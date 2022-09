A KisKakas Szigetváron étteremként talán még annál is ismertebb és kedveltebb, mint a meséből az a bizonyos gyémánt félkrajcáros. A sok évtizedes hagyományokból alig egy esztendeje új tulajdonosok építik a jövőt, igazi csemegékkel. A régió legnagyobb kemencéjében sült tutti olasz pizzát saját főzésű kézműves sörükkel öblítheti le új grill- és sörteraszukon az éhes-szomjas – nem csak – vándor; lakodalmaikon pedig akár 160 vendégnek húzzák a talpalávalót patinás, rusztikus berendezésű két rendezvénytermükben.





Bár a KisKakas valóban évtizedes múltra visszatekintő, ikonikus vendéglő Szigetváron, ahogyan a tulajdonos, Andreas Ebner fogalmaz, érkezésükkel szinte csak a név maradt, minden más, beleértve az épületeket, a berendezést és a menüsort is, az alapoktól újratervezték, -építették.

Kívülről kezdve az ismerkedést az újdonságokkal, az első maga az épületegyüttes. Amelynek gyakorlatilag teljes megújításával egy olyan hely vízióját igyekeztek kőbe-téglába-fába ágyazni, ahová örömmel térsz be, ha étkezni szeretnél, vagy akár csak egy jó házi sört kortyolgatni a barátokkal. Így született meg a magyar-olasz konyha és a sörkert ötlete – biztosan a tulajdonos dél-tiroli gyökerei jóvoltából is.

A vonzó, otthonos tér érzetét rusztikus, fagerendás, régi anyagokat-bútorokat új köntösben átmentő míves belsőépítészet fokozza. Igaz ez az összesen 180 fő befogadására alkalmas mindkét termükre, illetve az éppen most megnyíló sörteraszukra is. Előbbiben nemcsak ízletes borvacsorákkal, hanem lakodalmak nívós helyszíneként várva a vendégeket, a násznépet.

Utóbbin ráadásul egy éppen futó különleges nyereményakcióval. Ha mostantól jövő februárig az ifjú pár náluk foglalja le esküvői vacsoráját, majd ezt megosztja és lájkolja is az étterem Facebook-oldalán, máris a Házasodna a kakas!-promóció szerencsekerekében találja magát. Ahonnan a szerencsés kisorsoltak egy egyhetes adriai álomnyaralásra indulhatnak – nászútnak sem rossz ajánlat, ugye?

De a tengerpartról egyelőre a baranyai szőlőtőkék közé visszaruccanva: éttermük-teraszuk ínycsiklandó borvacsorákra, -kóstolókra invitál, természetesen a jeles világfajtákat és hazai tájborokat is felvonultató zamatos Ebner-kollekcióval a poharakban.

Igazi különlegességért ugyanakkor a sörkedvelőknek sem kell tovább keresgélniük: a KisKakasban nem a multik, hanem saját főzésű kézműves sörük hordóit verik csapra.

Menüsoruk igazi magyaros különlegességek sorát vonultatja föl – hát persze, hogy forrón gyöngyöző tyúkhúslevessel és kakaspörkölttel az élen! A sorban olyan további finom falatokkal, mint az omlós báránycsülök, az egészben sült pisztráng vagy a grillezett szarvasgerinc; desszertként például tiroli almásrétessel megbolondítva.

És az a mennyei, ropogós olasz pizza! Amelynek eredetiségét nemcsak a nápolyi receptgyökerekből merítkező séf és az autentikus itáliai hozzávalók, hanem a régió legnagyobb, ugyancsak vadonatúj, bükk- és akácfával, szőlőtőkékkel fűtött kemencéje garantálja.

És mivel e sorokat leírni és elolvasni is egyformán ínycsiklandó és nyálcsorgató élmény, kár is tovább álmodozni – mielőbb személyesen, a helyszínen kell belekóstolni a sok finomságba. Aki már megtette, állítja, a környezet, a választék és a kiszolgálás is feledhetetlen – ha lenne a zsebben, az a bevezetőben emlegetett gyémánt félkrajcár dukálna méltó borravalóul…





NYITVATARTÁS

KisKakas étterem:

Kedd–péntek: 11.00–22.00

Vasárnap, hétfő: szünnap.

KisKakas konyha:

Kedd–péntek: 11.00–15.00 és 18.00–21.00

Vasárnap, hétfő: szünnap.

KisKakas pizza:

Kedd–péntek: 15.00–21.00

Vasárnap, hétfő: szünnap.





ELÉRHETŐSÉG

Cím: Szigetvár, Rákóczi u. 30.

(parkolás az udvarban)

Tel.: (0670) 301-0011

Rendezvényszervezés: (0670) 301-1101

E-mail: [email protected]

www.kis-kakas.hu