Az idén több, korábban támogatást nyert projekt a megvalósítás szakaszába érkezett. Az év elején Terehegyen felújították, bővítették a játszóteret, és egy fitneszparkot is telepítettek a területre, ugyanígy az idei évben valósult meg a skanzen felújítása. A sportcsarnok bejáratait akadálymentesítették, és a belső terét egy mobil térelválasztó fallal látták el. Hétmillió forint értékben a város több pontján feltöltötték az ütőkátyúkat, körülbelül 6,3 millió forint értékben a hegyen mart aszfaltos bedolgozást végeztek. Az üdülőterületen a Vörösmarty és a Berek utcában az árkokat kipucolták, és 15 új bejáróhidat is létesítettek a megfelelő csapadékvíz-elvezetés érdekében.

A két évvel ezelőtti földrengés következtében a Petőfi utcában az egyik ingatlan szennyvízelvezető rendszere meghibásodott, illetve az utca egy jelentős hosszán maga a fő gerincvezeték is elmozdult, melyet vis maior pályázati támogatásból sikerült helyreállítani. Jelentős és rég várt beruházás volt az ipari park létrehozása, melynek keretében 10 ingatlan közművesítése, valamint úthálózat kiépítése történt, illetve egy szociális és irodaépület is épült. Kormánytámogatásból az önkormányzat és a fürdő közös beruházása volt az új, négy medencéből álló kültéri gyermekbirodalom megépítése. A folyamatban lévő piacfejlesztés kapcsán elhangzott: a városvezetés arra törekszik a fejlesztéseivel, hogy a városközpontot kompletten újítsa meg, hogy ha valaki leszáll Harkányban a buszról, akkor bármelyik irányba indulva egy megújult várost lásson.

A fejlesztések a következő évben is folytatódnak, hiszen a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében három elnyert pályázata van a városnak, közel 650 millió forint értékben.

– Ennek köszönhetően a piacfejlesztés III. ütemét is megvalósíthatjuk a csarnok teljes felújításával. A másik két pályázat a város több pontját érinti. Fejlesztjük a harkányi arborétumot, felújítjuk a sportcsarnok öltöző- és vizesblokkjait, és a környezetét többféle funkciójú sportolásra, mozgásra alkalmas pályákkal, pihenőterekkel alakítjuk ki. A drávaszabolcsi háromszögben a régi játszótér helyén egy újat építünk, a Dankó Pista utcában kiszélesítjük, felújítjuk az úttestet. Itt az egyik oldalra járdát építünk, és ingyenes parkolót is kialakítunk. Emellett jövő év első felében kezdődik a kivitelezése a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását, rendbetételét célzó projektnek. Ez a gépállomási lakótelepen a Munkácsy és Bezerédi utcát, a Bocskai és Bercsényi utakat, gépállomási városrésznek a MOL benzinkút felőli részét, a Hunyadi utat, a Klauzál és Kolozsvár utcát érinti, Terehegyen a Széchenyi tér Terehegyi-árok, és a Víkend telep esetében pedig a Homok, Berek és Ságvári utca a projektbe bevont terület. Ezzel megint eljön a városban az az időszak, amikor minden fel lesz túrva, de ezek a kényelmetlenségek inkább örömteli dolgok, mert amikor elkészülnek ezek a beruházások, akkor egy szebb és jobb környezetben tudunk élni – mondta Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere.



Napelemparkra pályázott a Harkányi Gyógyfürdő



Az idén nyáron átadott és megnyitott kültéri gyerekbirodalom hamar a családok kedvence lett. Nem is véletlen, hiszen korábban a strand területén csak a Lepke medencék melletti kisebb pancsoló szolgálta a gyerekek szórakozását. A legújabb gyerekmedencékben viszont összesen 24 élményelem jelenik meg 560 négyzetméter vízfelületben, és a pici, totyogó gyerekektől az általános iskolás korosztályig mindenkinek nagy élvezetet tud nyújtani. Az építés során egyébként összesen 2250 köbméter földet mozgattak meg, 550 köbméter betont dolgoztak be, 65 tonna acél került a szerkezetbe. Csempeburkolatot pedig 1050 négyzetméternyi területen kellett felragasztani, 250 négyzetméter térkövezett felület készült, 450 négyzetméter füvesítéssel. A fürdő vezetősége egy további fejlesztési ütem kiviteli terveit is elkészítette, ezzel lezárta a 2018. év végén kormányzati támogatást nyert fürdőfejlesztési projekt ezen ütemét.

– A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. is adott be két TOP Plusz-os pályázatot, egy turisztikai, illetve egy energetikai célú fejlesztésre, összesen több mint egymilliárd forint értékben. Utóbbi keretében napelemparkra pályáztunk, ugyanis az idén 70 millió forintról 600 millió forintra növekedett a fürdő villanyszámlája, úgyhogy bármekkora napelempark jól jönne – mondta Szilágyi Tibor, a fürdő gazdasági igazgatója az idei harkányi közmeghallgatáson.