Professzionális személyzete, rugalmas adottságai és szolgáltatásai, páratlan kínálatú, exkluzív bárja és különtermei messzemenően illeszkednek vendégei és megbízói legegyedibb igényeihez is.

A Trezor már csak patinás helyszíne okán is nagy dolgokra hivatott. Az eredetileg hosszú századokat, közte a török uralmat is átvészelő pécsi sóház királyi raktárai helyét a 19. század végén a pénzügyi igazgatósági palota, majd a rendszerváltás után OTP-székház nélkülözhetetlen kellékeiként banktrezorok sokasága vette át. Ezek egy hatalmas példánya a későbbi diszkó- és kaszinóéveket is átvészelve névadóként ékesíti az utolsó stukkóig és faldíszig korhű pompájában helyreállított – üveg, fény, freskó névre keresztelt – termei egyikét.

Amelyek közül a rögtön a bejárat melletti bárjának hűtőit 40-féle válogatott sör és az évszakokhoz igazodó borkínálat tölti meg, míg polcait a világ legnemesebb égetett szeszeinek 170 tételes palettája díszíti – szó szerint is; de a pultnál a város legsokszínűbb koktélvariációiba is belekóstolhatunk. És amint arról a tulajdonos, Zeller Tamás vendéglátói ars poeticájaként további kuriózumaikat ismerteti, a Trezor a 20 fős családi szülinaptól akár a 90 fős ültetett és 150 tagú céges állófogadásokat, és az itt nem kevésbé népszerű esküvőket, de akár filmforgatásokat is anélkül képes teljes körűen kiszolgálni, hogy egyetlen külső partnert segítségül kellene hívniuk. Beleértve a professzionális, terenkénti külön fény- és akár tolmácsállással is kiegészíthető hangtechnikát és a teljes melegétel-cateringet is; legyen az fácán vagy vaddisznó, pont úgy elkészítve, ahogy a vendég szeretné – jelzi a cégvezető, hogy ő még a klasszikus vendégszerető kiszolgálás iskoláján edződött.

A kulináris élvezeteket szokatlanul széles kulturális háttérbe ágyazva, így a Trezor rendszeres alkalmi és állandó kiállításain – az év végén éppen Gandhi-fotógyűjteménnyel – szemünket is jóllakathatjuk. Fülünket pedig régiószerte nevezetes élőzenei koncertjei kényeztetik, legyen szó a blues, a flamenco vagy a rock szerelmeseiről.

Nem elhallgatva, hogy mindezt éppen a pandémia által egyszer már padlóra küldött, majd a szomszédos háború okozta gazdasági válság és rezsiárrobbanás sújtotta ágazat béklyójában – egyelőre kicsit hűvösebb terekben és csütörtök-péntek-szombatra korlátozott nyitvatartással, ámde közben sem szűkülő választékkal, odafigyeléssel. És főként az alkalmazottak helyett munkatársaknak tekintett, és a szakma szépségét amolyan küldetésként beléjük is átplántálni igyekvő menedzser elhivatottságával:

„Multifunkciósak és elnyűhetetlenek vagyunk, mint egy svájci bicska, rengeteg megvalósításra váró tervvel, ötlettel a fiókban. Úgy gondoljuk, ennek a helynek lelke van. Atmoszférája, változatos terei, exkluzív anyagai és berendezése, figyelmességünk és odaadásunk mind-mind azt a törekvésünket erősíti, hogy az ide szervezett események feledhetetlen élménnyé nemesedjenek, amelyeken vendégeink igazán jól érzik magukat” – tekint előre Zeller Tamás töretlen hittel a mindenkori megújulásban.

