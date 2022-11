A Pécs-belvárosi Református Egyházközség életében szerepet kapnak a közösségépítés mellett a kirándulások is. Egy pályázat részeként négy túrát tettek a Mecseken.

– Igyekeztünk úgy megragadni ezt a feladatot, hogy pécsi emberek számára is izgalmas legyen szeretett és jól ismert hegyünk megmászása. Ezért a következőt találtuk ki: a túrázás közben látogassunk meg gyülekezetünkből embereket, akik már nem tudnak templomba járni. A templomunktól indultunk minden alkalommal a Mecsek egy meghatározott pontja felé. Megálltunk az ablakok előtt, becsöngettünk, és amikor megérkeztek a háziak, énekeltünk. Egy éneket, amit hajdan a templomban énekelhetett ő is, aki talán már nem tud oda eljutni. Így született meg a gyülekezetünk egy új szolgálata, a „Mecseki szerenád” – számolt be a gyülekezet lelkipásztora, Kisóvári-Németh Norbert.