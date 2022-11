A koronavírus-járvány egyértelműen rámutatott a hagyományos állásinterjúk törékenységére, s a helyzetből adódóan a vállalatok többsége a videós állásinterjúk irányába fordult. Sok cég azóta is fenntartja ezt a gyakorlatot, annak ellenére is, hogy manapság már semmilyen korlátozás nem gátolja őket a személyes interjúk lebonyolításában. Ennek főként az az oka, hogy a videóinterjúk sokkal nagyobb rugalmasságot biztosítanak mind a szervezés, mind pedig a lebonyolítás tekintetében. A PecsAllas.hu videós előszűrési rendszere most akár még ezt a kisebb terhet is leveheti a munkaadók válláról azáltal, hogy egyfajta előszűrési lehetőséget kínál a számukra.

Még mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, érdemes magáról a PecsAllas.hu-ról is néhány szót ejtenünk, a portál ugyanis a pécsi álláspiac egyik kulcsfontoságú szereplője. A PecsAllas.hu-n meghirdetett összes állást itt érheti el: állások Pécs. Munkaadói szempontból az oldal a népszerűségét jelentős mértékben köszönheti a jó értelemben vett egyszerűségének, vagyis például annak, hogy egy hirdetés feladása mindössze három lépésben kivitelezhető, ami a szolgáltatás kiválasztását, a hirdetés megszövegezését, valamint az egyéb részletek meghatározását foglalja magában.

Ennél is fontosabb azonban, hogy az álláskeresők bizonyos csomagokon keresztül nem csak Baranya megyében és Pécsen, hanem más megyékben, vagy akár országosan is megszólíthatóak, ezzel is növelve a potenciális jelentkezők számát. Amennyiben pedig már a jelentkezők számánál tartunk, érdemes néhány adatot is kiemelnünk: a PecsAllas.hu-n az eddig feladott kicsit több mint 10 ezer hirdetésre, nem kevesebb mint 136 ezer pályázat érkezett, ami jól bizonyítja, hogy a hirdetőknek általában megfelelő mennyiségű jelentkezőből van lehetőségük kiválasztani az ideális jelölteket.

Mindez egyben arra is enged következtetni, hogy az oldal nem csak hirdetői, hanem álláskeresői szempontból is rendkívül népszerű. Ez egyrészt a korábban már említett letisztultságra, átláthatóságra, másrészt pedig a portálon fellelhető álláslehetőségek változatosságára visszavezethető. A PecsAllas.hu-n ugyanis valóban mindenki megtalálhatja a számára ideális állást, azaz a betanított fizikai munkáktól kezdve a szakmunkákon át egészen a diplomás munkakörökig mindenféle pozíció fellelhető itt. Persze nem csak az elvárt végzettség, hanem a tapasztalat, a munkarend, a szükséges nyelvtudás és a beosztás tekintetében is változatos a kínálat, vagyis tényleg minden feltétel adott a sikeres elhelyezkedéshez.

Ennek megvalósításához azonban nem árt néhány praktikát is alkalmazni. Az állásokról való mielőbbi értesülés érdekében például javasolt követni a PecsAllas.hu Facebook oldalát, ezeken a platformokon ugyanis rendre megosztásra kerülnek az újonnan meghirdetett pécsi pozíciók. A gyors és rugalmas pályázáshoz pedig tanácsos letölteni az AllasOrias.hu mobil alkalmazását, amin keresztül több állásoldal, beleértve a PecsAllas.hu hirdetéseihez is könnyedén hozzá lehet férni, s legalább ennyire egyszerűen jelentkezni is lehet azokra.

Hogyan működik a videós jelentkezés a PecsAllas.hu-n?

A PecsAllas.hu új videós bővítményének a lényege, hogy a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak, akiknek azokra külön-külön, maximum egy perces videók formájában kell válaszolniuk. Ezek a kérdések íródhatnak saját megfogalmazásban, de előre meghatározott, beépített kérdések beállítására is van lehetőség. Az egyetlen megkötés csupán annyi, hogy egy álláshirdetéshez legfeljebb öt kérdés tartozhat.

Miért hasznos mindez a pécsi munkaadók, álláskeresők számára?

Munkáltatói szempontból ennek az egyébként opcionálisan alkalmazható videós követelménynek több előnye is van. Azon állások esetében például kiváló előszűrő eszközként funkcionálhat, ahol nem a tapasztalat és szakmai felkészültség az elsődleges kritérium, hanem sokkal inkább előtérbe kerül a munkavállaló személyisége, motivációja és rátermettsége. Ezen felül pedig egy-egy ilyen videós anyag számos olyan információval is szolgálhat, amire csupán önéletrajz vagy motivációs levél alapján nem biztos, hogy fény derült volna.

Álláskeresői perspektívából pedig ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a pályázók felhívják a figyelmet az erősségeikre, vagy adott esetben kompenzálják az önéletrajzuk hiányosságait. Például kiváló kommunikációs képességekkel és határozott fellépéssel rendkívül jó benyomást lehet kelteni a toborzókban, különösen egy olyan állás esetében, ahol a feladatok főként a vásárlókkal, ügyfelekkel és a partnerekkel való kapcsolattartás köré összpontosulnak. Az említett tulajdonságoknak a meglétét viszont alapesetben csak egy állásinterjún keresztül lehetne bizonyítani, így viszont a pályázók már a kiválasztás első szakaszában tanúbizonyságot tehetnek alkalmasságukról.