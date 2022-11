Páratlan adottságai méltán teszik vonzóvá a Pécstől mindössze 15 kilométerre, mégis háborítatlan természeti környezetben megbúvó Rácz Tanyát a házasulandók körében is. Az Abaliget és Orfű közötti festői, lankás mecseki tájba illeszkedő birtok minden évszakban romantikus díszletet nyújt a meghitt ünnepléshez, így örök emléket nyújt a különleges téli fotósorozatokhoz is.

A jövő nyári időszakra a Rácz Tanya foglaltsági naptára is csaknem betelt, ám a télen, kora tavasszal örök hűséget fogadók még bővebben választhatnak a legnépszerűbb péntek-szombatokból is – péntekenként további extra kedvezménnyel. Aki tehát elegáns, lenyűgöző, az egész násznép számára feledhetetlen esküvőről álmodik, idilli, békés, érintetlen természeti környezetben, meg is találta hozzá az ideális helyszínt.

Polgári szertartás, 200 fős nagyterem, ajándék nász-szoba

A Rácz Tanyán nemcsak a látvány megkapó; a szívélyes vendéglátás, a 200 fős, légkondicionált nagyteremben és – jó időben – a 80 fős, fedett teraszon felszolgált ínycsiklandó, kedvező árú menüsor, az ajándék nász-szoba, a korlátlanul, dugópénz nélkül behozható és hűthető italok lehetősége mind-mind garantálja, hogy az esküvő napja csak az ifjú pár kényeztetéséről, és nem a fárasztó készülődésről szól majd. Nyári különlegességük, a fehér lovashintó ugyan ebben az évszakban a fészerben pihen, és a polgári szertartást is beköltöztetik a zöld ligetből az épületbe, ezt leszámítva azonban minden más program a nyárival egyező élményeket garantál.

24 szobás panzió, céges csapatépítők, családi összejövetelek

A Rácz Tanya természetesen a lakodalmakon túl is számtalan lehetőséget kínál a nagyvárosi zajból a legföljebb madárcsicsergéses simogató csendre, vidéki életérzésre áhítozók számára. Családi programok, baráti vagy céges, csapatépítő rendezvények, aktív pihenés – itt mindez természetes. A Rácz Tanyán – bár van wifi – könnyen elfelejtheti a mobiltelefont: a felkészült, szolgálatkész személyzet ilyenkor is ötletgazdag programokkal feledteti a hétköznapokat céges rendezvényeken, konferenciákon egyaránt. Hasonlóképpen kellemes időtöltésre és széles választékú bárpultra számíthatnak a születésnapot, bankettet, osztálytalálkozót tervező baráti társaságok, családok is.

A kulináris élményekről a régi idők lovashagyományait felelevenítő hangulatú étteremben felszolgált házias ételek és a tanya specialitásai gondoskodnak.

A tartalmas vacsora után természetesen az éjszakát is itt töltheti a megfáradt vendég: a panzió 24 (1-2-3 fős) szobájában megszállók felfrissülhetnek a szaunában, csocsózhatnak a játékteremben.

A Rácz Tanya különleges oázis a város peremén – ahogy szlogenjük fogalmaz: A hely, ahol az élmények születnek!

Bővebb információ: www.racztanya.hu

Cím: Rácz Tanya – Orfű-Lipóc

Tel.: +36 72 498-459

E-mail: [email protected]