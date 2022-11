Az idén energetikailag korszerűsítették a hoboli óvodát, erre az önkormányzat 20 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében. Emellett az udvar játszóterének fejlesztésére is sor kerülhetett egy másik nyertes pályázatnak köszönhetően.

Az óvoda épületében alakítják ki az új, 8 férőhelyes minibölcsődét is, amely várhatóan jövő év elejétől meg is nyitja kapuit, hiszen a munkálatok elkészültek, de még a berendezés és az engedélyeztetés folyamata zajlik. Az intézmény három embernek munkalehetőséget is teremt. Nagy Balázs, Hobol polgármestere elmondta, örömmel tapasztalják, hogy a falu vonzó lett a családok, illetve a gyermeket tervező párok számára. Az eladó házak szinte azonnal új tulajdonosra találnak, amelyhez nyilvánvalóan a város közelsége is hozzájárul, de az önkormányzat is arra törekszik, hogy a gyermekes családok számára élhető települést teremtsen. Ezért fejlesztik az intézményeket, illetve támogatják a programjaikat.

Három utcát aszfaltoztak le az újtelepi részen

– A szülőknek – más településekkel ellentétben – itt nem kell hozzájárulniuk pénzzel az iskolai programokhoz. Az önkormányzat finanszírozza az útiköltséget, a belépőket, és az egyéb összegeket. Emellett a hoboli iskolába járó hoboli gyerekek számára – szociális helyzettől függetlenül – a köz­étkeztetést az önkormányzat finanszírozza – mondta a községvezető. Nagy Balázs hozzátette, tervezik az óvoda bővítését is: erre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályáztak. Pozitív elbírálás esetén a jelenlegi 30 fős férőhelyet 40-re emelnék, így két 20-20 gyermekes csoportszobát alakítanának ki, emellett tornaszobát és az egyéb szükséges kiszolgálóhelyiségeket is kiépítenék az új épületrészben.

A Magyar Falu Programban emellett még kommunális eszközbeszerzésre és útfelújításokra is nyert támogatást az önkormányzat. Előbbi keretből egy traktort, egy pótkocsit és egy hótolót vásárolt a falu, továbbá másik két pályázatból pedig leaszfaltozták az újtelepi részen a Muskátli utcát, valamint a Liliom és a Kikerics utcákat.

Önerőből is fejlesztett az önkormányzat, a temető felé vezető utat szélesítették ki és kavicsozták újra, az ott lévő parkolóval együtt.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy önerőből korszerűsítik a közvilágítási rendszert. A beruházás nagyságrendileg 5,5 millió forint, amely az energiaárakat tekintve 3-4 év alatt megtérül. Tervben van még a belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése is, tehát a belterületi árkok, hidak, átereszek felújítása, átalakítása is, ennek a tervei hamarosan elkészülnek.

– A kész tervekkel már felkészülten várhatjuk a pályázati lehetőségeket, de szó volt arról is, hogy ha nem lesz forrás, akkor saját erőből apránként, több ütemben valósítjuk meg a projektet – mondta a polgármester.

Az év végén is támogatják a lakókat

Az ünnepi időszakban is támogatja az önkormányzat a lakosokat, karácsony előtt 10 ezer forint értékű ajándékcsomagot osztanak ki minden házhoz, és a 14 év alatti gyerekek is számíthatnak mikuláscsomagra. Emellett a rászoruló családok között idén 106 köbméter szociális tűzifát tud kiosztani az önkormányzat. Bíznak benne, hogy hamarosan megérkezik a fa a településre.