1. Táplálkozzunk személyre szabottan!

A személyre szabott étrend az egyik legfontosabb tényező az egészséges mindennapok és a megfelelő közérzet megteremtését illetően. Fogyasszunk fehérjében és vitaminokban gazdag ételeket, hogy az immunrendszerünket minden nap erősítsük, és az étkezéseink hosszan tartó energiát biztosítsanak számunkra. Kerüljük az egyszerű szénhidrátokkal teli ételeket, és válasszuk inkább az összetett szénhidrátokat tartalmazó fogásokat, hogy javítsuk az emésztésünket és a koleszterinszintünket.

Mindenképpen kérjük dietetikus, gasztroenterológus vagy akár személyi edző segítségét az egyénre szabott étrend kialakításához. Így a saját testsúlyunkat és étkezési szokásainkat figyelembe véve, közösen tervezhetjük meg az étrendünket. Legyen szó csupán az egészségesebb életmód megteremtéséről, esetleg fogyókúrázásról vagy tömegnövelésről, a táplálkozási tanácsadók garantáltan segítenek elérni a céljainkat.

TIPP: Life Extension étrend-kiegészítők segítségével hasznos vitaminokkal támogathatjuk a szervezetünket, hogy hatékonyan erősítsük az immunrendszerünket, a mindennapjaink pedig valóban energikusak legyenek.

2. Sportoljunk legalább heti 2 alkalommal!

Rendszeres sportolással testileg és lelkileg is egészségesebb mindennapokat érhetünk el. Érdemes hetente legalább 2, de inkább 3-4 alkalom erejéig felhúzni a futócipőt, biciklizni egyet vagy éppen kézbe venni a súlyzókat, hogy alaposan átmozgassuk a testünket.

A sportolás pedig bizonyítottan növeli az immunrendszerünk ellenálló képességét, emellett dopamint, azaz boldogsághormont szabadít fel. Továbbá az izmaink is fejlődnek, illetve az ízületeinket is karban tarthatjuk, hogy ne kelljen idő előtt ízületi problémákkal küzdenünk. Válasszunk bármilyen sportágat is, a jótékony élettani hatások garantáltak.

3. Teremtsünk egészséges alváshigiéniát!

Szervezetünk számára nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás biztosítása. Persze a mai, túlhajszolt világunkban gyakran szinte már aludni sincs időnk, de ha nem alszunk naponta 7-9 órát, már 1-2 hét alatt teljesen kimerülhetünk, ami a munkateljesítményünkre is biztosan rányomja a bélyegét.

Lefekvés előtt 2-3 órával már mellőzzük a digitális eszközök használatát, hogy felkészülhessünk a nyugodt alvásra. Így kellő időt hagyunk magunknak, hogy végiggondoljuk a mai és akár a holnapi napunk eseményeit is, majd kényelmesen elfáradva térjünk nyugovóra.

TIPP: Ha este a monitor előtt ülünk, vagy éppen telefonozunk, legalább állítsuk át a képernyőt éjszakai módra. Így a szem számára terhelő, hideg színek helyett meleg árnyalatokra válthatunk, hogy kényelmesebb legyen az alvásra való felkészülés.

4. Ne hajszoljuk túl magunkat!

Sajnos mindenkinek csak 24 órából áll egy napja, de bármennyire is ki szeretnénk használni az időnket, ne feszítsük túl a húrt. Lehet, hogy 12 órányi munka után úgy érezzük, rengeteget tettünk aznap, viszont a túlhajszoltság előbb-utóbb éreztetni fogja a negatív hatásait, és jelentősen romlani fog a teljesítményünk a magánélet és a munka terén is.

Igyekezzünk a magánéletünkben és a munka világában is rendszereket kialakítani, és csak annyi időt fordítsunk a kitűzött céljaink elérésére, amennyit még egészségesnek tartunk. Így megelőzzük a napjainkban oly gyakori kiégést, amely hosszú távon enerváltsághoz és depresszióhoz is vezethet.

5. Kapcsolódjunk ki!

Keressünk olyan hobbikat, amelyeket akár minden nap szívesen űzünk. Olvassunk könyveket, sportoljunk, nézzünk jó filmeket és sorozatokat, játsszunk egy kicsit, főzzünk finomakat, vagy csináljunk bármit, ami kikapcsolódást jelent számunkra. Így a mindennapjainkat nem egy mókuskerék szüntelen hajtásának fogjuk megélni, hanem mindig feltöltődhetünk, hogy újult lendülettel, friss fejjel és energiától kicsattanóan vághassunk bele a következő nap kihívásaiba.

A fenti 5 tipp megfogadásával tudatos lépéseket tehetünk az egészségesebb mindennapokért. Alakítsunk ki személyre szabott étrendet, sportoljunk legalább kétszer hetente, és fordítsunk kellő időt az alvásra. A hétköznapokban pedig soha ne hajszoljuk túl magunkat, és minden nap kapcsolódjunk ki az általunk preferált módon. Ha ezekre odafigyelünk, akkor az év 365 napján energikusak és kiegyensúlyozottak lehetünk!