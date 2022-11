Komplexen, a jövőre építve tervezi fejlesztéseit a kétújfalui önkormányzat, hogy egy olyan élhető települést teremtsen, amely szolgáltatásaival, infrastruktúrájával hosszú távon is vonzóvá válik a környékbeli emberek számára. Ehhez a célhoz a legjobb úton halad a község, hiszen az utóbbi években megújultak a községbe vezető és belterületi utak, jelenleg a közintézmények fejlesztése zajlik, és a háttérben azon is dolgoznak, hogy a munkahelyteremtés területén is előre tudjanak lépni a településen.

Klózer Gyula, Kétújfalu polgármestere elmondta, tudatosan gazdálkodnak a rendelkezésre álló forrásokkal, de a pályázati lehetőségekkel is élnek. Az elmúlt években megújult többek között az orvosi rendelő, az iskola, a sportcsarnok, a közös önkormányzati hivatal épülete, és jelenleg is több helyen zajlanak a munkálatok. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nyert támogatásból és önerőből újul meg az óvoda és a polgármesteri hivatal épülete, mely során a nyílászárók cseréje, a homlokzati szigetelés és a napelemes energetikai rendszer telepítése történik meg. Az óvoda bővítése is folyamatban van az egyik épületszárny felújításával. Erre a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást az önkormányzat, elkészültével pedig egy 4. csoportot indítanak, és az intézmény befogadóképessége 120-ra emelkedik. A Magyar Falu Program további pályázatainak köszönhetően az óvodai játszóteret fejlesztették, és kommunális eszközöket szerzett be az önkormányzat. A civil szféra is sikerrel pályázott: a Manócska Alapítvány kisbusz beszerzésére, a vállalkozók pedig a bolt, valamint a posta felújítására nyertek támogatást.

A TOP pályázat forrásából és önkormányzati önerőből épül az óvoda mögött egy 15 férőhelyes bölcsőde. A Vidékfejlesztési Programban nyert forrásból pedig hamarosan egy új, 650 méteres összekötő út épül a Rákóczi utca és a temető között.

Az önkormányzat két új játszóteret is épít. A Tavirózsa játszótér a tóparton, a Tündérkert pedig a Rákóczi utcában kapott helyet. Utóbbit már át is adták, de tovább fejlesztik egy KRESZ-parkkal

Fejlesztik a sportközpontot

Nyolcvanmillió forintot nyert a település a Terület- és Településfejlesztési terv Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” pályázati kiíráson. Ennek keretében a sportközpont fejlesztése kezdődik hamarosan egy rendezvényközpont kialakításával. Az építményt a meglévő sportpálya öltöző épülete mellé helyezik el, melyben előtér, zuhanyozó, rendezvényterem, akadálymentes vizesblokkok kapnak helyet. A sátor fedett részén színpadot és kis nézőteret alakítanak ki, a kültéri rendezvényteret pedig térköves burkolattal látják el. Emellett egy fitneszparkot is telepítenek a pályák mellé. A kivitelezés hamarosan meg is kezdődik, jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

A tanulmányi eredmény javításáért is jár támogatás

Az önkormányzat széleskörűen támogatja a lakosságot a szociális rendeletében meghatározottak szerint. A mintegy 30 millió forintos szociális keretből települési, temetési támogatást, gyógyszertámogatást, iskolakezdési támogatást és a tanulók számára tanulmányiátlag-javító támogatást is adnak. Azok az általános iskolások, akik legalább 0,3-as javulást értek el, ötezer forint összegű támogatásban részesülnek. A kitűnő bizonyítványért a tanév végén 10 ezer forint jár, és akik kitűnő eredménnyel végeznek az 1–8 osztály során minden tanév végén, azok számára 100 ezer forint összegű támogatást nyújt az önkormányzat. Szintén pénzbeni támogatás jár azoknak a kismamáknak, akik a gyermek születéséig részt vesznek a védőnői tanácsadáson, emellett jelentős összeget határozott meg a képviselő-testület a Kétújfalun letelepedő családoknak, egyebek mellett terménytámogatás, ünnepek előtti támogatás, valamint szociális kamatmentes kölcsön is szerepel a rendeletben.

Aktívan működik a Hatalkotóház

Két éve nyitott meg a kétújfalui önkormányzat kézműves műhelye, a Hatalkotóház. Nevét az új intézmény onnan kapta, hogy a nevét kereső pályázatra összesen 6 javaslatot kapott a kiíró, és mindegyik egyformán jónak bizonyult. Az alkotóház egyformán betölti a kiállítótér és a közösségi tér funkciót, hiszen egyrészt az alkotni vágyó emberek számára biztosít inspiráló környezetet és foglalkozásokat, másrészt a sváb hagyományok, értékek őrzője is. Formális keretek között működik mézeskalács-sütő, makramé és nemezelő szakkör, valamint rendszeresek a játszóházak, ünnephez, jeles napokhoz kapcsolódó kézműves-foglalkozások is.

Átvette a dolgozókat a falu cége

Két éve Eranus Kétújfalu és Térsége Zöldterületkezelő és Szolgáltató Kft. néven céget alapított az önkormányzat, amely átvette a szakképesítéssel rendelkező közfoglalkoztatottakat, és ehhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében bértámogatást is nyertek. A cég a településkarbantartási feladatokat végzi a faluban, egyebek mellett az árkok tisztítását, a földutak karbantartását és tűzifa-hasogatást is tudnak végezni. Később terveznek bérmunkában is dolgozni, hogy bevétele is legyen a cégnek.

A Kétújfalui Sportegyesület megalakulásának 75. évfordulóját ünnepelte

Nyolcvan éve lett Kétújfalu a neve

A falu és a helyi sportegyesület is jeles évfordulót ünnepelt az idén. A 17. században két újfalu nevű település volt: Német-Újfaluban (a Petőfi utcában) éltek a sváb, Magyar-Újfaluban pedig a magyar lakosok. A két község 1940-ben egyesült, nevében azonban ekkor még nem volt megegyezés, Nagyújfalunak nevezték, s végül 1942-ben megkapta végleges nevét, a mai Kétújfalut. Ezt a 80. évfordulót október elsején ünnepelték, amikor is délelőtt a Hatalkotóházban kézműves-foglalkozásokkal várták a lakosokat, délután pedig ünnepséggel, kulturális műsorral kedveskedtek az érdeklődőknek a helyi kultúrházban. A Kétújfalui Sportegyesület is jubilált az idén, alakulásuknak 75. évfordulóját szeptember 24-én egy barátságos mérkőzéssel ünnepelték meg, ahol a sportegyesület öregfiúi játszottak a Fradi öregfiúkkal. A Kétújfalui Sportegyesület több mint száz igazolt sportoló, illetve a 6 utánpótláscsapat fejlődését, versenyzését teszi lehetővé. Erre egy meccspálya, két edzőpálya és egy műfüves pálya szolgál a sportközpontban.



Az évforduló alkalmából a nemezelő szakkör életfát készített és ajándékozott a falunak