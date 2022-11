A kivitelezéssel és tervezéssel foglalkozó, dinamikusan fejlődő mohácsi Grin-Bau Kft. és a 3D Origo Kft. legújabb projektje a Balatonboglár leghangulatosabb részén – a Kodály Zoltán u. 53. szám alatt – épülő lakópark Villapark Boglár. Az ingatlan közvetlenül a Balaton partján található, saját zárt partszakasszal rendelkezik.

Két épületben 24 panorámás lakás

Az ősfás liget valóban természetközeli élménnyé varázsolja az itt töltött időt. A fürdőzésre is kiválóan alkalmas helyszín saját, zárt partszakasszal rendelkezik, ám emellett még egy 60 négyzetméter vízfelületű medence is várja a csobbanásra áhítozókat.

A lakópark két külön épületből áll majd: egy védett utcai homlokzatú gyönyörű villából, és egy modern, de a villaépület megjelenéséhez igazodó új építésű társasházból. Egyikük az 1900-as évek elején épült, klasszikus balatoni villa, amely homlokzatán megőrzött eredeti motívumok melletti modernizálást és bővítést követően 8 lakás kerül benne kialakításra.

A második, nagyobb épület egy modern, új építésű társasház, amely külső tervezésében harmonizál a mellette álló klasszikus villával. E társasház 16 lakásának értékét Balatonra néző, lélegzetelállító örökpanorámájú erkélyeik fokozzák.

Tágas park, zárt udvar, pezsgő strand és nyugalmas otthon

Bármelyik ingatlan ideális választás a nyaralni kívánó családok számára is, hiszen a Balaton minden előnyét és az ingatlan kényelmet egyben élvezhetik. Ráadásul ebben a parkban a medencés és az élővízi fürdőzés is választható, mindkettőre lehetőség nyílik. Tágas, ligetes, védett udvara pedig magában foglalja a balatoni strandok pezsgését, és az otthon közelségének nyugalmát is.

Ugyanakkor állandó lakóhelynek is tökéletes választás, hiszen a nyári pezsgés után a téli időszak nyugalma is átélhető benne.

A lakások mérete 31 és 110 négyzetméter között változik, természetesen mind A+ energetikai besorolással. A rezsiköltség a napelemes áramellátásnak köszönhetően télen-nyáron alacsony szinten tartható, a jelenlegi energiaválságban ennek előnyeit talán nem is kell ecsetelni.

A megvásárolni kívánt lakások igény szerint átalakíthatók az A és B verzió szerint az építkezés ütemezése során, és mindegyikhez vásárolható külön privát parkolóhely is az ingatlan területén.

Értéknövelő, biztos befektetés

Elhelyezkedésük és felszereltségük befektetésként is kiváló választássá teszik lakásait. A környék ingatlanjai korábban is népszerűek voltak és a legmagasabb árkategóriába tartoztak, de az utóbbi évek tendenciáját figyelve világosan látszik, hogy értékük a későbbiekben is az átlag felett emelkedik majd.

Az ingatlanok átadása 2023 harmadik negyedévében várható.



KAPCSOLAT:

www.villaparkboglar.hu

[email protected]

telefon: +36-30-991-4976





www.grinbau.hu

[email protected]

telefon: +36-20-9506-272





A Villapark Boglárból kinyílik a Balaton

A Villapark Boglártól Keszthely, Kaposvár és Siófok is elérhető távolságban fekszik, ahol kitűnő éttermek és kulturális programok látogatására is lehetőség nyílik. A településtől délre a dombok között kiváló túraútvonalak húzódnak, de a panoráma szerelmesei helyben felkereshetik a híres Xantus János Gömbkilátót is.

A strandszezon lezárultával is számtalan kikapcsolódási lehetőséget kínál a környék, Balatonboglárt vonzáskörzete alkalmassá teszi számtalan felejthetetlen élmény átélésére. A Balatonboglári borvidék kitűnő borászatai, a Konyári Pincészet és a Garamvári Szőlőbirtok is megtalálhatóak a környéken, de könnyen megközelíthető a kéthelyi Cristinus Borbirtok is.

Hévíz és Kehidakustány is elérhető egy óránál kevesebb autózással, ahol a termálfürdők télen is nyitva állnak.