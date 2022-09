Ismertetjük azt az izgalmas folyamatot, aminek köszönhetően megszületik a kőpárkány.

Minőségi kőpárkányok

Magyarországra a világ több pontjáról érkeznek azok a masszív kőtáblák, amelyekből később megszületik a minőségi kőpárkány. Na de hol is lelhetők fel ezek a vaskos, 300x180 centiméteres kőtáblák, amelyek legalább 2–3 centiméter vastagok? Németország, Kína, Törökország, Olaszország, India és számos afrikai ország mind-mind fő lelőhelynek számítanak. Az európai központ Olaszország, ahol a kőkereskedők határozzák meg, hova kerülnek a kőtáblák.

Hazánkba is több helyről érkezhetnek. A szlovéniai Koper kikötőjébe Kínából és Indiából jönnek a kőtáblák, amelyeket onnan szállítanak tovább Magyarországra. De a német és török köveket például egyenesen a bányából hozzák Magyarországra.

Kőpárkány magyar kezekben

Miután a kőtáblák megérkeztek a profi párkánykészítő szakemberhez, ő rögtön kezelésbe is veszi őket. Pontosabban a gépek, amelyek méretre vágják a kőtáblákat a gyártásterv és a megrendelés alapján. Ő nemcsak sztenderd méretre vág, hanem egyéni igényeknek is megfelel. A CNC-vágógép a beprogramozását követően azonnal teszi a dolgát, méretre vágja a követ.

Következhet tehát a második fázis.

A kőpárkány születése

Miután a kőtáblából elkészült az adott méret, a kő végre átkerülhet az élmegmunkáló gépre. Ez a csiszolószerkezet arról nevezetes, hogy vízorrt is vág. Mielőtt megmagyaráznánk ezt a szót, tegyük tisztába a következő fogalmat:

Lappangó nedvesség

Ez a rendkívül kártékony jelenség rémálom lehet minden háztulajdonos számára. Ugyanis az ablak beépítésekor a nyílás alsó részén olyan kis terület keletkezik, ahol megállhat a víz. És ha ez a víz csapadék formájában nem tud elfolyni, akkor vajon hol szívódik fel?

Hát persze, hogy a falban. Ez a lappangó nedvesség viszont tönkreteheti a falat. Ezért van szükség olyan ablakpárkányra, amely megvédi a függőleges falazatot a csapadék káros hatásaitól.

Mi az a vízorr?

Amit a párkányok, könyöklők alján alakítanak ki az esővíz elvezetése céljából. Ez a kb. 6x6 milliméteres horony megakadályozza, hogy a víz ráfolyjon a függőleges falazatra.

Ej, mi a kő!

Kezdhetné ezzel Petőfi Sándor is a kőpárkányos írását, ha most köztünk élne. Ha így lenne, ő is látná, hogy milyen lényeges folyamaton megy keresztül a kőtábla, amíg minőségi kőpárkánnyá nem válik.

Tehát a kőtáblák egy vágógépre kerülnek, onnan pedig az élmegmunkáló gépre, ami vízorrt is vág a kőre. Ezek a számítógépes, internetes rendszerek lehetővé teszik, hogy a gépek akár éjjel is dolgozzanak, aminek köszönhetően szinte futószalag-szerűen jönnek létre a kész kőpárkányok.

Kőpárkány készenlétben

Az egyedi méretű kőpárkány megszületése után még hátravan a következő szakasz. Ugyanis a kőpárkányokat becsomagolják, majd szállítóállványra kerülnek, és jöhet a szállítás, legvégül pedig a beépítés.

A tökéletes szigetelés titka – A kőpárkányok segítik a rezsicsökkentést?

Bizony, a titok a kőpárkányok beépítésében rejlik. Ekkor jön el az a pont, amikor a hőhíd kialakulását megszüntetheti.

Megfelelően beépített kőpárkány

Mi az a hőhíd?

Amikor a kinti hideg vagy meleg a falak bizonyos pontjain érintkezik a belső levegő hőmérsékletével. Ekkor nagymértékű hőcserélés, párakicsapódás, tehát nedvesedés jelenhet meg. Tehát az elégtelen szigetelés miatt olyan rések keletkeznek, ahol a levegő „ki-be járkálhat”, a fűtésszámla pedig negatív rekordokat döntögethet.

