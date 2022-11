Hogyan épül fel a hasizom?

A hasfal oldalsó és elülső részét a középvonal mentén szimmetrikusan elhelyezkedő izmok alkotják: belső ferde-, a külső ferde-, a haránt- és az egyenes hasizom. A középső rész erős kötőszövetből épül fel, ott a törzs két oldalán található hasizmok izompólyái egy inas szerkezetet képezve érnek össze. Akkor beszélünk szétnyílt hasizomról, ha az egyenes hasizmok rostjai hosszanti irányban eltávolodnak egymástól, ennek egyik jele, hogy a has középső részén a hasfal előre domborodik.

Akár természetes folyamat is lehet?

A hasizmok megfelelő tónusa a hasüregi szerveknek nyújt védelmet, valamint az ágyéki izmok medencefenék izmai, és a rekeszizom funkcionális egységeként működik. Ezek felelősek a megfelelő testtartás kialakításáért és stabilizálásáért. A várandósság során a baba intenzív növekedése fokozza a hasfali nyomást, emellett számos hormonális változás is hatással vannak a hasfalra. Például a relaxin hormon – előkészíti a testet a szülésre, „relaxálja” a szalagokat és az izmokat – jelenléte is hozzájárulhat a hasizmok szétnyílásához, amely egy teljes mértékben természetes folyamat.

A hasizmok szétnyílását fokozhatja a kismamáknál:

megelőző terhesség,

ikerterhesség,

nagy méretű baba.

Hogyan elehet megelőzni?

– Mai napig vitatott, hogy a megelőző császármetszés mennyire van hatással a hasizmok szétnyílására. Az viszont bizonyított, hogy a terhesség előtt, illetve a várandósság alatt végzett megfelelő és rendszeresen fizikai aktivitás, valamint a szülés utáni célzott fizikai aktivitás, pozitívan befolyásolja a hasizmok és ezzel együtt a kismedencei-, valamint az ágyéki, háti szakaszon található izmok megfelelő állapotát és helyreállítását– magyarázta a szakember.

Mi számít kórosnak?

Szétnyílt hasizom esetén nincs egységes megállapodás, hogy mi számít még normálisnak és mi minősül kóros állapotnak, leginkább azért sem, mert a tapintás alapján történő vizsgálat nem mindig célravezető és megbízható. Gondoljunk csak bele, milyen nagy a hibázás lehetősége, hiszen a hasizmok a változó vastagságú felületes kötőszöveti rétegek alatt helyezkednek el. A klinikai gyakorlatban a szétnyílás mértékének meghatározására használhatnak CT- vagy ultrahang gépet, ez azonban a hétköznapi, panaszmentes páciensek körében csak ritkán fordul elő.

A legsűrűbben használt és általánosan elfogadott megállapítás szerint a 2 cm-nél nagyobb szétnyílás már kórosnak számít, az 5 cm feletti pedig súlyos állapotnak minősül. A gyógytornász szerint, mivel nincs egységes ajánlás a mérés pontos helyének meghatározására, mint például a köldöktől való távolság, vagy a vizsgálati pozíció – háton fekve nyújtott lábbakkal, félig ülő helyzetben, esetleg felhúzott lábakkal,…stb. –, így sokkal nehezebb a szétnyílás pontos mértékét meghatározni, éppen ezért a fent említett, centiméterben megadott számok könnyen megrémiszthetik a kismamát.

Okozhat derékfájdalmat?

A szülés utáni időszakban a hosszanti hasizmok közötti távolság növekedhet, - ami egy teljesen természetes folyamat, - és hónapokig tapasztalható, de jellemzően egy éven belül a két izom közötti távolság visszatér a terhesség előtti állapotba. Ezt spontán regenerációnak nevezzük. – A szétnyílt hasizom egyik gyakori következménye lehet a sérv, de ez a két állapot akár egyszerre is előfordulhat. Figyelembe véve a hasizmok szerepét a testtartás kialakításában, joggal feltételezhetjük, hogy a szétnyílt hasizom miatt a medence stabilizációja sem lesz megfelelő, ennek következtében pedig rossz testtartás, csípő- és derék fájdalmak alakulhatnak ki. Ez így logikusan hangzik, azonban a kutatások ellentmondásosak a témát illetően, vagyis nem találtak egyértelmű összefüggést a derékfájás gyakorisága és a szétnyílt hasizom között, valamint a kismedencei izmok rendellenes működése és a szétnyílt hasizom között – mondta a Karóczi Csilla.

Az önvizsgálata menete

Az önvizsgálat nagyon könnyen kivitelezhető otthon is, bár néha hozhat fals eredményt mégis érdemes elvégezni. Háton fekve talpra húzott lábakkal elhelyezkedve helyezzük a kezünket a has középvonalára. Több régióban is elvégezhető a vizsgálat, a köldök alatti és feletti területen, valamint a szegycsont alatt. A fej megemelésével az egyenes hasizom bekapcsol, ezáltal ki tudjuk tapintani a két hosszanti hasizom közötti távolságot.

Mi a megoldás?

Fontos tudni, hogy a szétnyílt hasizom kezelésére nem az első és egyetlen a műtéti megoldás! Érdemes megpróbálni a célzott gyógytornát, az életmódváltást, illetve a fizikai aktivitás is sokat javíthat az állapoton. Számos vizsgálat igazolja, hogy a megfelelő mozgásterápia rendkívül hatékony módszer az érintett izmok funkciójának visszaállítása szempontjából.

Egy 2019-es kutatás bizonyította, hogy a mély törzsizmok célzott stabilizáló tréningje – amely során a medencefenék, a mély hasizom, a mély hátizmok, és a rekesz, mint funkcionális egység edzése volt a cél –, számottevően csökkentette a hasizmok szétnyílásának mértékét.

Emellett a szakértők szerint a funkció szempontjából a fizioterápiának is kiemelkedő szerepe van, habár nem sokat tesz hozzá az esztétikai javuláshoz.

Jöhet a műtét?

Akkor jöhet szóba a műtét, amennyiben a konzervatív kezelések nem járnak sikerrel. Megoldás jelenthet például a laparoszkópos-, nyitott-, a és az endoszkópos hasplasztika is – ezekkel egy időben a sérvet is szokták orvosolni. A laparoszkópos beavatkozás előnye a nyílt hasi műtéttel szemben, hogy a kisebb a heg, kisebb az operációs szövődmények kockázata. De természetesen minden esetben a kezelőorvos határozza meg, a beavatkozás típusát.