Azonban ebben az évszakban sem csak egyetlen fajta időjárás létezik: hol köd van és esik a hó, hol pedig ragyogóan süt a nap a hófödte tájra. A téli ruhatárunk általában sokkal egysíkúbb mint a nyári, hiszen a nagykabát sok mindent eltakar. De szerencsére van néhány örökérvényű kiegészítő, amivel egy kis színt vihetsz a megjelenésedbe és amit nem csak nyáron, hanem télen is hordhatsz.

Napszemüvegek

Az év legmelegebb időszakában el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan lehetne megmaradni a perzselő napsütésben napszemüveg nélkül. A könnyed nyári ruhák, a laza len ingek és a napszemüvegek divatos sokasága tökéletes összhangot teremtenek. Mivel a funkció mellet a stílusosság is előtérben van, sokan választanak akár többféle darabot is.

Télen azonban nehezebben látjuk magunkat, amint egy Dolce Gabbana napszemüveg virít az arcunkon. Pedig rengeteg női napszemüveg mutat jól a téli ruházattal együtt viselve és – bár furcsán hangozhat – télen is fontos funkciót tölt be ez a hasznos kiegészítő. Ebben az évszakban sokkal alacsonyabban jár a nap, így a sugarak beesési szöge is lejjebb kerül. Ez, és a hóról visszaverődő fény ugyanúgy bántja a szemünket, mint a nyári ragyogás.

Kalap

Milyen jó is, amikor a strandon hatalmas karimájú szalmakalapban heverészünk! A nyári ruházat alapvető kelléke a kalap, hiszen amellett, hogy árnyékot ad és védi a fejünket az UV-sugárzástól, még elképesztően jól is mutat! Egy csinos fejfedő ravaszul megfűszerez bármilyen outfitet, legyen az akár női vagy férfi viselet.

Szerencsére ettől a kiegészítőtől sem kell elbúcsúznunk télire, mindössze olyan változatok közül kell választani, amelyek anyaga a hűvösebb időre lett tervezve. És amíg egy hosszú szövetkabáttal viselve klasszikus és kifinomult külsőt kölcsönöz, addig egy vastag bőrdzsekivel igazi hipszternek érezhetjük magunkat.

Kendő/sál

A kendő az egyik legpraktikusabb ruhadarab a világon. Leteríthetjük a strandon, hogy a vízparton elnyúlva heverésszünk rajta. Ha magunk köré csavarjuk, kiváló strandruha vagy strandszoknya lehet belőle, a fejünkre kötve pedig a kalaphoz hasonlóan véd minket a Nap káros sugaraitól. A változatos anyagú kendők a világ összes színében kaphatók, amiket gyakran izgalmas minták, sőt, akár hímzések, rojtok vagy gyöngyök díszítenek.

A téli szezonban rendkívül fontos, hogy védjük a nyakunkat a hidegtől, hiszen a megfázást mindenképp szeretnénk elkerülni. A vékonyabb kendőket főként az elegánsabb viselethez tudjuk elképzelni, amelyeket akár beltéren is magunkon hagyhatunk, hiszen a kabát alatt megbújó ruháinkhoz is tökéletesen passzol. Egy puha vastag sál pedig tényleg nem hiányozhat a ruhatárból!