Pontosan emiatt gondoltunk arra, hogy az alábbi cikkben adunk néhány hasznos tippet a legfontosabb eszközök beszerzéséhez, amelyek nélkül heti 1-2 nap otthoni munka is kihívás lehet.

A home office előnyei és hátrányai

A legnagyobb előnye kétségtelenül a kényelmi faktor. Otthonról dolgozva mindenek előtt megspórolható az ingázás, ennek köszönhetően rengeteg időnk szabadulhat fel. Reggelente tovább alhatunk, rugalmasabbá válhat a munka menete, így a munkaidő alatt és a szünetekben akár más teendőket is elintézhetünk.

A home office – többek között – lehetőséget biztosít a háztartás feladatainak elvégzésére, nem beszélve a család vagy a párunk társaságában elköltött közös reggelikről és ebédekről. Persze mindez csakis akkor tartható fenn hosszabb távon, ha a feladataink megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőre készülnek el.

Ahogy az éremnek is két oldala van, úgy otthonról dolgozva is át kell hidalni néhány hátrányos körülményt. Nehezítés lehet például, ha nem egyedül tartózkodunk a lakásban. Amikor a home office a párunk, illetve a gyerekek társaságában történik, akkor bizony rendszert kell kialakítani ahhoz, hogy a produktivitásunk ne csorbuljon.

Önfegyelemre is szükség van továbbá, hogy ne kalandozzon el állandó jelleggel a fókusz. Bár csábító lehet a Netflix vagy a Facebook, a munkának mindig el kell készülnie. Emellett pedig gondolnunk kell arra is, hogy néhány otthoni eszköz beszerzése alapvető feltétele a home office sikerének.

5 dolog, ami kelleni fog az otthoni munkához

Kezdjük a legfontosabbal, vagyis a munkavégzéshez elengedhetetlen eszközökkel. Egy megbízhatóan teljesítő laptop gyakorlatilag alapfeltétele az ilyen jellegű munkavégzésnek – alternatív lehetőségként akár egy asztali számítógép is megfelel. Stabil internetkapcsolat nélkül is nehéz elképzelni a produktivitást. Emellett egy mikrofonnal ellátott fülhallgatóra is szükség lehet, egyrészt az online megbeszélések zavartalan lebonyolítása végett, másrészt a koncentráció megőrzéséhez, ha mondjuk nem egyedül vagyunk otthon.

A tartós produktivitás csakis kényelmes testhelyzetben képzelhető el. Ennélfogva egy, a hátat stabilan tartó szék, illetve egy megfelelő asztal is kulcsfontosságú az otthoni munkavégzéshez. Érdemes lehet fontolóra venni egy állítható magasságú asztal beszerzését is. Így másodpercek alatt válthatunk ülő testhelyzetből állóra, nagyban elősegítve a hatékonyságot.

A kényelem mellett a fényviszonyok minősége is lényeges tényező. A természetes fény meglétén túl egy korszerű asztali lámpa beszerzése is erősen ajánlott. Alternatív lehetőségként pedig egy hideg fényű modern falilámpa is sokat segíthet abban, hogy zavartalanul tudjunk dolgozni, még ha odakint nincs is verőfényes napsütés.

Ha pedig a felsoroltak mind rendelkezésre állnak, már csak a csend és a nyugalom megteremtése lesz a home office sikerének a kulcsa. Célszerű ennek jegyében kiválasztani az otthon egy jól elszeparálható, munkaállomásként berendezhető részét. Egy helyet, ahol kényelmesen elfér a szék és az asztal, ahol ideálisak a fényviszonyok, akár egy falilámpa által. Illetve ahol kevésbé szűrődik be a család hangja, mi pedig a feladatunkra koncentrálhatunk. Persze néhány extra ötlettel tovább lendíthető az otthoni munkavégzés sikere.

Csináljuk okosan!

A home office sikerének a kulcsa a rendszerezettség. Ennek szellemében érdemes reggeli rutint kialakítani, majd ehhez tudatosan tartani magunkat. Keljünk időben, a reggeli és a kávé elfogyasztását pedig időzítsük úgy, ahogy irodai környezetben is tennénk.

Munka közben iktassunk ki minden potenciális figyelemelterelőt: televízió, közösségimédia-felületek és otthoni párbeszédek hiányában koncentráltabban lehet haladni. Dolgozzunk rövidebb sprintekben, akár a Pomodoro-technika 25 perces etapjait alkalmazva. A szüneteket pedig tartsuk meg úgy, ahogy irodai környezetben is szoktuk. Mindezt tudatosan szokássá formálva könnyen előfordulhat, hogy hatékonyabbak és eredményesebbek lehetünk ahhoz képest, amit irodai környezetben produkálnánk.