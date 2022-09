A neve ma is változatlan, a Farkas Filter szolgáltatásai azonban mára jócskán túlmutatnak az ipari olajtermékek, tágabban véve kenőanyagok bolti árusításán. Az alapokat valóban az ipar, a közlekedés és a mezőgazdaság számára szállított motorolajok, adalékok és szűrők, filterek kis- és nagykereskedelme adja. Lefedve a személy- és haszongépjárművek, az ipari és mezőgazdasági munka- és erőgépek, emellett a kompresszorok és hidraulika legszélesebb spektrumát.

Az utóbbi időszakban azonban számos területen frissült és bővült mind a termékek, mind a szolgáltatások kínálata. Maradva az olajnál, még országosan is újdonságként immár az automata váltók olajcseréjét, a rendszer szakszerű gépi átmosását is vállalják.





Fotós: Nana's Dreams Photography

Olajok és szűrők kicsiben és nagyban,

céges flották esetén egyedi szolgáltatásokkal

A szűrőtechnikai alkatrészeket 15 hazai és márkás és minőségi külföldi gyártótól szerzik be, az ügyfelek egyedi igényeit komplett termék- és szolgáltatáscsomagokkal kiszolgálva. Előbbiek esetében a szokásos 1, 4 és 5 literes flakonok mellett 20, 60, sőt, 205 literes, hordós kiszerelésben is. Utóbbi sorába pedig a szűrési folyamatok monitorozása, optimalizálása és a műszaki tanácsadás is beletartozik. A közületi, céges ügyfelek részére akár keretszerződéssel, egyedi szállítási lehetőségekkel. Flottaszerződések esetén további kedvezményekkel, soron kívüli kiszolgálással. Speciális logisztikai szolgáltatásként pedig problémás anyagok beszerzését, készletezését és ütemezett szállítását is megoldják.





Pécsett akár ingyenes házhoz szállítással

A szállításra egyébként is különös gondot fordítanak: termékeiket – 20 ezer forintos értékhatár fölött ingyen – Pécsett és vonzáskörzetében naponta 9 és 14 óra között, az összegyűjtött igények alapján körjárattal házhoz is szállítják; mostantól akár lakossági megrendelőknek is. Mi több, egyedi megrendelésre akár 24 órán belüli, telephelyre történő kiszállítást is vállalnak.





További újdonságok: autóalkatrészek,

olajcsere, szervizautó, vizsgáztatás

A kenőanyagok, filterek mellett újabban bármely más autóalkatrészt is beszereznek személy- és teherautókba is, méghozzá különösen gyors, szinte mindig tarthatóan 24 órás beérkezési határidővel. Emellett egyre nagyobb teret nyer immár kétbeállásosra bővített műhelyük gyorsszerviz-szolgáltatása. Amely során időpontfoglalással immár az autók komplett szervizelését is elvégzik. Október 1-től pedig már egy szervizautót is szolgálatba állítanak, így az akkumulátorcserét, klímatöltést és olajcserét külső helyszínen is meg tudják oldani. A szerviztevékenységbe emellett, ugyancsak újdonságként a műszaki vizsgáztatás, valamint a vizsgára történő műszaki felkészítés is beletartozik.

Mindezt speciális kedvezményekkel: elfogadják a pécsi Tüke-kártyát, amely mellett a Körber, és a Bader Gruppe cégcsoport dolgozóit is kedvezményes árakkal várják.

A Farkas Filter sikerének kulcsa a széles termékpalettán és szolgáltatási körön és persze a kedvező árakon túl, hogy mindig is a közös megelégedettségen alapuló, hosszú távú együttműködésre törekedett, minden vevő számára mindig megtalálva a számára legkedvezőbb megoldást.





Ahogy új szlogenjük hirdeti: Farkas Filter – nem csak Filter!