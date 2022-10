A Zsolnay Vilmos, Mohácsi és Engel János utcák kereszteződésében található üzletben hasonlóan széles választékot kínálnak, mint a weben, így a vásárlás módja csak azon múlik, hogy valaki kézbe tapintva az igazi, vagy a neten böngészgetve a virtuális polcokon szereti-e jobban kiválasztani, mire is lenne éppen szüksége.

Amint azt Schmidt Róbert ügyvezető rögtönzött leltárából kiderül, mostanában egyértelműen az energiatakarékosságot segítő termékek viszik a prímet, a lakossági és a céges, azaz ipari, mezőgazdasági felhasználók körében egyaránt.

Gázolajos hőlégbefúvók

iparcsarnokokba, telephelyekre is

Előbbiek közül a főként a jó szellőzéssel vagy füstelvezetéssel rendelkező telephelyek, csarnokok, de akár állattartó telepek körében is egyre népszerűbb fűtőeszközzel, a kéményes vagy anélküli kivitelben is elérhető gázolaj-tüzelésű hőlégbefúvókkal vezetve az eladási slágerlistát. Amelyek kisebb, 20 kilowattos kivitelben már 100 ezer forinttól elérhetőek – e típusokkal kisebb műhelyek, raktárak takarékos fűtése lehetséges.

Ám a fokozottabb, vállalati igényekre is felkészültek, így bőséges a választék az akár 100 kilowatt fölötti teljesítményű berendezésekből is. Amelyek valóban takarékosak: vásárlói visszajelzés alapján tud az üzlet olyan környékbeli telephelyről, ahol havi szinten több milliós megtakarítást értek el rendszerbe állításukkal a korábbi gázfűtéshez képest. Jó tudni, hogy több ár- és méretkategóriában megtalálhatóak az akár irodai vagy lakókörnyezetben is alkalmazható kéményes változatok is.

Nincs áram? Van megoldás!

Bár most kétségkívül elsősorban a rezsicsökkentés lehetősége lebeg a vásárlók szeme előtt, a Platina Kert és Szerszám kínálata természetesen nem merül ki a fűtőeszközökben. Újabban különösen keresett termékeik közé sorolhatjuk a gázolajjal vagy benzinnel is üzemelő áramfejlesztőket, amelyek ugyancsak elsősorban ipari-szolgáltatói, de akár otthoni környezetben is nélkülözhetetlen szolgálatot tesznek egy-egy áramkimaradás esetén.

Bőséges választék, áttekinthető menüsor

De a www.platinaszerszam.hu webáruház katonásan rendszerezett, könnyen áttekinthető menüsorát böngészők a fentieken túl is minden olyan elektromos és kerti szerszámot, szakipari és barkácsgépet és kiegészítőt megtalálnak, amikhez a munkában vagy az otthoni hobbitevékenységek során csak szükség lehet. A sorban szerszámokkal, kerti gépekkel, az indián nyárban még örömet adó kerti bútorokkal, grillekkel, tárolókkal, és már a télre is gondolva, a növényeinket jövőre átmentő üvegházakkal.

Újdonságként villanymotorokat

tekercselnek, szivattyúkat javítanak

Legújabb, éppen most útjára indított szolgáltatásuk a villanymotorok tekercselése, bármely méretben, illetve kivitelben. E körbe tartozik még az ipari szivattyúk komplex javítása, csapágyak és tömítések cseréje, felvonómágnesek készítése, tengelyek feltöltése és szabályozása is. Mindezt valóban csak pár hete, ám nem rutintalanul, hiszen a speciális tudást igénylő munkákat korábban a szakmában már nagy gyakorlatot szerző profi munkatársaik végzik, több mint 35 év tapasztalattal.

Kedvezmények, kuponok, ajándékok!

A Platina Kertben a vásárlás azonban nemcsak a bőséges választék miatt kényelmes és kellemes: a vásárlókra számos szezonális kedvezmény vár – aktuálisan már a Black Friday kuponjaival készülnek –, 40 ezer forint felett ingyenes házhoz szállítással, szaktanácsadással, példa értékűen fogyasztóbarát tájékoztatással és kiszolgálással. A hírlevelükre a honlapon feliratkozók pedig további ajándékra is számíthatnak.

