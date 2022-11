A munkavállalók biztonsága, az egészséges életmód elősegítése és támogatása mindig is a LAFARGE kiemelt alapértékei közé tartozott. Erre tekintettel szervezi meg évről-évre tematikus rendezvénysorozatát, az Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napokat is. A kéthetes esemény programjai ezúttal három fő témához kapcsolódtak: munka- és tűzvédelem, az egészséges életmód elősegítése és támogatása, valamint a környezetvédelem.

A LAFARGE munkavédelmi programjai ezen belül elsősorban a Holcim Cégcsoport idei központi témájához, a kritikus folyamatok menedzsmentjéhez kötődtek. A kockázatok azonosításával és csökkentésével, valamint a hiányosságok megszüntetésével az alapvető cél az ismétlődő balesetek megelőzése és elkerülése.

A dolgozói visszajelzések jó alapot adnak a fejlesztéshez

„Az Egészség-, Munka- és Környezetvédelmi Napok tapasztalatai, a dolgozói visszajelzések mindig jó alapot jelentenek a vállalati munkavédelmi kultúra továbbfejlesztésére. A programok által munkavállalóink olyan ismeretekkel gazdagodhatnak, amelyeket akár a cégen kívüli, mindennapi tevékenységeik során is alkalmazhatnak, ezzel is növelve saját biztonság-, egészség- és környezettudatosságukat” – számol be a projekt fő céljáról Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Ütközésszimulátor és életmentés: biztonságosan gyakorolhattak

A LAFARGE munkatársai a kéthetes programsorozat keretében megismerhették a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, feladatok hátterét. Emellett egyrészt biztonságos körülmények között próbálhattak ki baleseti szituációkat, mint a rendőrségi vezetés- és ütközésszimulátor, vagy az interaktív balesetmegelőzési program. Másrészt vészhelyzeti elsősegélynyújtást és az életmentés folyamatát is gyakorolhatták. Az idei év egyik szenzációja a tűzoltási gyakorlat volt, amelynek keretében a munkavállalók biztonságos körülmények között egy égő autóroncs lángjait olthatták el, majd a gyakorlatot követően szét is darabolhatták a roncsot.

Testi-lelki kényeztetés is szerepelt a programban

Az egészséges életmód jegyében különböző testi-lelki feltöltődést célzó programokat szerveztek. A változatos programok között szerepelt jóga, közös torna, futóverseny, masszázs, paraffinos kézápolás és hangtálas meditáció, továbbá egészséges táplálkozáshoz és mentális egészséghez kapcsolódóan is tartottak interaktív előadásokat.