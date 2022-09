Tizenöt évvel ezelőtt gondolt egy nagyot Habjánecz Tibor, aki korábban, mikor az első polgármesteri címért indult Geresdlakon, egy kampányfüzetet juttatott el a település lakóinak, amelyben vállalásait, a település jövőképét írta le, illetve megemlítette a nagy álmát, hogy egy olyan gasztrofesztivált hozna létre Geresdlakon, amely a helyi sváb gőzgombócra épülne. Abban az évben a település vezetőjének választották Habjánecz Tibort, és a nagy álma valóra vált: a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál elindult a hódító útján.

– Nem hittük volna, hogy egy egyszerű tésztából egy ilyen nagy fesztivált lehet csinálni, a gőzgombócból ilyen híresség lesz. Van ismerős, aki azt mondta, a gőzgombóc Geresdlakon kifutott a fazékból, s beborította az országot – mesélt mosolyogva a kezdetekről Varga Jánosné, aki az első fesztiváltól napjainkig részt vett a főzőversenyen, a Daloló Gombóc csapatával.

Az első gőzgombócok még Geresden készültek, a fesztivál hangulata akkor családias jelleget öltött. A helyiek mellett a környék idősebb sváb asszonyai, így például a fazekasbodai asszonyok mutatták be a gőzgombóctudományukat. A hagyományos sváb gőzgombóc készült, babbal tálalva, sült szalonnával, csülökkel megspékelve. Az évek alatt a régi motorosok mellett a fiatalok is beszivárogtak a főzőversenyre, akik kisebb-nagyobb változásokat hoztak. Megjelent a hamburgerként tálalt gőzgombóc, a kékre festett gőzgombóc, és idén tökös gőzgombóc is lesz. Mint megtudtuk, az évek alatt a településre belopakodott az édes gőzgombóc is, amely Zebegényből érkezett a gőzgombóc hazájába, Geresdlakra.

– Egy ideig Budapesten éltem, tavaly visszaköltöztem Geresdlakra, és most belevetjük magunkat a gőzgombóckészítésbe. Egy másik családdal kibővülve, akik idén költöztek Geresdlakra, és a húgommal megerősítve indulunk az idei főzőversenyen – említi Balogh Melinda, a Tierschutzknédl, vagyis Kisállatvédő Gombócok képviselője.

A nevükről megtudtuk, hogy a csapatukba csak olyanok kerülhettek be, akik szeretik az állatokat. A csapat szeptember elején tartott egy főpróbát, és mint Balogh Melinda mondta, tökéletesre sikerült. Idén minden címet haza szeretnének vinni, emiatt nemcsak hagyományost, de édes gőzgombócot is készítenek. Egy gond akadt, a bogrács kicsinek találtatott az önkormányzattól kapott három kiló babhoz, öt kiló liszthez, öt darab élesztőhöz, egy liter tejhez, egy liter étolajhoz, amit természetesen saját alapanyaggal is kiegészítenek még.

– Egy nagyobb bográcsot kell szereznünk, egy 60 vagy 80 literest – tette hozzá Balogh Melinda.

Amint ezt meghallotta Bá­rácz Györgyné, a Pasi Gombócok egyik prominens képviselője, csak mosolygott, és megemlítette: jó látni, hogy megjelentek a fiatalok, akiknek köszönhetően tovább él majd a fesztivál.

