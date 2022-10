A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. céges kultúrájában kortól és nemtől függetlenül mindenki megtalálja a számítását, legyen szó hagyományos keretek között foglalkoztatottakról, megváltozott munkaképességű dolgozókról, diákokról vagy akár nyugdíjasokról, kismamákról.

A rugalmas foglalkoztatási formákat korábban is használták a cégek olyankor, amikor időszakosan merült fel munkaerőigény. A világjárvány azonban mindent átírt, egyre több munkáltató mindennapi gyakorlatának válnak részévé a flexibilis megoldások. Ezek nagy előnye, hogy segítségükkel a foglalkoztatók jóval rugalmasabbá képesek tenni a munkavégzés feltételeit, a mindenkori körülményekhez és igényekhez igazítva. Így a BAT Pécsi Dohánygyárban ez a két foglalkoztatási forma harmonikusan kiegészíti egymást.

A Dohány utcai gyárának 110. évfordulóját ünneplő vállalatnál több olyan foglalkoztatotti csoport is van, amelyek eltérnek a hagyományos keretek közt alkalmazottaktól. Az egyik a megváltozott munkaképességű embereké, akik csak könnyített munkát végezhetnek, egy vagy két műszakban dolgozhatnak és jellemzően éjszakára sem oszthatók be. Közülük a legtöbben jelenleg könnyített operátori feladatokat látnak el. A munkaadójuk azonban minden esetben ügyel arra, hogy a teherbíró képességükhöz igazodó feladatkört kapjanak.

Iskolaszövetkezet közvetítésével érkeznek a BAT-hoz a 18. életévüket már betöltött diák munkavállalók, akik – a szövetkezeti forma jellegzetességei miatt – nagyon rugalmas és minimális adminisztrációigényű feltételekkel dolgoznak. Ők három műszakban látnak el feladatokat, főként a közelmúltban karbonsemleges tanúsítványt szerzett Francia utcai telephelyen, ahol a füstmentes technológiák közé tartozó dohánymentes nikotinpárnák készülnek. A vállalat a Pécsi Tudományegyetem több karával is együttműködve toboroz diákokat. A BAT-ra globálisan jellemző sokszínűség és a befogadó közeg, jegyében külföldi hallgatókat is várnak, akik a világ 15 különböző országából érkeznek.

Szintén szövetkezeten keresztül foglalkoztathatóak a produktív életre vágyó nyugdíjasok. Nekik hasonlóan rugalmas és könnyített adminisztrációt jelentő feltételekkel adnak munkát, mint a diákoknak, és közülük is operátori feladatokat látnak el a legtöbben. Pécs egyik legnagyobb gyára munkaerőkölcsönzés formájában határokon túlról érkezett munkavállalókat is foglalkoztat, miközben kiemelt figyelmet szentel az állományához tartozó kismamáknak: nekik is rugalmas foglalkoztatási kereteken belül, szövetkezeten keresztül segítenek visszatérni a munka világába. Ezáltal a CSED-en, GYES-en, GYED-en lévőket is számukra kedvező gazdasági feltételekkel foglalkoztathatják, miközben az esetleges pótlás is könnyen és rugalmasan oldható meg.

A közelmúltban a Családbarát Munkahely címet is elnyerő gyárban nem csak a rugalmas foglalkoztatás lehetősége adott, hanem többek között olyan dolgozói juttatások is, mint a munkába járási támogatás a vidékről ingázóknak vagy a rendszeres vállalati rendezvények.

A BAT mindhárom pécsi telephelyén igényes, inspiráló és innovatív munkakörnyezettel várja az új dolgozókat, továbbá olyan nagyszabású rendezvények, mint a szeptember 10-én közel ezer vendégnek megrendezett családi nap: ahova a foglalkoztatási formától függetlenül a teljes munkaállomány hivatalos volt. A jelenleg itt dolgozó több mint 900 ember közel harminc külpiacra gyárt többféle terméktípust. A globális anyavállalat Pécsett kezdte el előállítani a kevésbé káros*, újkategóriás termékek körébe tartozó nikotinpárnákat, és ehhez 2019-ben egy 7,5 milliárdos beruházást valósított meg a Francia utcai telephelyen. Az aktuális álláslehetőségekről és a jelentkezés módjáról ITT található további tájékoztatás. British American Tobacco Hungary - Pécsi álláslehetőségek (bat.hu)

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.