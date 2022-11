Már a neve is sokat ígérő, a No. 1 Pécsi Bárbazár. Az egyedisége az exkluzív megjelenés, és az igazán lenyűgöző prémium ital választék. Nem, ne csak az alkoholra gondoljunk, ahogy a név is sejteti, sokkal többről van szó. Habár a pécsi bárkultúra még korántsem érte el azokat a magasságokat, amiket lehetne, a tulajdonos, aki a hazai bár szakma meghatározó alakja, úgy gondolja, az üzlet nagyban hozzájárul majd a fejlődéshez, és mi pécsiek is lehetünk olyan ínyencek ezen a téren, akár a budapestiek. És lássuk be, nem is szeretnénk lemaradni. A fővárosban szinte mindenhol elérhetőek ilyen, vagy ehhez hasonló üzletek, de nekünk, pécsieknek ez lesz az első, úgyhogy izgatottan várjuk.

De nézzünk be egy kicsit a kulisszák mögé, és derítsük ki, milyen meglepetéseket tartogat számunkra a BestBar- Pécsi Bárbazár.

Első körben beszéljünk az ital különlegességekről. Szeretjük a jó italokat, viszont nagyon sokan, nagyon keveset tudunk róluk. Milyen a jó ital, miért jobb az egyik a másiknál, milyen márkák vannak, mire kell figyelnünk, milyen az ízlésünk, ami szerint választanunk kell, vagy hogy milyen alkalomra mi illik? Nos, ha begyünk a Pécsi Bárbazárba, mindenben segítséget kaphatunk, hogy a legmegfelelőbbet vásároljuk meg. Egy-egy italfajtából 20-25 márka is megtalálható, ami igen kiemelkedőnek számít ezen a téren. És ha már a márkákról beszélünk, itt meg kell említenünk, hogy igen neves italgyártókról van szó.

Az alkoholok mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nem alkoholos termékeket. A MONIN termékek olyan széles választéka sorakozik előttünk, hogy nem győzünk válogatni a különböző szirupok és pürék között. Ami szintén ritkaság számba sorolható, az a mostanában igencsak divatossá vált, kézműves tonikok kategóriája. Ma már tudjuk, hogy egy Gin Tonik-nál bizony a tonik is számít, és egyre több helyen kóstolhatunk érdekesnél, érdekesebb ízeket. Eddig nagyrészt csak a bárokban iszogathattunk ilyesmit, de most változik a helyzet, egy kellemes vacsorához, vagy egy kerti partihoz, ezentúl otthonra is megvásárolhatjuk ezeket a finomságokat. Sőt, a legnagyobb meglepetés számunkra az a polc, ahol az alkoholmentes alkoholok sorakoznak. A specialty kávék kedvelői is találhatnak finomságokat, nem mellesleg barista eszközök széles választékával is találkozhatunk.

Már beszéltünk alkoholokról és alkoholmentes italokról, kávékról, de ez a bazár valóban a bárról szól. A koktélkészítéshez szükséges összes eszközt és kelléket is megtalálhatjuk itt. Legyen szó shakerről, koktélos pohárról, vagy éppen díszítő elemekről, a szárított gyümölcsöktől kezdve a nem mindennapi koktél fűszerekig minden van. Akár egy kis bárt is berendezhetünk otthon, és úgy tudunk majd italokat készíteni, mint egy profi bármixer. Ugyanis ha kérdésed van, melyik koktél hogyan készül, milyen pohárban, milyen kiegészítőkkel, abban is segít a BestBar-Pécsi Bárbazár lelkes csapata.

A termékek ínycsiklandóak, és ajándéknak egyszerűen a legjobb ötlet. Saját magunk is összeválogathatjuk, hogy mit rejtsenek a gyönyörű ajándékdobozok, akár esküvőre, akár szülinapra, akár karácsonyra is tökéletes és különleges ajándék.

Egyszóval úgy tűnik, tényleg egy jó kis helyet találhatunk, igazi kincsnek bizonyul ez a kis boltocska, mindenkinek csak ajánlani tudom.

November közepétől várunk a Rákóczi út 50-ben a Bestbar-Pécsi Bárbazárban!