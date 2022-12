Technokrata korunk ma már nemcsak mindennapi használati tárgyainktól, hanem gyakran dekorációs kellékeinktől is megköveteli szépségük mellett a hasznosságukat is. Meghallotta az idők szavát Romeisz Norbert, a pécsi székhelyű, immár kontinensszerte elismert textilforgalmazó Rovitex Homedeco Kft. tulajdonosa is – így a családi otthonok mellett portfóliójukból egyre nagyobb szeletet hasító középületi, szállodai komplett kárpitozások és textilfelszerelések továbbra is megragadó küllemű alapanyagait is egyre több ilyen különleges tulajdonsággal ruházzák fel. Segítségül hívva a tudományt, itt helyben a PTE Innovációs Szakértői Hálózatát is – amelynek ő maga is tagja –, és amellyel közösen immár különféle szennytaszító, antibakteriális, lángálló, hőzáró, sőt, hangelnyelő és nemsokára pollenmegkötő tulajdonságokkal (bevonatokkal) tudják felruházni függönyeiket, bútorszöveteiket, falikárpitjaikat. Mi több, mindezt egyben is, azt a nem kis kihívást is leküzdve, hogy a felsoroltak sokszor egymásnak éppen ellentmondó technológiai megoldásokat követelnek.

Hozzátesszük, az egyébként speciális olaszországi laborok közreműködésével kifejlesztett újdonságok gyakorlati vizsgaelőadását nem kevésbé előkelő épületben, mint Ybl Miklós neoreneszánsz palotájában, az ugyancsak teljes eredeti pompájában tündöklő Operaházban tartva. Ahol a felújítás kárpitozási óriásprojektje során a színpad mellett az összes fali dekoráción át a székekig-függönyökig mindent ők borítottak száz százalék selyembe. Onnan átruccanva a Művészetek Palotájába, ahol nem kisebb művészetként, számos más különleges igény mellett még arra is figyelniük kellett, hogy a falikárpitok akusztikája megfeleljen a professzionális hangfelvételek igényeinek, a nézőtéri székek – hatféle – színárnyalata pedig a tévéközvetítésekhez elvárt fényviszonyoknak is. Mindezeket persze nemcsak e kivételes középületek, hanem mindannyiunk lakásai, például gyerekszobák hasznos kellékeiként is kínálva.

Ilyen extra anyagokat ma már persze – aranyáron – majdnem készen is be lehet szerezni a világpiacon, ám Romeisz Norbert itt is kora előtt akart járni: kigondolta, majd remek szakembereikkel kikísérletezte, megvalósította saját gyártásukat is – természetesen az aranynál olcsóbb költségekre is gondolva. Így aztán ma már e valóban különleges tulajdonságú textíliák is saját gépsoraikról gördülnek le. Sőt, nemsokára reménypusztai bázisuk már épülő, jelentős kapacitásnövelést is eredményező vadonatúj üzeméből. Amelynek modern digitális berendezéseit, hímző- és nyomógépeit a pécsiek körében egyre népszerűbb bemutató üzletükbe kilátogatók akár az immár a textilkikészítés keményítő-puhító fázisait is helyben elvégezni képes munka közben is megtekinthetik – kimondottan e célt szolgáló hatalmas üvegfalaival ez lesz ugyanis a környék első „látványmunkahelye”.

Még a kaputárásoknál maradva Romeisz Norbert további bővítésről is szót ejt: már meg is nyílt mohácsi fióküzletük, és most pásztázzák a piacot esetleges további helyszínekért a megyében. A fővárosban pedig februártól, a Várkert Bazár alatti új, exkluzív showroomjukban elsősorban lakberendező partnereiket igyekeznek majd elkápráztatni újdonságaikkal.

Mindezekről, illetve a Rovitex további híreiről, valamint rendkívül széles választékáról a nemzetközi terjeszkedés jegyében is szokatlanul szélesre tárt, nyolcnyelvű weboldalukon (www.rovitex.com) tájékozódhatnak az érdeklődők.