fontos, ugyanis a Dencsházához tartozó Péterfapuszta külterületen élő, több mint száz lakos számára ez jelenti az egyetlen megoldást a közlekedésre. Közel harminc gyerek él itt, az ő iskolába, óvodába járásuk miatt tömegközlekedés híján a falubusz mindennap többször fordul errefelé.

A legközelebbi tömegközlekedés a Szigetvár–Dencsháza összekötő úton van, ami a pusztától 1,6 kilométerre található. Odáig pedig egy egysávos út vezet, amely alkalmatlan arra, hogy helyi buszjárat használja – erről a problémáról többször olvashattak már lapunkban. A polgármester elmondta, közel húsz éve dolgozik azért, hogy a helyzet változzon, több pályázatot benyújtottak, de eddig sajnos nem sikerült elnyerni az erre szükséges forrást, ugyanis magas költségekkel járna a helyreállítás.

Annyi javulás történt, hogy sikerült a Magyar Falu Program keretén belül felújítani ezt az bekötő útszakaszt, így a burkolat állapota most már rendben van, de még mindig egysávos, így a tömegközlekedés sajnos esélytelen ezen a szakaszon.

Támogatják a háztáji gazdálkodást Dencsházán továbbra is működik két állattartó telep, az egyiken csirkéket, a másikon sertéseket, juhokat nevelnek. A háztáji állattartást segítő program keretén belül továbbra is ingyenesen igényelhetnek a dencsházai és péterfapusztai lakosok baromfit. A polgármester elmondta, ezzel is a lakosság megélhetését kívánják segíteni, valamint a falusi életformát fenntartani. – Idén közel százan éltek ezzel a lehetőséggel. Így olcsóbban tudnak otthon egészséges élelmiszert termelni a lakosok – számolt be Kobra Ottó. Az önkormányzati állattartó telepről egyébként külső piacra is értékesítenek, már kiépült vevőkörük van e téren. A keltetés során megmaradt tojásokat is szociális juttatásként szokták elosztani a lakosok körében.

Programok segítenek összehozni a helyieket

Dencsházán törekednek a közösségépítés elősegítésére is rendszeres programokkal. Régi hagyomány az adventi gyertyagyújtás a helyi iskolások, óvodások, asszonyklub részvételével.

– Ez az alkalom, úgy tapasztaltuk, mindig összehozza az embereket. Az adventi gyertya meggyújtása után kalács és forralt bor mellett jó beszélgetések szoktak kialakulni – mondta Kobra Ottó. A gyerekeknek karácsonyra, mikulásra ajándékcsomaggal, játékos műsorral készülnek. Húsvét és Márton napja környékén kézműveskedést, májusban májusfaállítást tartanak. A jövőbeni tervek is ehhez kapcsolódnak. A polgármester elmondta, szeretnének minél előbb egy szabadtéri sportpályát és játszóteret építeni, ez sok gyereknek szerezne örömet. Ez lakott külterületen, Péterfapusztán is hiányzik, ott is szükség lenne rá. – A közösségi élet területén is ez hozhatna javulást, a fiatalokat kimozdítaná a négy fal közül, s a helyi családok számára is találkozási pontot jelentene egy játszótér, illetve sportpálya – állapította meg a polgármester.