XV. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

9.30 Baranya Mazsorett Sportegyesület

10.00 Megnyitó: dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár

10.00–12.00 Gőzgombóckészítő verseny

10.20 Óvodások műsora

10.35 Iskolások műsora

10.50 Sramlipárbaj

11.25 Apacuka zenekar

12.35 Lochberg Tánccsoport

13.20 Testvértelepülési kapcsolat megerősítése

13.50 Eredményhirdetés

14.55 Mecsek Táncegyüttes

15.15 Petra Böck énekesnő

16.05 Mecsek Táncegyüttes

16.25 Szomszédnéni Produkciós Iroda

17.00 Hevesi Tamás

18.30 Neoton Família, tűzijáték

20.30 UnterRock bál

Fő bevételi forrás: jegyek, szponzorok

A fesztivált 13-14 millió forintból rendezik meg. A fő bevételi forrás a jegyeladásból (6-7 millió), pályázatokból (5,6 millió) és a szponzoroktól jön össze. Mint mondták, a rendezvény nullszaldós, vagyis rentábilis. Az idei fesztivál támogatói: Agrárminisztérium – Hungarikum főosztály, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt., Czinege-Huba Kft., Paksi Atomerőmű Zrt., Pávkovics Bálint és Balázs őstermelők, Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., EPDB Nyomtatási Központ Zrt., Sella & Decor Kft., GP Consulting Kft., Tarr Kft., Aman Roland, Informayer Mohács, Német Önkormányzat Geresdlak, Java-Hús Kft., Mayer Adrián e. v.

A gőzgombócból édes, babos, csülkös, szalonnás készül



Megteltek a környék szálláshelyei

Ha valaki a szeptember 24-ei hétvégére szállást keresne Geresdlak környékén, nem járna sikerrel.

– Pécsváradtól Mohácsig minden szállás foglalt, mi is alig tudtunk helyet biztosítani a vendégfellépőknek, a testvértelepüléseink küldöttjeinek –említette a polgármester, aki hozzátette, egész évben azon dolgoztak, hogy a geresdlaki gőzgombóc hírét minél több helyre elvigyék, megismerjék.

Így több gasztrofesztiválon, nemzetiségi programon vettek részt idén a geresdlakiak, eljutottak a Zala megyei Szepetnekre, a Bács-Kiskun megyei Császártöltésre, és az ott élőkkel megismertették a baranyai svábok hagyományos ételét, a gőzgombócot. Hogy mennyire jártak sikerrel, ez abból is látszik, sokan keresik, hogy Geresdlak testvértelepülései lehessenek. Idén a gőzgombócfesztivál ideje alatt sor kerül a testvértelepülések találkozójára. Érkeznek küldöttek az osztrák Raaba-Grambachból, a székely Mikóujfaluról és a Pest megyei Zebegényből. A geresdlaki polgármester kisebb ajándékokat ad át, és emlékplakettel köszöni meg az egymásra találást.

Hazajárnak a finnek

Geresdlakra vezetett az első útja kinevezése után a régi finn nagykövetnek, Markku Virrinek, aki mikor nemrégiben leköszönt posztjáról, nem hagyhatta ki, hogy meglátogassa a baranyai települést és elbúcsúzzon tőlük. Az idei Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál egyik dísz­vendége lesz dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár mellett az új budapesti finn nagykövet, Pertti Anttinen, aki kinevezésekor megígérte, hogy követi elődjei példáját, figyelemmel kíséri és támogatja a Pécsi Magyar–Finn Társaság tevékenységét.

Hazajárnak a finnek



Rekordot dönt idén nevezők száma

Minden évben a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál főattrakciója a főzőverseny, amelyre idén rekordnevezés érkezett: 36 csapat jelentkezett. Nemcsak Baranyából (Pécs, Mohács, Pécsvárad, Erzsébet, Székelyszabar, Nagyharsány, Geresdlak) érkeznek a főzőcsapatok, hanem a határon innen és túlról, így a Bács-Kiskun megyei Császártöltésről, Hartáról, a Pest megyei Zebegényből, a Tolna megyei Kisvejkéről, Budapestről, Székelyföldről Mikóújfaluról.

Szeptember 24-én délutánra kiderül, ki készíti a legjobban a sváb különlegességet, és ki viheti haza idén a fődíjat, Knédli Rézit, illetve arra is fény derül, kik kapják meg a turisztikai díjat, akik a geresdlaki Székely Gerendaházakban tölthetnek el két éjszakát.

– A gőzgombócfesztivál főzőversenyére átlagban 26-27 csapat jelentkezik, most csúcsot döntöttünk, 36-an ügyeskednek majd a nagy sátorban szombaton. Idén a geresdlaki finnek is elkészítik a saját gőzgombócukat, és a székelyföldi testvértelepülésünk, Mikóújfalu is megpróbálkozik a gőzgombóccal, ők áfonyával és málnával bolondítják meg a gombócokat – mondta mosolyogva Habjánecz Tibor polgármester.