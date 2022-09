Az alábbiakban megnézzük, hogy milyen esetekben érdemes kiköltözni a városi forgatagból és „újrakezdeni” egy csendesebb környezetben. De azt is megvizsgáljuk, milyen változásokra kell számítania annak, aki így dönt!

Mikor költözzünk?

A legtöbben akkor döntenek úgy, hogy áttérnek a vidéki létre, amikor családot alapítanak. Szeretnék a gyereket kertes házban nevelni, ahol bármikor ki tudnak menni a kertbe hintázni vagy játszani a kutyával. Természetesen a nagyvárosokban is vannak kertvárosi részek, gondoljunk csak bele: Budapesten is találhatunk eladó családi házakat. Ám ezek négyzetméterára messze meghaladja azt, amivel vidéken találkozhatunk – kivéve persze az agglomerációt, ahol az utóbbi években szintén szépen felszöktek az árak.

De sokan egész egyszerűen akkor választják a költözést, amikor „besokallnak” a várostól. Már nincs kedvük a pörgés kellő közepén élni, az utcán kerülgetni a piszkot, éjjelente a lentről felszűrődő hangzavarra vagy a szomszéd házibulijára ébredni. Emellett manapság egyre népszerűbb a félig-meddig önellátó életre áttérni. Minden nappal többen döntenek úgy, hogy inkább megtermelik a saját zöldségeiket és gyümölcseiket – ehhez viszont alkalmas földdel rendelkező kertre van szükség, amiből a városban kevesebb adatik meg.

Város és vidék: mi a különbség?

Mielőtt elkezdenénk böngésznek az eladó családi házak listáját egy kvázi hirtelen felindulás okán, vegyük sorra, hogy milyen különbségekre számíthatunk: a vidéki és a városi lét ugyanis alapjaiban különbözik.

Közlekedés

Az egyik leglényegesebb eltérést a közlekedés terén tapasztalhatjuk meg. Ha ugyanis egy nagyváros melletti kis faluba költözünk, értelemszerűen nehezebb – vagy legalábbis hosszabb – lesz bejutni a munkahelyünkre vagy akár egy kávézóba, ahol a barátainkkal találkozunk. Ez különösen igaz akkor, ha nem rendelkezünk autóval. Ha ugyanis a tömegközlekedéshez vagyunk kötve, figyelnünk kell a menetrendet és általában nem maradhatunk ki sokáig, hiszen az utolsó járat általában hamar indul. Nem úgy, mint a városi pörgés kellős közepén! Aki pedig lemarad, és taxival indulna haza, mélyen a zsebébe kellhet nyúlnia.

Infrastruktúra

Míg egy belvárosban – vagy akár külvárosban is – egymást érik a szuper- és hipermarketek, kisboltok, drogériák, gyógyszertárak és társaik, addig egy kistelepülésen nem ez a jellemző. Itt ugyanis általában egy, vagy maximum két bolt van, ahol a kínálat sem túl nagy. Egy biztos: a nagybevásárlást érdemes akkor intézni, ha a közeli nagyvárosban vagyunk, de az online rendelés is jó megoldás.

Szórakozási lehetőségek

A bevásárlási opciókhoz hasonlóan a szórakozásért is érdemes a közeli nagyvárosba zarándokolni. A nagyobb városokban általában minden este van valamilyen koncert, egy érdekes film a moziban, vagy egy izgalmasnak ígérkező színházi előadás. Ugyanakkor a kisebb, vidéki települések nem bővelkednek az ilyen eseményekben, bőven van viszont csend és nyugalom!

Az emberek

A nagyvárosokban élők aligha fordítanak időt arra, hogy megismerjék a szomszédaikat, hogy helyi közösségeket alakítsanak ki. A falvakban viszont – ha már megvan a mikrokörünk – bármikor átugorhatunk egy teára és egy beszélgetésre, vagy akár lisztért, ha kifogytunk belőle. Általános elképzelés, hogy a kistelepüléseken mindenki ismer mindenkit, és ez a legtöbbször így is van – ha hajlandóak vagyunk befogadni ezt a gyakorlatot, nagyon kellemes élményekben lehet részünk.

Tér

Valljuk be, bármennyire is szuper a városi lét, megvannak a maga korlátai, például ami a tereket illeti. Egy belvárosi lakás négyzetméterára általában jóval meghaladja egy eladó családi házét. Így, ha nagyobb életteret szeretnénk, de ennyivel többet nem tudunk rászánni, jószerével nincs is más megoldásunk, mint vidékre költözni. Itt nincsenek egymás hegyén-hátán a lakások, mindenkinek megvan a magánszférája, a kis kertje és ha azt szeretné, a magánya.

Életminőség

Akik vidéken és városban is éltek már, alapvető különbségeket fedezhettek fel az életminőség terén. A városokban az emberek állandóan rohannak, szinte mindig tömeg van, a levegő szennyezett, az autók dudálnak, a fényszennyezés garantált. A nők azt is tapasztalhatják, hogy bőrproblémák jelentkeznek náluk és a hajukat is gyakrabban kell mosni. Ehhez képest a falvak sokkal békésebb mindennapokat biztosítanak, organikus élelmiszerekkel a kertből, nagyobb szabadsággal, tisztább utcákkal, csendesebb nappalokkal és éjjelekkel.

Kinek mi…

Azt már láthatjuk, hogy a két életmód alapjaiban különbözik egymástól. Az, hogy ki melyik mellett dönt, számtalan faktortól függhet a családi háttértől kezdve a pénztárca vastagságán át az egyéni preferenciákig. A lényeg, hogy alaposan gondoljuk meg, mielőtt valamelyik mellett elköteleződünk, mert egy lakás- vagy házvásárlás olyasmi, ami hosszú időre eldönti az életünk alakulását!