Mit tehet a tökéletes szigetelésért?

Hajtsa be a párkányfogadó és a kőpárkány csatlakozásánál a hézagzáró szalagot és rögzítse szilikonnal!

Vagy fújja ki az ablak alatti részt purhabbal, majd rakja rá a hézagzáró szalagot! Ezt követően a párkány belső élére nyomjon szilikont és úgy nyomja neki a párkányt a párkányfogadónak!

Ez a művelet remekül megakadályozza, hogy nedvesség jusson a házba. És búcsút mondhat az említett hőhídnak. És mivel az ablakpárkány mögött lévő szilikont nem éri UV-sugárzás, akár 20–30 évig is tökéletes védelmet nyújthat a megfelelő szigetelés.

Miért érdemes profi szakembertől vásárolni kőpárkányt?

Mert minőségi kőpárkánnyal foglalkozik, amely esztétikus, a házat igényesen „öltözteti”. Gondoljon csak a Michelangelo által is használt cararrai fehér márványra, vagy az arabok kedvencére, a sárgás Yellow Rock gránitra!

Másrészt a profi szakember olyan kőpárkányt gyárt, amely időtálló, sok-sok nemzedéket kifogástalanul kiszolgál a természetes alapanyag (gránit, márvány, mészkő) és a kiváló megmunkálás miatt.

Sőt, tartósságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy hiába éri pára, csapadék, a kőpárkány és a belső könyöklő sem veszti el a formáját, nem hajlik, nem görbül. És persze megtartja a színét is.

A Párkányosnál a legmodernebb eszközökkel dolgoznak

Ráadásul a kőpárkányok könnyedén tisztíthatók, az impregnálásnak köszönhetően megtartják ragyogó megjelenésüket.

Mit tud még a profi szakember?

Nemcsak 90x20-as vagy 120x25-ös méretet, hanem egyedi méretű kőpárkányt is létre tud hozni. Ráadásul a fent említett folyamatot a profi szakember összefogja, nem kell máshoz „szaladni”, hogy a kőtáblákat a kívánt méretre vágassuk.

Hazánkban pedig létezik egy olyan profi csapat, amely „egy kézben” fogja össze a kőpárkányos folyamatot.

A minőségi kőpárkányok hazai közvetítője, a Walter Bt. a Nemzeti Színházban is letette a névjegyét

1993-ban jött létre a Walter Bt., amely kezdetben főként sírköveket, kriptákat készített. Aztán nyitott az építőipar felé is, aminek eredményeképpen kőpárkányokat, lépcsőket, burkolatokat hoztak létre, amivel elindult a Párkányos sikeres pályafutása is.

Szaktudásukat és megbízhatóságukat bizonyítja az alábbi történet:

2002-ben a budapesti Nemzeti Színház 1500 méter lépcsőkorlát legyártását szerette volna megvalósítani alvállalkozóval. Magyarországon akkoriban mindössze 3 gép tudta megoldani a grandiózus feladatot. Az egyikkel a Walter Bt. rendelkezett. Természetesen vállalták a kihívást, a rendkívül szűk, 20 napos határidő ellenére is. A 19. nap délutánjára lettek készen, megrendelőik mindent a legnagyobb rendben találtak.

Innen aztán nem volt megállás referenciák tekintetében: Debrecen Plaza, Savaria Plaza, a sümegi Hotel Kapitány, FŐTÁV-iroda, Kádár-villa, Angyal utca, a paksi Erzsébet Nagyszálló, a pécsi Király-ház, a mohácsi Ifjúsági Centrum.

Azóta is profizmus, megbízhatóság és a határidők pontos betartása jellemzi a céget. Különleges kőfaragó üzemükben születnek meg a minőségi kőpárkányok, amelyeket megalkotásuk után akár 6 órán belül is át lehet venni. A legmodernebb gépekkel dolgoznak, ugyanakkor odafigyelnek az ügyfelekkel folytatott kedves, tiszta, őszinte kommunikációra.

Gondolnak a lakossági ügyfelekre és viszonteladókra is.

Tapasztalja meg a kőpárkányok temérdek előnyét, válassza a Párkányos minőséget!

