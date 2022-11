Hirdetés 53 perce

Decemberi szaunavarázs és zenés szilveszteri parti a hertelendi termálfürdőben!

A nyári árnyékos erdei strandolás élményét varázsolják át a télbe is a magyarhertelendi termálfürdő aktuálisan színes decemberi programjai. Most természetesen a beltéri medencék élményelemei, illetve a téli hideget felforrósító szaunavilág csábít kicsiket és nagyokat a Mecsek ölelésében megbúvó kis víziparadicsomba. De figyelem! A tél új nyitvatartást hozott, és kicsit az árlistán is igazítottak.

Magyarhertelend azon kevés baranyai élményfürdő sorát gyarapítja, amelyben a nyári strandidőszak után sem áll meg az élet. Sőt! A forró téli élmények hasonlóan igényes és pihentető kikapcsolódást ígérnek a termálfürdő épületében is, mint amelyeket a visszatérő vendégek már oly sokan megtapasztalhattak. Téli élményzuhatag a beltéri medencékben is A fürdőépület medencéi között található pancsoló a legkisebbeknek, mini csúszdával. Élménymedencéjükben négy nyakzuhany, sodrómedencéjükkben kancsós vízsugarak és sodróelemek fokozzák a kellemes hatást. Az előbbiek a gyerekeknek is szórakoztató programot ígérve; az ülőmedencét ugyanakkor magasabb hőmérséklete miatt csak 14 éven felüli vendégeiknek ajánlják. Színes szaunaprogramok a hét szinte minden napján A szaunavilág minden fülkéje fürdőruhamentes, ám Hertelenden egyedülálló módon lehetőség nyílik a fedett testtel (lepedőben, szaunaruhában, törülközőben), valamint fedetlen testtel szaunázók kikapcsolódására egyaránt. Szolgáltatásaik, különféle hőkabinjaik ennek megfelelően két különálló részre osztva látogathatóak. A hét 6 napján várják a vendégeket a színes szaunaprogramok, amelyeket profi szaunamesterek tesznek feledhetetlenné. Fatüzeléses szauna, modern infrakabinok, tágas gőzkabin bőrápolásokkal, finn szaunák, aroma- és programszauna, pihenőszobák, parajdi sóbarlang, különböző hűtési lehetőségek, termálvizes kültéri medence fogadják az ide látogató szaunaínyenceket.

A „kedvezményes hétfők”, majd „banzáj-szerda” utáni exkluzív napjuk a csütörtök: ilyenkor heti váltásban egyszer női szaunaest, egyszer herbál nap várja az ilyenkor korlátozott számban fogadható – előre regisztráló – közönséget. „Hétvégre-pénteken” és „lazulós szombaton” pedig többszöri felöntéssel forrósítják és illatosítják a programot a szaunamesterek – a hetet mindig „pihentető vasárnappal” zárva. A december attrakciója: Mikulás-banzáj és szilveszteri parti Decemberben ráadásul két különleges programmal: 7-én a szaunaparti fényét a Mikulás Banzáj Parti emeli, ám a nagy attrakció az esztendő utolsó napján érkezik el: az igazi ínyencek 31-én 18 órától újév hajnalán fél háromig tervezett szaunapartin búcsúztathatják az ó- és köszönthetik az újévet! A fergeteges hangulatról Dj Simi és Dj Öcsi gondoskodik. Aki nyáron esti fürdőik részese volt, már tudja, micsoda hangulatot tud varázsolni e két jeles lemezlovas, aki különleges retró videodiszkóval, zenei kívánságok teljesítésével és szórakoztató műsorral készül.

Akik ezen is túlmutató kényeztetésre vágynak, a Wellness belépővel különleges szaunaprogramokkal egészíthetik ki az ünnep estéjét. Éjfélkor természetesen egy pohár pezsgővel és tombolával lepik meg a vendégeket. Az étteremben pedig egész este ünnepi ételeket és italokat fogyaszthat a bulizó közönség. Aki pedig a biztosan élménygazdag szaunaprogramok után aznap már nem szeretne hazatérni, megszállhat a fürdő tőszomszédságában található Mathias Panzió csendes, nyugodt, igényes szobáiban, akár félpanziós ellátást választva is. Ne feledjék, december 14-től változott a nyitvatartási idő, és módosultak az árak is.

Előbbiek itt olvashatók, a részletes árlistáért kérjük, látogasson el mindig frissülő weblapunkra: https://hertelendi-termal.hu/arak/ Az új nyitvatartási idők: TERMÁLFÜRDŐ SZAUNAPARK HÉTFŐ 12:00–18:30 12:00–18:00

KEDD 09:30–18:30 ZÁRVA

SZERDA 12:00–22:00 06:00–22:00

CSÜTÖRTÖK 12:00–18:30 Női est, Herbál nap

PÉNTEK 12:00–22:00 14:00–22:00

SZOMBAT 09:30–22:00 12:00–22:00

VASÁRNAP 09:30–18:30 12:00–18:00



Hertelendi Termál Kft. 7394 Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a. A fürdő telefonszáma (hétfőtől péntekig, 08.00–16.00): +36 72 521 061 Infovonal: +36 30 516 7978 E-mail: [email protected] Web: www.hertelenditermal.hu

