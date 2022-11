A Steller-Metaltechnik Kft. 2022.06.29-én támogatói döntésben részesült a GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-02186 azonosítószámú projekt keretében, ahol 9 520 662 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. Jelen pályázat célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A fejlesztés megvalósítására Kővágószőlősön kerül sor. A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg, melyben a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésének, illetve a projekt megvalósításához igénybe vett projektmenedzsment támogatására kerül sor.

A Kft. 2016-ban, megalapításának évében a fémiparban látta meg a lehetőséget, azon belül is elsősorban az építőipar épületlakatos szakágazatában. 2019-től a fókusz a belföldi és építőipari lakatos munkákra és acélszerkezetek gyártására terjedt ki elsősorban. Főtevékenységük és gyakorlatban folytatott tevékenységük a 2562 '08 Fémmegmunkálás. Ezen belül acélszerkezetek gyártása, épületlakatos munkák épületmegerősítés és fémszerkezetű csarnok építése területen dolgozik a vállalkozás. A Steller-Metaltechnik Korlátolt Felelősségű Társaság tervezett főbb tevékenységei közé sorolhatók még a következők: alap és árokásás (gépészethez, közművekhez), lyukfúrás, földegyengetés, tükörkiszedés. A föld minőségi megmunkálása a későbbi problémamentes felhasználásra. A cég méreteinek és létszámának köszönhetően kisebb és nagyobb projektek kivitelezését is képes elvállalni. Elsődleges szolgáltatások: tervezés, gyártás, kivitelezés. 2022-ben a tevékenységi körüket szeretnék kibővíteni acélvázszerkezetű csarnokok alapozásával és a hozzá kapcsolódó földmunkák kivitelezésével. Ezáltal a jelenlegi tevékenységi körhöz kapcsolódó komplexebb munkák elvégzése is lehetővé válna. A vállalkozás rövidtávú terve, hogy folyamatosan bővíteni akarják azokat a tevékenységi köröket, amelyek a csarnokiépítéshez kapcsolódnak. A tevékenységi kör szélesítése segítségével nagyobb piac érhető el.

A vállalkozás sikerrel pályázott az Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz, „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című, GINOP Plusz-1.2.2-22 kódú pályázati kiírásra, melynek keretében a 13 600 947 forint összköltségű projekt megvalósításához 4 080 285 forint önerő biztosítása mellett, 9 520 662 forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el. Az európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás székhelyén (7673 Kővágószőlős, Külterület hrsz. 0165/33.) található eszközpark bővítése és fejlesztése valósul meg. Az újonnan beszerzésre kerülő eszköznek köszönhetően a Kft. képes lesz önállóan földmunkákat teljes körűen elvégezni, meggátolva ezzel a külsős vállalkozások bevonását a munkafolyamatba. Az új eszköznek köszönhetően, az azt használó munkavállalók munkakörülményei is nagyban javulnak hála a modern technológiának. A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségeit tekintve szakértői támogatást is igénybe vesz a Kft.. A projekt megvalósításához külsős cég segítségének igénybevétele mellett döntöttek annak érdekében, hogy az előírásoknak való megfelelés, a teljes projekt megvalósítása, valamint a támogatási összeg lehívása zökkenőmentesen történjen. A projektmenedzsment a projekt ütemezésétől kezdve, a szerződések, számlák, elszámolások benyújtásán keresztül, biztosítja a változásbejelentők, kifizetési kérelmek lebonyolítását.

A pályázat 2022.05.01 és 2023.10.31 közötti időszakban, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:

Pintér Bálint, ügyvezető

+36 70/397-7498, [email protected]