Idén januárban ünnepélyes keretek között adták át az óvoda új tornaszobáját, és a beruházások ezután is folytatódtak Görcsönyben, hiszen tavaly év végén a Magyar Falu Program tartaléklistájáról nyert két pályázata is az önkormányzatnak. Az iskolai és óvodai étkezde felújítására, valamint egy új játszótérre nyertek támogatást. Előbbi tavasszal el is készült, az étkezde és a tálalókonyha is teljesen megújult, kicserélték a nyílászárókat, új burkolatokat kaptak a belső terek, emellett a berendezést és a bútorokat is kicserélték. A játszótér szeptemberre készült el a sportpálya mellett. Kőszegi Tamás, Görcsöny polgármestere elmondta, ezen a területen egy új szabadidőparkot alakítanak ki, hiszen előszeretettel veszik igénybe családok, illetve mozogni, játszani vágyó fiatalok. Forgalomtól és zajtól is kellően távol van, ezért hétköznap jó időben gyakran fociznak, tollasoznak, frizbiznek itt a gyerekek.

A művelődési ház felújítására is nyertek támogatást



– Célunk, hogy minden nagy szabadtéri rendezvényt itt tartsunk meg, hiszen a tavalyi falunap és az idei első Piknikmozi is jól példázta, hogy szívesen jönnek ki a falubeliek erre a területre – mondta a községvezető. A májusi Piknikmozi egyébként újdonság volt, a falu életében először szerveztek ilyet. Már délutántól érkeztek a pályára a családok, baráti társaságok és sütögetni kezdtek, azután pedig a szervezők megszavaztatták a jelenlévőkkel, hogy mit nézzenek. A Jumanjira esett a választás, és olyannyira szerették ezt a programot a résztvevők, hogy jövőre minden bizonnyal újra megtartják a filmnézős délutánt.

A további fejlesztésekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, a Magyar Falu Program idei nyertes pályázatának köszönhetően a nyáron elkészült az újtelepi részen a Fagyöngy utca aszfaltozása 220 méter hosszan, és szintén nyár végén lett kész a Rákóczi utca páratlan oldalán a járda felújítása, szintén pályázati támogatásból.

Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében is sikerrel pályázott, melynek köszönhetően hamarosan megkezdődik a művelődési ház energetikai korszerűsítésére. A fejlesztésre több mint 62 millió forintot nyertek, ebből az összegből lecserélik a nyílászárókat, napelemeket szerelnek fel, külső hőszigetelést végeznek, akadálymentesítik az épületet, akadálymentes mosdókat alakítanak ki. A projekt megvalósítását a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban valósítják meg.

A megújult étkezde falát a helyi pedagógusok festették mintára

Támogatják a gyerekek étkezését



A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat idén is egyhetes kézműves tábort szervezett a gyerekeknek Orfűre. A táborozók megismerkedhettek különböző nemzetiségek táncaival és hagyományaival, sportolhattak, túrázhattak, illetve strandolhattak. Az ott alvós táborban a gyerekek 3x étkezését és foglalkoztatását a görcsönyi önkormányzat finanszírozta, a szülőknek csak a belépőkre kellett díjat fizetniük. Idéntől egyébként az önkormányzat azon görcsönyi gyerekek étkezését is finanszírozza, akik a helyi iskolába, illetve óvodába járnak.



A pálya mellé épült az új játszótér, távol a forgalomtól

Energetikusokkal konzultálnak



Kőszegi Tamás elmondta, Görcsönyt sem kerüli el az energiaválság. Mivel valamennyi közintézményt gázkazánok fűtenek, így átmenetileg magas rezsiárakkal kell majd szembenéznie az önkormányzatnak. Mindemellett a községvezetők folyamatosan konzultálnak energetikusokkal, hogy hőszivattyús megoldással, klímákkal való rásegítéssel vagy infra­panellel váltsák-e ki a gázfogyasztást, esetleg vegyes tüzelésű kazánokra váltsanak. Ezek nyilvánvalóan nem egyik napról a másikra fognak megtörténni.



Már 28 éves a kapcsolat Breitenbrunnal

Görcsöny immár huszon­nyolc éve szoros kapcsolatot ápol a bajor testvértelepülésével, Breitenbrunnal (Fertőszéleskút). Az évenkénti találkozókat 2020-ban a járványhelyzet megakasztotta, amely után az elmúlt hét végén a görcsönyi képviselők a német nemzetiségi önkormányzattal együtt utaztak ki. Nagy szeretettel fogadták kint a görcsönyi delegációt, és természetesen megegyeztek abban, hogy ezentúl újra egy-egy csapat vendégeskedik, egyszer Breitenbrunnban, egyszer pedig Görcsönyben. Kőszegi Tamás, Görcsöny polgármestere elmondta, hogy a már 1994 óta tartó kapcsolat a két település között nagyon aktív, és ez a kapcsolattartás nemcsak az évenkénti formális találkozókról szól, hanem a német és a magyar családok között is szoros, baráti viszonyok szövődtek az elmúlt években, de egy-egy üzleti kapcsolat is kialakult ebből a partnerségből. Jövőre több mint húszan utaznak Görcsönyből Breitenbrunnba, 2024-ben pedig a baranyai faluban fogadják majd a német vendégeket.

Jól működik a gyümölcslevet gyártó üzem

Hat éve működik a közfoglalkoztatás keretében gyümölcsléüzem Görcsönyben. Az itt készült 100 százalékos gyümölcsleveket közétkeztető cégeknek, kisboltoknak értékesíti az önkormányzat, illetve ősszel fontos bevételi forrás a bérfeldolgozás is. Az önkormányzati vállalkozás 4 embernek ad egész évben munkát. Két éve, a járványhelyzetben más lehetőséget is kerestek: italautomatákat vásároltak, amelyeket vendéglátóhelyekre szállítottak, így mára több szendvicsezőben, étteremben is görcsönyi gyümölcsleveket lehet fogyasztani.

A település vezetői

A település vezetői Az 1600 lakosú község polgármestere Kőszegi Tamás Gábor. Alpolgármester: Kutyáncsánin Szrétóné. A képviselő-testület további tagjai: Fehérné Kovács Tünde, Hunyadi Katalin, Nagy-Kése Barbara, Pusch Bálint, Tóka Eszter Erika. Jegyző: Fábián-­Szauer Tímea. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke: Thán Csaba. A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: Orsós József. A görcsönyi óvoda és minibölcsőde vezetője: Gyenes Zoltánné. Háziorvos: dr. Vass Szabolcs, védőnő: Vörösné Simcsik Ágnes. Plébános: Barics Gábriel. Művelődésszervező: Kutyáncsányinné Czerpán Anett. Könyvtáros: Dömös Gézáné. Az önkormányzat elérhetősége: 7833 Görcsöny, Rákóczi Ferenc utca 1. Tel.: 72/372-214. Az elmúlt három évben több mint 100 fővel nőtt a lakosságszám Görcsönyben. A családok főként Pécsről költöznek ide egy-kettő, de inkább több gyerekkel, így elmondható, hogy itt is megmutatkozik a kormány családpolitikájának kedvező hatása. A községbe költözni kívánók számára az önkormányzat 2020-ban 11 önkormányzati telket adott el, és további 23 új telek kialakítása, közművesítése is folyamatban van. Görcsönyről 775 éve jelent meg az első írásos emlék. 1247-ben Gurchen néven említik a települést egy olyan okmányban, ahol Görcsönyt pápai tizedfizetésre kötelezik.