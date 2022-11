Nemcsak jelentős összeget spórolhat meg, kikapcsolódási lehetőségnek sem utolsó, és extra öröm, ha magunknak készítünk el egy-egy használati tárgyat, bútort. Jelenlegi cikkünkben az egyik leghasznosabb fa megmunkálására használatos eszközt, a gérvágót mutatjuk be, és adunk pár hasznos szempontot, mi alapján érdemes választani a széles kínálatból.

A gérvágó: egy sokoldalú fűrész

A gérvágó a körfűrészekhez hasonlóan egy forgó fűrésztárcsa segítségével vágja el a munkadarabokat. Különleges kialakításának köszönhetően viszont nagyon stabil és biztonságos: a gép és a munkadarab is rögzíthető, illetve a fűrészlapot műanyag védőburkolat takarja. A stabilitáson túl sokoldalúsága is kiemelkedő. A különféle vágótárcsák segítségével sokféle anyag vágását elvégezhetjük vele (fa, fém, műanyag), amelyeket tetszőleges szögben vághatunk el. Beállíthatjuk, hogy milyen szögben akarjuk elvágni a munkadarabot, illetve azt is, hogy az a vágás irányára merőleges legyen, vagy a vízszintes síkban is szöget zárjon be. Nagyon kezes masina tehát, és ha egyszer beállítottuk, akárhányszor reprodukálni tudjuk a végeredményt!

A gérvágó típusai

Akkumulátoros vs. kábeles gépek

Sok más elektromossággal működő eszközhöz hasonlóan a gérvágók is kaphatók kábeles és akkumulátoros kivitelben is. Az akkumulátoros modellek előnye, hogy nem kell hozzájuk hálózati csatlakozó, és elektromossággal nem rendelkező építési területen is használhatók, cserébe gondoskodnunk kell róla, hogy kellő időközönként feltöltsük az akkumulátort, vagy rendelkezzünk csereakksival. Általában kompakt, relatíve könnyen mozgatható eszközök, amelyek nagyon jó szolgálatot tesznek, ha sokat kell szállítani őket. A hálózati árammal működő gépek pedig műhelyekben jelentenek ideális megoldást.

Fix vágófejes vs. csúszósínes gérvágók

A tárcsa átmérője általában 210 mm - 280 mm közé esik. Ebből könnyű kitalálni, hogy egy széles, mondjuk 30 cm-es deszka elvágása gondot jelenthet. Azonban erre találták ki a csúszósínes gérvágókat, amelyeknél előre-hátra is mozgatható a fej, így a hosszabb munkadarabok elvágása sem probléma.

Forrás: Freepik

Extra funkciók és kiegészítők

A komolyabb gépek egy részét extra funkciókkal is elláták. Ilyen extra funkció például a munkadarabra vetített lézercsík, amely mutatni fogja a vágási pontot, elősegítve a precíz munkát. A másik nagyon hasznos kiegészítő a beépített lámpa, amely rosszabb látási viszonyok között is tökéletes láthatóságot biztosít.

A gérvágókat elszívó csonkkal is fel szokták szerelni. Ez nagyon hasznos, mert a vágás alapvetően sok porral jár, és egy porszívót a csonkra csatlakoztatva csökkenthetjük a szálló por mennyiségét.

Mi alapján válassz?

Első körben azt a legfontosabb felmérned, milyen munkákra használnád a gérvágót, mekkora munkadarabokat vágnál vele. Ez alapján el tudod dönteni, hogy fix vágófejes vagy csúszósínes modellre lenne szükséged. Az akkumulátoros / kábeles típusok közötti választásnál pedig azt gondold végig, hogy elég-e neked, hogy a műhelyben meglegyen a helye, mert ott használnád csak, vagy fontos neked a mobilitás. Az utolsó kérdés pedig az, hogy mennyit használnád. Ha ugyanis rendszeresen, akkor érdemes kicsit mélyebben belenyúlni a zsebedbe, ugyanis a

megbízható, komoly gyártók modelljei nemcsak hosszabb élettartammal rendelkeznek, de a gépek szervizelése sem fog majd gondot jelenteni adott esetben.

Profi gépet a profiktól

További kérdéseid vannak? Akkor vedd fel a kapcsolatot szerszám webáruházunk, a Zákány Szerszámház csapatával, és segítünk neked meghozni a megfelelő döntést! A kínálatunkban pedig jó minőségű szerszámok és szerszámgépek százai közül válogathatsz.