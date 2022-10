A patinás hagyományokkal büszkélkedő, 1996-ban felélesztett, majd 2015-től ismét újjászervezett Pécsváradi Leányvásár napjainkra a térség meghatározó, egyik legnépszerűbb közösségi rendezvényévé emelkedett. Mai házigazdája, a Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum Nkft. a program kulturális értékeit megőrizve évről évre bővülő-megújuló programokkal várja vendégeit.

Amelyekből az idén a korábbiaknál is sokszínűbb kavalkádot ígér a rendezők nevében Apaceller Gergely ügyvezető és Apaceller Péter művelődésszervező. A népszerű, stílusukban is ide illő sztár- együttesek mellett a helyi amatőröket is felvonultató könnyűzenei koncertek, az ügyességi és műveltségi feladatokkal bővülő gyermekprogramok, az elmaradhatatlan szombat éjszakai bál, a kézművesvásár, a gasztroudvar és a vurstli mellett továbbra is a helyi népművészeti hagyományok ápolása és minél szélesebb közönség előtti bemutatása a meghatározó.

Kiemelten a csilingelő hangú iskolások népdaléneklési versenyével, a népművészeti kiállítással, a három nap alatt fellépő 18 néptáncegyüttes és népi zenekar csaknem 450 szereplőt felvonultató parádés műsorával. A vasárnapi menettánccal és sárközi össztánccal, vagy a zengővárkonyi és pécsváradi zenei életet meghatározó fúvósok képviseletében az országosan is egyedülálló műsort ígérő Zengő Rezek fellépésével. No és a színpadon és a háttérmunkában is nélkülözhetetlen nyugdíjas egyesület örömtáncot járó műsorával.

A vendégek mindig örömmel kóstolják végig a gasztronómiai kínálatot, ropogtatják és öblítik le újborokkal a sült gesztenyét, élvezik a leányvásár utolérhetetlen hangulatát. A település lakói számára pedig a rokonok vendéglátása ma is az esemény egyik kiemelkedő pontja.

És persze mindenek fölött a rendezvénynek nevet is adó leányvásár szépe versennyel, amelyen a szakmai zsűri és a közönség árgus szemeinek kíséretében immár pénzdíjakért parádézhatnak a nemcsak eladó sorban járó, hanem tinilányok is a szemet gyönyörködtető, jellegzetes sárközi motívumokat megelevenítő súlyos ruhakölteményekben.

A fő attrakciónak idén is a leányvásár szépének megválasztása ígérkezik.

Zengő majális: népművészeti fesztiválként a megyei tanácsnak is tetszett A Baranya Megyei Tanács végrehajtó bizottsága 1965-ben Baranyai vasárnapok elnevezéssel indította útjára a szigetvári Zrínyi napokat, a Mohácsi busójárást, a siklósi Várszínházat, és nem utolsósorban a népi hagyományokat ápoló, az első évben Zengő majális nevű programot 1966-tól ismét Pécsváradi Leányvásár néven, 15 néptánc­csoport fellépésével íródhatott tovább a legendás történet. Amelyen 1967-ben tapsolhatták meg a gyerekek a bábszínházak alapját adó vitéz László kalandjait. 1974-ben a Duna-menti népek folklórfesztiválja nyitotta meg a mai napig legjellegzetesebb elemként a hagyományőrző néptáncegyüttesek találkozóját. 1976-ban árusították először kézművesek a portékájukat, és 1992 óta elmaradhatatlanok a térség hagyományait bemutató kiállítások. 1984-ben lépett fel először külföldi együttes, és ugyanezen esztendőtől kínálhatják borosgazdák a helyi boraikat, sül a gesztenye, és kóstolhatják végig az Ízek tere-borok tára bőséges választékát a vendégek.

Legszebb ruháikban karikáztak a lányok

Bő 300 esztendőt kell visszautaznunk a történelemben, ha a leányvásár gyökereit kutatjuk. A virágzó város a török időkben lehanyatlott. Az oszmán seregek kiűzése után, 1696-ban 18 családot írtak össze az adószedők. A kálvinista hitre térő magyar őslakosság békében megfért a betelepített katolikus németekkel is, ám társat csakis „maguk közül” választottak. Hamar felismerve, hogy az egymás közötti házasodás veszéllyel is fenyeget.

