– Mindannyiunk két legfontosabb szívügye: gyermekeink és az egészség áll Alapítványunk céljainak középpontjában, ezekhez a szívügyekhez keressük azokat az elkötelezett támogatókat, akiknek módjában áll anyagiakkal, tevőleg is hozzájárulni a már több, mint 30 éve transzparensen működő, rangos díjat is elnyert Alapítványunk munkájának fenntarthatóságához – kezdi tevékenysége bemutatását a Tölösi Péter Alapítvány.

Az alapítvány szoros együttműködésben dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikájával azért, hogy minden gyermek megfelelő rehabilitációs ellátáshoz jusson. Legfőbb célja az onkológiai osztályon leukémiás, daganatos betegséggel kezelt és az utógondozott gyermekek gyógyítási körülményeinek fejlesztése és rehabilitációs ellátása.

– A pécsi Nagyvárad utca 1-ben lévő Rehabilitációs Központban valósul meg a komplex rehabilitációs ellátás, ahol ellátottjaink gyermekpszichiáter, szociális munkás és gyógytornászok segítségét vehetik igénybe. De lelki segítségnyújtásra, terápiára nem csak a beteg gyerekeknek, hanem hozzátartozóiknak is szüksége van, ebben is a családok mellett állunk – fogalmazták meg az alapítvány célkitűzését.

A Központ emellett rekreációs és foglalkoztató programokat, élményterápiás napköziket, táborokat is szervez az érintett gyerekeknek és testvéreiknek. Az Alapítvány biztosítja az osztályon fekvő és rehabilitáció alatt álló gyermekek számára a gyógytornászt: ő segít a betegséghez, illetve a kezeléshez igazított mozgásterápia összeállításában, mellyel megelőzhetők, vagy enyhíthetők a kemoterápiás kezelések okozta mellékhatások.

A támogatóik segítségével végzett 30 éves munka gyümölcse ez év elejére beérett, az alapítvány TÜKE díjat vehetett át.

– Idén tovább folytatjuk elkötelezett munkánkat az onkológiai osztályon és a rehabilitációs központban. Terveink között szerepel a beteg gyermekek családjainak a kezelések és rehabilitációs ellátás alatti elhelyezése. Tervezzük az onkológiai gondozó diagnosztikai eszközeinek, így a rehabilitációs gyógytorna, és a pszichiátriai munka segédeszközeinek bővítését, fejlesztését. Az iskolaszünetekben napköziket, rekreációs családi rendezvényeket kívánunk szervezni a betegségen átesett gyógyult gyerekek, és családjaik részére – fogalmaznak az alapítvány munkatársai.

– Mindez az elkötelezett támogatók segítsége nélkül nem valósulhatna meg, így kérjük, amennyiben erre lehetősége van, járuljon hozzá az Alapítvány hosszú távú fenntarthatóságához és céljainak eléréséhez!

Az alapítvány munkája megtekinthető a www.tolosialapitvany.hu weboldalon és a facebook oldalon videók és fényképek formájában.

– Köszönjük, ha részt vesz szívügyeink, a gyermekek és egészségük támogatásában! – teszi hozzá a Tölösi Péter Alapítvány vezetősége.

Az alapítvány munkatársa Dr. Fenyvesi Ilona gyermekpszichiáter/pszichiáter, akinek segítségével a kezelt és gondozott gyermekek könnyebben megküzdenek a betegség okozta problémákkal. A doktornőt kérdeztük tapasztalatairól.

– Korábban kozíliáriusként, s már több, mint tíz éve heti 2-3 nap kapcsolódom be a gyermekek rákgyógyítását támogató rehabilitációs munkába. A gyemekek és családjaik pszichoszociális segítése már a betegség kezdetétől rendkívül fontos – mondta dr. Fenyvesi Ilona.

– A diagnózist megelőző és az azt követő folyamat is jelentős stresszel jár, krízishelyzet, krízishelyzetek sora a hetekig, hónapokig, olykor évekig is tartó kezelés, gondozás során, a család minden tagja számára. A hozzánk fordulóknak igyekszünk olyan támogatást adni, hogy képesek legyenek minél jobban megküzdeni e nehéz helyzettel – folytatta a főorvosnő.

