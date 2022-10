Tavaly a Magyar Falu Program keretében a kultúrház felújítására nyert támogatást, összesen 8.553.585 Ft-ot Bürüs önkormányzata. A munkálatok idén befejeződtek.

– Ebből az összegből lecseréltük a tetőszerkezetet, valamint az épület külső felújítása és festése is megtörtént – mondta Kozma István polgármester. A községvezető örömmel számolt be arról is, hogy az idei Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatuk is nyertes lett, a Felső utca végétől kezdődő földes út körülbelül 250 méteres szakaszát szilárd, kavicsos burkolattal látták el 17.200.199 Ft támogatásból.

A falu további fejlesztéseit érintve Kozma István elmondta, jelenleg zajlik a kultúrház udvarának, és a mellette található füves terület tereprendezése (összenyitása), valamint hamarosan megkezdik a látványtó szigetelését és szökőkúttal történő ellátását is.

A Belügyminisztérium támogatásával 43 köbméter szociális tűzifát tudtak beszerezni, amelyhez további 55 köbméter fát vásároltak, ennek köszönhetően minden család valamivel több, mint 3 köbméter tűzifa támogatásban részesül e hónap végén, vagy következő hónap elején. Következő évi terveik között pedig a buszmegálló cseréje, valamint a teljes településen a hidak lecserélése szerepel, melyet elsősorban pályázati forrásból szeretnének megvalósítani.

Programokból sincs hiány Bürüsön

Az önkormányzat igyekszik a lakosságnak évente több programot, közösségformáló rendezvényt szervezni. Július 9-én ingyenes falukirándulásra invitálták a helyieket a kaposvári Virágfürdőbe, augusztus 6-án falunapot tartottak, melyen öt fellépő szórakoztatta a résztvevőket. Ezen kívül minden jelenlévőt (bürüsit és nem bürüsit) ingyenesen megvendégelték 2 bográcsos étellel (babgulyással és csülökpörkölttel), valamint lángossal is. Október 7-én az idősek világnapjának alkalmából nyugdíjasnapot rendeztek, amelyen a település nyugdíjasai számára étellel, süteménnyel, zenés előadóval, valamint ajándékkal kedveskedtek.

Széleskörűen támogatja a lakosságot a testület

Bürüs önkormányzatának kiemelten fontos, hogy a lehetőségeihez mérten segítse a lakosságot, ezért évente többször is támogatják az itt élőket. Az idén húsvét alkalmából minden család részesült egy élelmiszercsomagban, valamint személyenként 10 ezer forint pénzbeni támogatást adtak. Június 1-től a nyugdíjszerű ellátásban részesülők szociális étkeztetésének felét az önkormányzat fizeti. Mivel augusztus 1-től változtak a rezsicsökkentésre való jogosultság feltételei, ezért e hónaptól minden jogosult számára havi 15 ezer forint lakhatási támogatást adott az önkormányzat, valamint szintén augusztusban élelmiszercsomagot is kapott minden család. Kozma István elmondta, karácsonykor ismét minden család részére élelmiszercsomagot adnak, valamint minden személynek pénzbeli támogatást. – Az idei évtől bevezettük a lakáscélú vissza nem térítendő támogatásunkat, melynek keretében, aki Bürüsön vásárol ingatlant, az 500 ezer forint támogatásban részesül. És hogy gondoljunk azokra is, akik már itt élnek, azok számára 250 ezer forint felújítási támogatást ítéltünk meg. E támogatásokat akár előre is lehet igényelni, ez esetben 6 hónapon belül el kell vele számolni. Ezt a támogatást ezentúl évente 1 alkalommal minden kérelmező részére megadjuk – mondta a községvezető.

A település vezetői

Bürüs Szigetvártól délre, Kétújfalutól keletre fekvő zsáktelepülés. A 74 lakosú község polgármestere Kozma István. Képviselőtársai: Horváth Ferencné alpolgármester és Kapronczai Tamás képviselő. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Epstein Ferenc. A gyerekek Kétújfalura járnak óvodába és iskolába. Falugondnok: Festő György, közművelődési referens: Madács Anasztázia. A település neve a gyaloghíd, palló jelentésű „bürü” szóból ered, amely a terület korabeli mocsaras, zsombékos jelle­gére utal. Első említése 1479-ből származik, ekkor feltehetően Barcs várához tartozott.