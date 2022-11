A klasszikus „Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?” tréfás kérdésre Tóth Tiborné, a Vidéki Tojás Kft. ügyvezetője is csak mosolyogva válaszolja, hogy hozzájuk természetesen a tyúkok érkeznek előbb a Bogyiszlón felépített, csaknem húszezer férőhelyes, ketreces kialakítású tojótelepre, hogy aztán nagyjából nyolcvan hetes ottani életük alatt mindennap egy-egy tojással virágoztassák az üzletet.

A tartás körülményeinek közelebbi bemutatása során kiderül, ma már régen nem igaz, hogy a falusi baromfiudvarokban kapirgáló tyúkok tojják az egyedüli igazi, sárga, finom tojásokat, hiszen a Vidéki Tojáséhoz hasonló, laikus szemmel hatalmas, ám mégis kisüzeminek számító farmokon sokkal kedvezőbb feltételeket tudnak az állománynak teremteni.

Mi több, ahogyan azt az ügyvezető külön is hangsúlyozza, ők elsősorban termelők, nem kereskedők, csak besegítenek saját termékeik eladásába is. Ám termelőként az állatokat és a tojásokat is sajátjuknak tekintve, saját maguk által csomagolva és szállítva, a teljes folyamatot szívvel-lélekkel ellátva adnak további hozzáadott értéket tojásaikhoz.

Kakaskukorékolás, válogatott takarmány és imitált napfelkelte a minőség záloga

„A mi tökéletesen fertőtlenített ketreceinkben kizárólag természetes alapanyagokból készülő, de speciális, titkos recept alapján összeállított takarmányokon, állandó, ideális hőfokú levegőben, még a napfelkeltét és napnyugtát is hűen imitáló különleges fényviszonyok között nevelt tojóhibirdek garantáltan egészségesebbek és boldogabbak, így jobb ízű, szebb színű, klasszikus barna héjú tojásokat adnak a rideg tartású, poros falusi udvarokban kotkodálóknál. Sőt, nálunk még négy kakas is kacérkodik az istállóban, igaz, csak a kukorékolásával szorgosabb munkára serkentve nap mint nap a tyúkokat” – árul egy érdekes kulisszatitkot is a cégvezető asszony.

Négy klasszikus méret, az árstop előtt is a városi átlag alatti árakon

Amelyek tojásait a klasszikus családi vállalkozásként felépített Vidéki Tojás Kft. modern gépekkel osztályozza a megszokott négy méretkategóriába: a legkisebb, azaz S-esek az 53 gramm alattiak, a legnagyobb, XL-esek a 72 grammot meghaladó óriások. Természetesen az árakat is – a november 10-én életbe lépett árstopot megelőzően – ugyanígy besorolva, a legkisebbektől a legnagyobbakig 5–10 forinttal a pécsi piacokon általánosnak tekinthető árak alatt kínálva saját kertvárosi üzletükben.

És ha már e boltocska éppen a Nevkó melletti, Nagy Imre utcai Spar bejáratától pár méterre található, adja magát az újabb összevetés: a piacokénál éppen olcsóbb Vidéki Tojások a multik árait aztán végképp, 10, 20, egyes hipermarketek esetekben akár 30–45 százalékkal is alulmúlják. És bár a kereskedőknél ez nem általános, itt nem feltétlenül a 10-es doboz a legkisebb mértékegység; ha valaki csak néhány, vagy akár egyetlen tojást kér, természetesen akkor is örömmel kiszolgálják.

Ám az imént említett hatalmas mennyiség ebben az egyetlen kisboltban természetesen nem lenne képes gazdára találni, így a Vidéki Tojás Kft. termelői státuszát kiszélesítve viszonteladóként is a régiós tojáspiac fontos szereplője: tojásai az új pécsi vásárcsarnok mellett a megye több településének boltjaiban, piacain is ott kelletik magukat.

Nem kell hűtőszekrényben, elég száraz, hűvös helyen tartani

És bár a tojás lakossági fogyasztása a húsvéthoz kötődően éri el éves csúcsát, a közelgő karácsonyi menük, főként tészták, sütemények nélkülözhetetlen alapanyaga is. Ennek kapcsán Tóth Tiborné újabb tévhitet eloszlatva nyugtatja meg a hűtőszekrényüket az ünnepekre telepakoló háziasszonyokat, hogy a tojást nem feltétlenül szükséges a hűtőben tartani. Sőt, ha az egész tízes dobozzal együtt vesszük ki és tesszük vissza többször is, a hősokk a szemmel egyébként láthatatlan viaszborításukat károsítva még árthat is a szellőző héjuknak, így praktikusabb jól szellőző, száraz hűvös helyen tartani őket.

