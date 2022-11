Az előző cikkünkben leírtuk, mit is rejt majd a Bestbar-Pécsi Bárbazár milyen italkülönlegességeket és eszközöket lehet itt megvásárolni. A kínálat azonban sokkal szélesebb körű, mint azt gondoltuk. A hangulat már javában az ünnepekre emlékeztet. Nem tudunk elmenni a hatalmas választék mellett, hiszen csak ginekből 60 félét, whiskyből 50 félét számoltam, és akkor még el sem kezdtem a rumokat vodkákat stb. Olyan üvegekkel találkoztam, amiket még soha sehol nem láttam! Némelyiket már pusztán az üveg különlegessége miatt is megvásárolnám.

Gyönyörű ajándékcsomagok várnak bennünket, akár az utolsó pillanatban is be tudjuk szerezni az ajándékot, ha véletlenül elfelejtettük, hiszen szinte mindenféle összeállításban vannak elkészített boxok. Nemcsak alkoholos, alkoholmentes változatot is választhatsz. Ráadásul specialty kávét, és kézműves csokoládét is rejthet a csomag. Természetesen saját magad is összeállíthatod a doboz tartalmát, és néhány percen belül gyönyörűen becsomagolva távozhatsz vele. (képek:9,10.11.12.13) Egyszóval sem a név, sem a tartalom nem okozott csalódást, ez tényleg a No. 1. Pécsi Bárbazár!

A boltban nézelődve megakadt a szemem egy táblán, amin különböző események kiírásait olvashattuk. Faggattam egy kicsit a tulajdonost, meséljen nekünk, milyen események várhatóak a közel jövőben. A kedvenc kikapcsolódásom egyike J, a szervezett kóstolók, különleges italokból. Rögtön háromféle időpontot is megtudtam, gin, whisky és rum bemutatóra. A kóstolókat nem az üzletben, hanem az üzlet fölött lévő, Bestmixer iskola bárjában tartják, ahol igazán kényelmesen, valódi bárkörülmények között hallgathatjuk meg az előadást és ihatunk finomabbnál finomabb italokat. Mi több, a kóstoló után lehetőségünk van bármelyik italt megvásárolni is. Az eseményekre ajándékutalványt is vásárolhatunk, ami fantasztikus élményajándék lehet.

A BestBar olyan széles körű szolgáltatást nyújt az érdeklődők számára, amire jelenleg nincs más példa a városban. Egy szuper hely vár rád, ha különleges italokat szeretnél vásárolni, ha meglepnél valakit egy igazán egyedi ajándékkal, ha az elkészítéshez szükséges eszközöket és alapanyagokat szeretnéd beszerezni, ha olyan italokat szeretnél kóstolni, amiket még előtte talán sohasem. Egyszóval, ha részese szeretnél lenni egy remek közösségnek, akik gondoskodnak arról, hogy a pécsi bár-és italkultúra fellendüljön, akkor mindenképp látogass el a BestBar-Pécsi Bárbazárba.

Cím: 7622 Pécs,Rákóczi út. 50.