A Disznótoros Fesztivál a község legnagyobb rendezvénye, melyre évek óta egyre többen érkeznek. Az önkormányzat idén is igyekszik minden látogató számára kellemes programot szervezni. A fesztivál szombaton 14:30-kor a faluház udvarán látványdisznóvágással kezdődik, majd ezt követően 16 órától kulturális műsor várja a vendégeket. Fellép a Wemender Männerchor, a Babarczi Ifjúsági Tánccsoport, majd a Schramlikings zenekar.

Ez idő alatt a kolbásztöltő versenyre nevezett 25 csapat tölti a finom kolbászt. A fesztivál idei sztárvendége Krisz Rudi lesz, aki a vacsora után szórakoztatja majd a vendégeket. Az eredményhirdetést követően kiderül az is, hogy ki viszi haza az idei kolbásztöltő verseny vándorserlegét. Az esti bálon a véméndi Sextett zenekar adja a talpalávalót.

A rendezvény megszervezéséhez a Német Nemzetiségi Önkormányzat – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott – pályázata is hozzájárult, 500 ezer forint támogatást nyertek a Disznótoros Fesztivál megszervezéséhez.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a község számos egyéb programját is támogatja, ezen kívül több pályázatnak köszönhetően a település szebbé tételén dolgoznak.



Idén 25 csapat nevezett a kolbásztöltő versenyre

Díjat adtak át az augusztusi falunapon



A falu programjai közül kiemelkedő rendezvény minden évben az augusztusi falunap. Ilyenkor kerül sor a Palotabozsokért Plakett átadására is, melyet az idei évben a harminc éve működő Magyar Dalkör vezetője, Nyírő Csibi Margit vehetett át. Ami a további programokat illeti, a múlt héten rendezték meg az Idősek napját, és idén még lesz Márton-napi program, valamint Mikulás-ünnepség.

Pályázati támogatásból újult meg az óvoda épülete

A Magyar Falu Program keretében legutóbb az óvoda és az orvosi rendelő felújítására, valamint egy falubusz beszerzésére nyert támogatást az önkormányzat. A jármű megérkezett, és az óvoda is elkészült, az orvosi rendelő épületében pedig jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok. Emellett a községvezető bízik benne, hogy a játszótér felújítására beadott, tavasszal tartaléklistára került pályázatuk is támogatást nyer majd. A korábbi években a Leader programban nyert támogatásból megújult a ravatalozó, a Magyar Falu Programnak köszönhetően új orvosi eszközöket szereztek be, és a faluházhoz is féltetőt építettek. – Képviselőtársaimmal azért dolgozunk, hogy községünk szépüljön és fejlődjön – fogalmazott Ritzl Róbert, Palotabozsok polgármestere.

Az orvosi rendelő felújítása folyamatban van





Lezárult az alapítvány projektje

Öt éven keresztül táboroztatta a hátrányos helyzetű gyermekeket Palotabozsok Községért Alapítvány a tanítási szünetekben. Az alapítvány 562.033.535 Ft támogatást nyert az „Integrált esélyteremtés és felzárkóztatás komplex programokkal vidéki térségben élő gyermekek és fiatalok számára” elnevezésű projektjének megvalósítására. 2017. augusztus elsejétől 2022. augusztus 7-ig összesen 40 héten keresztül 5180 diákot táboroztatott az 1–11 évfolyamos tanulók közül. Elsősorban a dél-dunántúli régió elmaradott, hátrányos helyzetű településeiből voltak gyerekek, de a távolabbi megyékből is fogadtak fiatalokat. A diákok heti turnusváltásban 6 napot (5 éjszakát) töltöttek a táborban, és az oda-, valamint a hazautazásukon kívül minden program, illetve a napi ötszöri étkezés ingyenes volt számukra. A palotabozsoki tábor épülete is megújulhatott a projekt keretében: akadálymentesítették az épületet, emellett a földszinten és az emeleten a tantermekből kisebb lakószobákat alakítottak ki, továbbá műanyag nyílászárókra cserélték a régi fa ajtókat és ablakokat, fűtéskorszerűsítést végeztek, és az épülethez tartozó udvar, illetve parkoló térkőburkolatot kapott. Lecserélték a bútorokat, és új elektronikai, informatikai eszközöket is beszereztek.



Díjat kapott a már 25 éves kádárüzem

Fejlődéséért kitüntető díjat kapott a Palotabozsokon működő Európai Kádárok Kft. a Baranya Megyei Közgyűléstől az október 12-i megyenapon. A vállalkozás sikeres működése, gazdasági eredményei jól tükrözik azt a törekvést, hogy a helyi gazdaság növekedése elsősorban kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kötődik. Az Európai Kádárok Kft.-t 1997-ben Flódung Kristóf kádármester alapította az olasz borászati ágazat olyan neves képviselőivel együtt, mint Piero Antinori Márki, Eugenio Gamba és Jacopo Mazzei. Flódung Kristóf már 56 éve, 1966 óta űzi a szakmát, külföldi kádárüzemekben is dolgozott, ott került kapcsolatba Piero Antinori Márkival, akit egyébként Zwack Péter csábított Magyarországra, hiszen ő maga is sokáig élt Firenzében. Flódung Kristóf ez időben rendszeresen javította az öreg hordóikat, illetve saját műhelyében számos helyre szállított, mikor jött a cég alapításának ötlete. Az Európai Kádárok Kft. létrehozásának fő célja az volt, hogy magas minőségű hordókat készítsenek a nemes olasz borokhoz. Azóta már többek között Új-Zélandra, Chilébe, Dél-Afrikába, Spanyolországba, Ausztriába, Németországba, Portugáliába, Romániába, Törökországba, Izraelbe is szállítanak hordókat, emellett természetesen a hazai borászok megrendeléseinek is eleget tesznek. – Évente háromezer hordót gyártunk, csak magyar tölgyfával dolgozunk, melyeket a Mecsekből és a Zemplénből hozunk. Az irodai munkatársakkal együtt összesen 16 embert foglalkoztatunk – mondta Flódung Kristóf. A palotabozsoki üzemben történik a hordó alapanyagának, a dongának a gyártása is, így az Európai Kádárok Kft. egyike azon kevés hordógyártó cégeknek, ahol a teljes folyamatot, kezdve a rönkök megvásárlásától a hordók teszteléséig a kádármester állandó szigorú ellenőrzés alatt tarthatja.

Szállításra várnak a barrique hordók. Számos országból érkezik folyamatosan megrendelés.





Minden munkafolyamat kellő odafigyelés mellett zajlik

A szakemberek által gondosan kiválogatott és átvett rönköket megfelelő méretre darabolják, a feldarabolt rönköket ék segítségével szálirányban felhasítják, mely során ügyelnek arra, hogy a szálszerkezet ne sérüljön meg. A hasítás után eltávolítják a kérget, a szíjácsot és a bél anyagát, mely után megmarad a fának az a része, amelyből a legjobb donga készül. A dongákat legalább 3-4 évig érlelik, hogy a fanyar ízt adó tanninok, észterek, káros anyagok a fából kiázzanak. Ezután átválogatják, majd gépek segítségével elvégzik a megfelelő megmunkálást. A munkaabroncsba összerakott dongákat saját faanyag égetésével hajlítják és pörkölik. Az így elkészült hordót külsőleg megmunkálják, majd galvanizált acélabroncs kerül a munkaabroncs helyére. Ezután a tesztelés, majd a zsugorfóliázás következik.