Az idei program díszvendége, a jeles néprajzkutató, Andrásfalvy Bertalan gyönyörű sorai így írják le a leányvásárt: „Az erdős Zengő-hegy körül a török háborúkat átvészelő kis magyar református falvak ifjúsága évenként találkozott egymással; Lukács napján (október 18.) vagy az azt követő szombaton Várkonyban, és az országos vásáron, Pécsváradon. Ekkorra megérett a gesztenye, újbor is volt a pincékben. Távoli rokonok a Sárközből, Mohácsról, Belvárdról, és a szomszédos falvakból, Nagypallról, Hidasról, Váraljáról, Mázáról, jöttek a lányok-legények seregestül. Nem akadt udvar Várkonyban, sem a váradi fölsővárosban messziről jött vendégkocsi nélkül.

A menettáncosok minden évben ellepik a város utcáit

A leányok legszebb ruháikban sétáltak fel s alá az utcákon, nótáztak, karikába léptek, futottak és ugrottak, szállt a rőzsetűz füstje és a serpenyőkben piruló gesztenye illata. Ifjúsági találkozó volt ez, szerelemébresztő alkalom. A maga fajtájából való párt találhatott minden fiatal. Este bált tartottak a várkonyi nagykocsmában, másnap pedig a váradi vásár sátraiban megvásárolhatták a bábsütőktől a sokat ígérő mézeskalácsszíveket, rajta az el nem mondott, csak üzent vallomással… Ezt a kedves-izgalmas régi ünnepet nevezték el tréfásan leányvásárnak.”

A teljes programkínálat

OKTÓBER 14. (PÉNTEK)

Művelődési Központ

11.00: Megyei népdaléneklési verseny

17.00: Ünnepélyes megnyitó. Közreműködik az 50 éves Hosszúhetényi Népi Együttes és a Zengővárkonyi Dalos Pacsirták

Emlékház

15.30: „Jövőnk gyökerei” – a Janus Pannonius Múzeum prof. dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató előtt tisztelgő kiállításának megnyitója

Nagyszínpad

18.30: 3+2 koncert

21.00: BON-BON koncert

Nagyszínpad előtt

20.00: BAND OF STREETS koncert

Gasztroudvar

19.00: PLATIN, tánczene

20.30: BAND OF STREETS koncert

21.00: PLATIN, tánczene

23.00: HITPARADE a Pódium Együttessel

24.00: PLATIN, tánczene

OKTÓBER 15. (SZOMBAT)

Nagyszínpad

10.00: Népzenei és néptáncbemutató

12.00: Leányvásár Szépe, jelöltek bemutatása

12.30: Népdaléneklési verseny helyezettjeinek bemutatkozása

16.30: Leányvásár Szépe eredményhirdetés

17.00: POMÁZI ZOLTÁN (Bojtorján) & The Apsons koncert

18.00: Tombolasorsolás

19.00: VIVAT BACCHUS koncert

20.30: KOWALSKY MEG A VEGA

Nagyszínpad előtt

13.00: Népzenei és néptáncbemutató

Gasztroudvar

10.30: Csodavilág Gyerekzenekar

13.30: Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda műsora

14.30: Csodavilág Gyerekzenekar

16.00: A Pécsváradi Big Band koncertje

17.00: Fellép a Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület Férfikórusa

17.30: Zengő-Várad rezesbanda és a Nyugdíjas Egyesület Hagyományőrző Együttese

18.00: Arató Gergely és a Naivak koncert

19.00: The HEGEES koncert

20.00: Napos(abb) Oldal koncert

21.00: DJ SZICSA

Művelődési Központ

22.00: Bál a mohácsi NGR Music Group zenekarral (külön belépőjegyes)

OKTÓBER 16. (VASÁRNAP)

Nagyszínpad

09.00: Zenés ébresztő a Pécsváradi Városi Tűzoltó Zenekarral

10.00: Népzenei és néptáncbemutató

15.00: Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület Szenior Örömtánc Csoportjának tánckavalkádja

15.30: „CINTÁNYÉROS CUDAR VILÁG”, operett Stubendek Katalinnal és Götz Attilával

17.00: „SZERETED-E MÉG?”, Szécsi Pál-emlékkoncert: GERGELY RÓBERT és a Studio11

Nagyszínpad előtt

14.00: ZENGŐ REZEK és Sárközi össztánc

Kossuth Lajos utca

09.30: Menettáncó

BELÉPŐJEGYEK

Napijegy: a helyszínen 4000 Ft, elővételben 3000 Ft, vasárnap ingyenes.

Pécsváradiak számára, illetve a 14 év alatti és 65 év feletti vendégeinknek mindhárom nap ingyenes.

Báli belépőjegy, a helyszínen: 3000 Ft, elővételben, asztalfoglalási lehetőséggel: 2000 Ft + 5000 Ft/asztal.

Bővebb információ: Pécsváradi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum NKft. (Tel.: 72/465-123).

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül. (Adatkezelési tájékoztató a Művelődési Központban.) A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

