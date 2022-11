A Pécs-Belvárosi Református Egyházközség tagjai több csapatban tették rendbe a gyülekezethez tartozó épületeket. – A garázsban évtizedek óta gyűltek azok a dolgok, amiket kidobni sajnáltunk, de már használni sem tudtuk. Így most közösen lehetett válogatni és rendet tenni– számolt be a gyülekezet lelkipásztora, Kisóvári-Németh Norbert. Az udvaron rendezettek lettek a fák és a bokrok, kitakarították a templomot, a karzaton biztonságosabbá vált a közlekedés. – Az alagsori termek és minden olyan rész, amelyre év közben nem jut idő, a szorgos kezek által megtisztult, megszépült. Épp elkészült az udvaron az ebéd, már jött a felhőszakadás. Várható volt, hogy csak a délelőtt lesz esőmentes, így ebéd előtt kint, utána pedig bent dolgoztunk. Ez az alkalom is pályázatból valósulhatott meg – mesélt a lelkipásztor.