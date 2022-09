Középpontban a műszaki vizsga, eredetvizsgálat

A 2013-as alapításkor a vizsga állt a pécsi Siklósi úton, kiválóan megközelíthető környezetben (a temetővel szembeni Shell-kút mellett) működő vállalkozás tevékenységének középpontjában. Ez ma is fontos pillére cégnek, ám a fejlődés itt is látványos volt az évek során. Ma már a telephely kétbeállásos vizsgasorán a legmodernebb diagnosztikai berendezésekkel várják a műszaki vizsgára, az ehhez esetleg szükséges felkészítésre, illetve a jármű tulajdonosváltásakor mindig kötelező eredetvizsgálatra az autósokat.

Mindezt gyakorlatilag minden kategóriában, így egyaránt felkészültek a személyautók, motorkerékpárok, kisteherautók, kamionok, autóbuszok, mezőgazdasági gépek, illetve a hozzájuk csatolt utánfutók, vontatók szakszerű fogadására is.

Gumicsere, forgalmazás, gumihotel

Miután a kezdeti esztendők ügyfelek előtti „vizsgáján” ők is kiválóan megfeleltek, bővíteni kezdték a szolgáltatások körét, amelynek mára ugyancsak meghatározó elemévé nőtték ki magukat a gumiszervizhez kapcsolódó tevékenységek. Szintén minden járműkategóriára árulnak is gumiabroncsokat, amelyeket természetesen a helyszínen fel is szerelnek, centríroznak.

És náluk a téli-nyári csere esetén a tárolással sem kell a tulajdonosnak bajlódnia, hiszen a leváltott garnitúra a Centrum gumihotelében pihenhet a következő felszerelésig.

Futóműállítás, gyorsszerviz 3,5 tonnáig

A négyállásos, ugyancsak új, fejlett technikai berendezésekkel, műszerekkel és szerszámokkal és környezetbarát technológiával felvértezett szerelőműhely szakemberei immár személygépkocsik és 3,5 tonnáig kisteherautó gyorsszervizére is felkészültek. E körbe tartozik a műszeres futóműállítás is.

A gyorsabb javítások, beállítások, vizsgák idejét pedig a kényelmes ügyfélváróban tölthetik el a hozzájuk forduló gépjárműtulajdonosok.



NYITVATARTÁS:

Hétfőtől péntekig: 07:00–16:00

Szombat–vasárnap: zárva

KAPCSOLAT:

Műszaki Vizsga Centrum Kft.

Cím: 7632 Pécs, Siklós u. 68.

Telefon

Műszaki vizsga: (0630) 687-3135

Eredetvizsga: (0620) 583-1437

Gépjárműjavítás,

gumiszerelés: (0630) 590-9619

E-mail cím: [email protected]

muszakivizsga-centrum.hu