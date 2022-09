Léteznek világmárkák, amelyek nevét már a gyerekek is fejből fújják, mivel logózott termékeik, reklámjaik minduntalan visszaköszönnek hétköznapi cikkeinkben vagy a médiából. És akadnak, amelyek ugyan saját területükön a világ technológiai élvonalába tartoznak, sőt, ugyancsak ott lapulnak talán mindannyiunk használati tárgyaiban, mégis alig hallunk róluk. Mert nem késztermékek, nincs rajtuk a szembeszökő cégfelirat; olyan alkatrészek, amelyek nélkül a működés elképzelhetetlen, ám megbújnak a tárgyak belsejében.

Ilyen különleges márka az Amphenol is. A Pécsett működő, teljes nevén Amphenol Sincere Industrial Product Ltd. (ASIP), annak az Amphenol Industrial Products Groupnak (AIPG) a tagja, amely piacvezető technológiával büszkélkedhet a nagy teljesítményű csatlakozó rendszerek, érzékelők és antennák tervezésében, gyártásában, valamint iparági felhasználók széles körének ellátásában.

Bár sokan talán nem is hallottak róla, egészen biztos, hogy több terméke is megbújik valamennyiünk zsebében, táskájában, nappalijában és egyre inkább autójában is. Csatlakozói ugyanis mobiltelefonjaink, híradástechnikai eszközeink nélkülözhetetlen kellékei; a csúcsminőségű hifi-berendezések egyenesen elképzelhetetlenek Amphenol-csatlakozók nélkül. Ahogyan az autóipar zöld jövőjére is erősen rácsatlakoztak, hisz pécsi gyárukban Európa elektromos autóinak akkumulátorába gyártanak hőmérséklet- és feszültségfigyelő rendszereket. De igen kecsegtető a jövő, mert ha csak az autóknál maradunk, hipersportautók gyártóival, illetve egy Forma–1-es istállóval is együtt dolgoznak a következő generációs elektromos, illetve hibrid autók tervein.

Az Amphenol csatlakozói nélkül rengeteg hétköznapi cikkünk egészen egyszerűen nem működne. Nem csoda, ha a cégméret, a termelés és forgalmazás volumene is egészen lenyűgöző: a cégcsoport tavaly világszinten 10,5 milliárd dolláros forgalmat könyvelhetett el, és azon kevés termelő cég közé tartozik, melyek a pandémia idején is dinamikusan fejlődtek.

Hazánkban igazi kuriózum a multinacionális vállalatok között az Amphenol példája, miszerint 2023-tól a termékfejlesztés is helyben, Pécsett fog történni. Ehhez jelenleg is várják a Nyomtatott Áramköri lapok (NYÁK), illetve fröccsöntött műanyag termékek tervezésében jártas fejlesztőmérnökök jelentkezését. High-tech gyártóeszközeiket, gépsoraikat is saját maguk tervezik itt Pécsett, pontosabban a város határában, a cserkúti elágazásnál működő üzemükben.

A 2019 óta termelő Pécs melletti gyár szeptember 27-én ünnepli a 3. születésnapját. 2020-ban költözött át mai helyére, és azóta is folyamatosan bővül. Most éppen egy 2000 négyzetméteres új csarnok várja már patikarendben az új gyártósorok érkezését, amelyekkel 2023 elejétől ismét új dimenzióba lép majd a termelés. Ami pedig korábban is nagy számokat eredményezett: az induláskor 15 millió dolláros éves árbevétel már az első esztendőt követően megduplázódott; az idei tervük 50, a 2023-as pedig már 62 millió dollárra rúg. E lenyűgöző bevételhez a vállalat jelenleg 130 dolgozója a pécsi gyárban nem kevesebb, mint hárommillió darab termék előállításával járult hozzá – bármily meglepő, a kívülről szigorúnak tűnő feltételek ellenére valóban otthonos, családias légkörben.

Az Amphenol pécsi gyárában gyártott termékekből eddig negyedmillió autó akkumulátora készült, amivel a vállalat is hozzájárult a tisztább, zöldebb jövőhöz. A stratégia részét képezi a cégcsoportnál a fenntarthatóság. Épülő napelem parkjuk segítségével gyáruk energiafelhasználásának 35%-át megújuló energiával tervezik fedezni. Ahogy világszerte, Pécsett is a további folyamatos technológiai és szakmai fejlesztés jelenti számukra a hétköznapok kihívásait, amelyhez nyitott kapukkal várják leendő új munkatársaikat, akik szívesen csatlakoznának e biztos jövőt kínáló világmárka nagy nemzetközi családjához.