A község fejlesztésére az önkormányzatnak a Magyar Falu Program forrásai jelentenek lehetőséget. Ennek keretében négy beruházást is sikerrel valósítottak meg. Megújultak a falu egyetlen utcáját keresztülszelő Bezedeki-árok felett átvezető hidak, új aszfaltburkolatot kapott a Kossuth utca 507 méteres szakasza, idén pedig megújult a játszótér, és egy új falubuszt vásároltak. Emellett a fő utca töredezett útszéleit újra aszfaltozással javították. Deák József, Ivándárda polgármestere elmondta, eddig nagyságrendileg másfél millió forint volt az iparűzési adóból befolyó bevétel, az idén viszont az autópálya építése miatt nagyobb összeget kaptak. Ebből a polgármesteri hivatal épületére egy 6, a közösségi házra pedig egy 2,5 kW-os napelemrendszert telepítettek, hogy ki tudják váltani a középületek gázzal történő fűtését.

– Ehhez háromfázisú villamos rendszer kell, amelynek kiépítése most van folyamatban. Attól tartunk, hogy a kormány bejelentése miatt nem fogunk tudni rákapcsolódni a hálózatra – mondta a községvezető. A falu nincs könnyű helyzetben az emelkedő energiaárak miatt, a közvilágításra például most havonta jönnek olyan összegű számlák, mint amilyen összeget korábban egész évre kellett fizetni. Tizenkét lámpatestre 135 ezer forintos számla érkezett, és 41 lámpatest van a faluban, tehát ha ilyen áron fogják kapni az áramot, akkor – mint a polgármester elmondta – csak a közvilágításra évente 5 millió forintot kell kigazdálkodniuk, amely lehetetlennek tűnik.

Az ivándárdai önkormányzatnak még három beadott pályázata van a Magyar Falu Programban: a hivatal felújítására, a közösségi ház bővítésére, valamint a falu elején egy vízelvezető árok kialakítására szeretnének támogatást nyerni.



Támogatják a lakosságot

Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni a lakosságot. A szociális rendeletük szerint a rezsi kifizetésére lakhatási támogatást kaphatnak az erre rászorulók. Emellett évek óta karácsony előtt személyenként 10 ezer forint támogatást is ad az önkormányzat. A polgármester szerint erre az idén is sor kerülhet.



Programokat szerveztek

Az önkormányzat idén több programot is szervezett a lakosságnak: nőnapkor megvendégelték a 18 év feletti hölgyeket, május elsején játékos, főzős programot tartottak, a napot pedig este tábortűz gyújtásával és szalonnasütéssel zárták. Augusztusban falunapot, szeptemberben sportnapot rendeztek, október elején az idősek napjára hívták meg a 60 év felettieket. Jövő héten csütörtökön pedig egy közmeghallgatás keretében számol be a képviselő-testület az éves munkájáról, és az aktuális, lakosságot is érintő közügyekről.



A közmunkások szépítik a köztereket

A település karbantartásáért és szépítéséért négy közmunkás és a falugondnok felel. Deák József elmondta, elégedett a munkájukkal, nagyon lelkiismeretesen és szépen ellátják a rájuk bízott feladatokat. A közterületek rendben tartásához egyébként minden szükséges munkagépet beszerzett az önkormányzat az évek során.

A település vezetői A település vezetői A község polgármestere Deák József, alpolgármester: Pálfi Katalin. A képviselő-testület további tagjai: Pálfi János, Sipos Tícia, és Siposné Péter Erika. A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Kovács Anikó. Falugondnok: Vuk Ferenc. Háziorvos: dr. Mervai Ilona, védőnő: Nemes-Balogh Boglárka. Plébános: Benchea Celestin. A gyerekek a lippói óvodába és iskolába járnak. Az ovisokat a falugondnok szállítja az intézménybe reggelente és délutánonként haza. A településen a népességnyilvántartás szerint több mint 230 a lakosságszám, valójában életvitelszerűen 161-en laknak a községben.