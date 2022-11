Mindemellett természetesen az is kiemelten fontos, hogy megfelelő öltözékkel készüljünk fel az időjárási viszonyokra, a biztonságos közlekedésre, és a megfelelő kiegészítőkkel álljunk készen az esetleges problémák kezelésére. A lenti cikkben megtalálhatod a sikeres vadászat elengedhetetlen kellékeit.

Megfelelő ruházat

A megfelelő ruházat fontossága vitathatatlan, hiszen vadászat során sok esetben órákon keresztül kell az erdőben időt töltenünk az időjárási viszonyoktól függetlenül. Emiatt nagyon fontos, hogy a megfelelő vadászruhák kiválasztásakor figyeljünk a thermo megoldásokra, valamint a vízálló tulajdonságú darabokra is. A thermo darabok legtöbbször aláöltözetként találhatók meg, melyek ideális esetben az izzadság elvezetéséről is gondoskodnak. Az extrém időjárási viszonyokra felkészülve pedig akár fűthető darabok közül is választhatunk akár egy mellényt vagy egy pulóvert. A vízálló tulajdonság elsődlegesen a kabátok esetében fontos, hiszen az átázott kabát nem képes majd hosszútávon meleget biztosítani számunkra. Emiatt érdemes a kabát kiválasztásakor erre is kiemelt figyelmet fordítani. Alternatívaként természetesen egy esőkabát is jó szolgálatot tehet.

A fotó forrása: Robert Nyholm / Shutterstock.com

Megfelelő lábbeli

A megfelelő lábbeli szintén kiemelten fontos, a túracipőkhöz hasonlóan a kényelmünk és stabil mozgásunk alapját adják. Ezek közül a legnépszerűbbek a különböző vadászbakancsok, melyek esetében fontos, hogy masszív kialakítású legyen. Emellett praktikus választás a vízálló és páraáteresztő képesség. Érdekesség, hogy a gyártók sok esetben arra is figyelmet fordítanak, hogy a megfelelő minőségű vadászcipő kivehető talpbetéttel legyen ellátva. Ennek köszönhetően a téli hónapokban akár fűthető talpbetétet is beszerezhetünk a vadászathoz.

A vadászat kulcsa tehát nem csak a megfelelő fegyver megléte, hanem a körülményekre való megfelelő felkészülés. Ez pedig elsődlegesen a ruházatot és a szükséges kiegészítők meglétét jelenti. Emellett természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szükséges dokumentumok és engedélyek kötelezők.