– A gyermek betegsége az egész család működésére kihat, megváltoznak a családi szerepek, a kapcsolódás lehetőségei. Az egyik szülő, általában az anya, hogy a gyermeke mellett lehessen, ápolásában, gondozásában aktívan részt vehessen, kiesik a munkából. Az apa lesz az egyedüli kereső, a család gazdasági fennmaradása múlhat ezen. Az anya távollétében nagyobb, összetett szerep hárul rá és a nagyszülőkre is. Az otthon maradt egészséges testvérek helyzete is jelentősen megváltozik, az ő életkoruk, fejlettségük, az anyával és a beteg testvérrel való korábbi kapcsolatuk nagyban befolyásolja a reakcióikat, a helyzethez való alkalmazkodásukat. Az anya tartós hiánya önmagában is nehézséget jelent. Elhanyagoltnak, elhagyottnak élhetik meg helyzetüket. Számos vágyott és természetesnek tűnő élmény kimarad a hétköznapjaikból, s megváltoznak az ünnepnapok is. A betegség miatt is szorongás, félelem, ijesztő fantáziák zavarhatják a további fejlődést, viselkedési problémák, teljesítményzavar jelentkezhet. Más gyermeknél a felnőttes jegyek korai megjelenése, a másik testvér és vagy szülő melletti gondoskodó szerep vállalása látható, ő „hamar felnő”, kimaradnak „gyemek évek” a fejlődésből. Igyekszünk felismerni, lehetőség szerint már megelőzni ezen zavarok megjelenését.

Fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a család minden tagjának arra, hogy elmondhassa a betegség kapcsán felmerülő érzéseit, gondjait, illetve, hogy megerősítsük, támogassuk őket, a nagyobb zavarokat megelőzzük, mielőbbi hatékony segítséget biztosítsunk. A családnak e kritikus helyzetben, módosult szerepekkel, feladatokkal, rengeteg lemondással, tartós bizonytalanságban kell működőképesnek lennie, ráadásul úgy, hogy a kórházban a kemo -és vagy sugárterápiában részesülő gyermek - számos orvosi, egészségügyi beavatkozás, vizsgálat, operáció félelmetes és fájdalmas világában, otthonától, családtagjaitól, barátaitól,szerelmétől, óvodai, iskolai közösségétől, hobbijától, egy kórteremben elszigetelten - a biztos, támogató hozzátartozókat tudhassa, érezhesse maga mellett.

Így az erős családi kötelékben, támogató szeretetben képessé válik a küzdelemre a beteg és a családja - számolt be a munkáról dr. Fenyvesi Ilona. Ezért fontos ez a tevékenység, team munkában az onkológus gyermekgyógyászokkal, az osztályon dolgozó pszichológussal, gyógytornászokkal, szociális munkással, az alapítvány program szervezőivel, foglalkoztatókkal.

Dr. Fenyvesi Ilona arra is rávilágított, bár az okoseszközök és a járvány alatt bevezetett online oktatás járt hátulütőkkel is, a daganatos megbetegedéssel kezelt gyermekek és családjaik számára sok pozitív hozadékkal is rendelkeznek a technológiai vívmányok.

– A tartósan kórházi kezelésre szoruló gyermek és édesanyja kapcsolatot tarthat hozzátartozóival, az otthon maradottak számára is örömforrás, hasznos csatorna a testvér-testvér, szülő-szülő és szülő-gyermek viszonylatban egyaránt, nem kevésbé a barátokkal, alkalmas hasznos szabadidős tevékenységre is. Az okos eszközök segítségével könnyebben áthidalható a távolság, s az sem közömbös, hogy ingyenes csatornák használhatók. Ezen családok anyagi terhe jelentőssé növekszik, a kórházi látogatások, a kontroll vizsgálatok a tömegközlekedéssel fertőzés veszélye miatt sokáig tiltott, a gépkocsi használat költségei alig felmérhetők. Az alapítvány közreműködésével megvalósuló szülő szállás nagy vívmány, de egy szülő napi költsége és tevékenysége a gyermek körül ( étkezés,tisztálkodás pl.) nem csekély ilyen hosszú távon.

Az online oktatás során pedig az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek, akik a kezelés és a betegség okán közösségbe személyesen nem járhattak, az internet által jobban be tudtak kapcsolódni így a saját osztályuk munkájába – állapította meg a szakorvos.

A doktornő azt is hangsúlyozta, hogy a közösségek megtartó ereje kiemelten fontos. Lényeges, hogy a betegség által érintett családok számíthassanak a családjukra, szomszédok, barátok támogatására.

A hitélet is nagy megtartó erőt jelenthet, s a vallási közösség is sokat segíthet a megküzdésben – fogalmazta meg tapasztalatát dr. Fenyvesi Ilona.

