Nem volt egyszerű az idei évi költségvetés összeállítása, ugyanis túl sok volt még a nyitott kérdés – mondta Faller János, Dunaszekcső polgármestere. Ráadásul az önerőből tervezett garázs felújítása több időt és energiát vett el az eredetileg tervezettnél. Tetőhéjazatot szeretett volna az önkormányzat cserélni az épületen, az ácsok viszont a teljes tetőszerkezet bontását és újraépítését javasolták. A statikus és az építészmérnök aztán egy fal bontását is javasolta, a munkálatok során viszont megmozdult a többi fal is, így gyakorlatilag újra kell építeni a garázst. Az önkormányzat erre 17 millió forint önerőt biztosított.

Az energiaválság első híreire azonnal reagált az önkormányzat. A település közigazgatási területén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben a viharok miatt kidőlt fákat, gallyakat összegyűjtötték, szelektálták és aprítékot készítettek belőle. Ennek köszönhetően Dunaszekcsőnek két évre elegendő tüzelője van. A közintézményekben mindenhol van vegyes tüzelésű, két helyen pedig aprítéktüzelésű kazán is, ahol évek óta faaprítékkal és napraforgóhéjjal fűtenek. A gázfelhasználástól tulajdonképpen csak a konyha függ.

A tetőhéjazatot tavaly önerőből lecserélte az önkormányzat



Az önkormányzat a Magyar Falu Programban is pályázott, és támogatást nyert a Damjanich és a Zrínyi utcában egy 100 méteres árokszakasz helyreállítására és burkolására.

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázott a Fok patak rendezésére és árvízvédelmi kialakítására. A szakmai anyagot jól összeállította az önkormányzat, és a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság is maximálisan támogatná a projekt megvalósulását. Az önkormányzat bízik abban, hogy a pályázat pozitív elbírálásban részesül, hiszen árvizek esetén alkalmanként több mint tíz millió forintot spórolna az államnak.

Faller János elmondta, a művelődési ház felújítására évek óta sikertelenül pályázik az önkormányzat. Az állagmegóvó munkálatokat nem lehetett tovább halogatni, így tavaly önerőből lecserélték a tetőhéjazatot. Vannak viszont olyan munkák, amelyeket saját forrásból, saját dolgozókkal nem tudnak elvégezni, a hideg-meleg burkolások, a külső színezés, fűtési rendszer szerelése szakembert igényel. A tervezett felújítás becslések szerint 70–80 millió forint összköltségből tudna megvalósulni, így erre továbbra is szeretnének támogatást nyerni.

Rendezvényekből nem volt hiány Dunaszekcsőn

Az idén már több mint húsz kisebb közösségi program, és nagyobb rendezvény gazdagította a dunaszekcsői lakosok életét. A március 15-i ünnepség keretében avatták fel a felújított zenetermet. Erre a Dunaszekcsői Fúvószenekar nyert pályázati támogatást, melyet az önkormányzat egészített ki.

Március 27-én egy hagyományos program tért vissza a járványhelyzet után. Harminchárom fát ültettek el a családok a 2020-ban és a 2021-ben született gyermekeknek. Ezt a szokást a községben 2019-ben kezdték el, amikor a 2018-ban született újszülöttek tiszteletére ültettek facsemetéket. Áprilisban a Dunaszekcsői Német Tánccsoport táncbemutatót tartott a szabadtéri színpadon, a gyereknapot pedig az időjárás miatt ezúttal pünkösdhétfőn tartották meg. A szervezők kincskereső játékokkal, tűzoltó-bemutatóval és gyerekműsorral készültek a résztvevőknek.

Harminchárom fát ültettek el a legfiatalabb lakók tiszteletére



A nemzetiségi önkormányzat és a civil szervezetek is tartottak programokat, volt többek között nemzetiségi nap, jótékonysági bál, múzeumok éjszakája és fogathajtó verseny. A német nemzetiségi önkormányzat pályázati támogatásából megújult, illetve újraállított Hild-keresztet júniusban szentelték fel.

Az augusztus is több nagyszabású eseményt tartogatott: a hónap elején a hagyományteremtő jelleggel megrendezett 24 órás pingpong kihívás mozgatta meg a helyieket. A rendezvény nem csak az aktív sportolók között volt népszerű. A résztvevők többsége még ezután a másnapi Halászbúcsún is részt vett, a hagyományos programon az idén 27 bográcsban főtt a leves.

Augusztus 19-én, az államalapítás ünnepe alkalmából megtartott rendezvényen Hetényi Ádámné és Mezőlakiné Hahner Judit kapott a közösségi munkájáért, illetve a hagyományok ápolásáért elismerést a dunaszekcsői önkormányzattól. Augusztus végén nagy sikerrel rendezték meg az immár ötödik Dunaszekcsői Fúvószenekari Találkozót, melyre Kaposszekcsőről, Bátaszékről, Pomázról, és Szigetvárról érkeztek fúvószenekarok, valamint a megyeszékhelyről a Pécs Város Mazsorett Együttese is fellépett.

Az év további részében többek között szüreti bál, előadások és adventi vásár is lesz a településen.

Községi fenntartásba kerülhet a temető

Az önkormányzat szeretné a temetőt és annak környezetét rendbe hozni. Eddig ennek a fő akadálya az volt, hogy a terület egyházi tulajdon. Most úgy tűnik, az önkormányzat meg tud egyezni a Pécsi Egyházmegyével arról, hogy a temető térítésmentesen a község tulajdonába kerüljön.

A polgármester szerint egy temetőgondnok alkalmazása megoldaná, hogy a mintegy 2,7 hektáros terület folyamatosan rendezett legyen. További probléma, hogy mivel a dunaszekcsői temető körülbelül 45 fokos domboldalon helyezkedik el, a biztonságos közlekedést is meg kell oldani. Mindenek előtt azonban a sírok nyilvántartását kell helyretenni. Erre vannak tervei az önkormányzatnak, de már az idei mindenszentek, illetve halottak napja időszaka is meg fogja mutatni, mennyi sírhelyről gondoskodnak, és melyek azok, amelyeket évek óta nem látogattak.

Fontos lenne a ravatalozó felújítása is, melyre ezután pályázati forrást szeretnének elnyerni.

Gondot okoz az illegális szemétlerakó

Az önkormányzat számára komoly fejtörést, és egyre nagyobb költséget jelent az illegális hulladéklerakók felszámolása. Tavaly nagyságrendileg egymillió forintot kellett erre szánniuk, idén viszont már 7,5 millió forint kiadásnál tartanak.

A hatóságok jogszabály szerint járnak el, de gyakran életszerűtlen szituációkat generálnak. Jóhiszeműen igyekszik eljárni az önkormányzat, hiszen nem érdeke senkinek, hogy a szemét tovább halmozódjon, ugyanakkor sokszor nehéz felelősségre vonni azokat a magánszemélyeket, akik a hulladéklerakásért felelősek. Az elszállítás teljes mértékben az önkormányzatot terheli nem kevés pénz-, és energiaráfordítással.