Főként, hogy a saját termelésű Vidéki Tojások mindig garantáltan extra frissen (azaz egy heteseknél nem idősebben) kerülnek a Nagy Imre utcai bolt polcaira, így a 28 napos szavatosságot nem nehéz tartani velük.

A tojás az anyatej után a legjobb minőség fehérjeforrás

Dietetikus szakemberek szerint mindenkinek naponta egy tojást kellene fogyasztania egészsége megőrzése érdekében A tojást méltán nevezik óriási vitamintablettának, ásványi koktélnak, hiszen a csontritkulás megelőzésében kulcsfontosságú D-vitamin a tőkehalmáj után a tojásban található meg a legnagyobb mennyiségben. Tartalmazza még a bőrvitaminként is emlegetett A-vitamint, az antioxidáns E-vitamint, a létfontosságú B-vitaminokat, folsavat és pantoténsavat. Az ásványi anyagok közül kalciumban, vasban, magnéziumban, cinkben, káliumban és foszforban, valamint nátriumban bővelkedik.

Magas a szelén- és az agy számára oly fontos kolintartalma. Jótékony hatással bír a szív egészségére is. Kevés telített zsírt tartalmaz, viszont sok omega-3 zsírsavat, ami véd a szívbetegségekkel szemben, fontos az agy, a szem és az idegrendszer számára is, segít megelőzni a korral járó szembetegséget és az Alzheimer-kórt.

A tojás az anyatej után a legjobb minőségű ételünk, mellesleg az emberiség legelterjedtebb fehérjeforrása. A tojásételek legnagyobb előnye, hogy a legjobban működtetik a gyomor- és bélrendszer emésztését és az anyagcseréért döntően felelős szakaszát, ráadásul könnyen fogyasztható mennyiségben.

Ínycsiklandó recept: tojásos töltött krumpli

A tojás jól elkészítve nemcsak egészséges, hanem finom is. A Vidéki Tojás Kft. az alábbi receptet ajánlja a tojáskedvelők figyelmébe.

A tojásos töltött krumpli ideális lehet vacsorának vagy akár hús mellé köretnek is. Régen a héjában sült krumpli a szegények eledele volt, de kicsit felturbózva ma is bárki asztalán megállja a helyét. Rengeteg módon variálhatod: most egy olyan receptet mutatunk, amelyben a krumplicsónakokba tojásos tölteléket kell kanalazni.

Tojásos töltött krumpli

Hozzávalók, 4 személyre:

3 tojás

10 dkg reszelt sajt

4 nagy krumpli

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál vaj

1 evőkanál tejföl

1 teáskanál bazsalikom

1 teáskanál oregánó

1 hagymasóborsolaj

Előkészítési idő: 45 perc.

Elkészítési idő: 15 perc.

Elkészítése:

A krumplikat alaposan mosd meg, és héjukban főzd meg nagyjából fél óra alatt. Nem baj, ha a közepük kicsit kemény marad, fontosabb, hogy ne essenek szét. Ha készen vannak, szedd ki, tedd hideg vízbe őket. Amikor már kézbe tudod venni, mindegyiket vágd félbe, és kapard ki a belsejét úgy, hogy kényelmesen meg tudd a darabokat tölteni. A kikapart krumplibelet tedd egy tálba, a héjas darabokat pedig sorakoztasd fel egy tepsiben.

Amíg a krumpli hűl, főzd a tojásokat tíz perc alatt keményre. A hagymát vágd apróra, és párold üvegesre. A tört krumplihoz add hozzá az apró darabokra vágott tojást, fűszerezd sóval, borssal, bazsalikommal és oregánóval, és lazítsd tejföllel.

A vajat olvaszd fel, nyomd bele a fokhagymát, és kend meg vele a tepsiben várakozó krumplik belsejét. Erre kanalazd a tojásos keveréket, szórd meg reszelt sajttal, és told 200 fokos sütőbe 15-20 percre, amíg a sajt a tetején ropogósra pirul.

Jó étvágyat!

Elérhetőségek:

Vidéki Tojás Kft., tojásüzlet:

Pécs, Nagy Imre u. 51. E-mail: [email protected]

Az üzlet nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 08.00–12.00 és 13.00–17.00.

Szombaton: 08.00–12.00.