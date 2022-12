A Pécsett és Szekszárdon Volkswagen, Audi és Škoda márkákat, közte haszonjárműveket forgalmazó és szervizelő patinás autókereskedés csaknem 350 milliós beruházásához a Széchenyi Terv Plusz GINOP Plusz pályázata 220 milliós támogatása járult hozzá – ismertette elsőként beruházás-sorozatuk egyik ütemének hazai autós sikertörténetként elkönyvelhető számait Liszácz Mihály vezérigazgató.

A csaknem másfél évtizede tervezett, többször halasztani kényszerült, ám éppen most, a nehezedő gazdasági környezetben végre meg is valósított projekt keretében így a padozattól a mennyezetig, a világításon, fűtő-hűtő-szellőztető rendszereken át egészen a falakban húzódó vezetékekig felújíthatták a pécsi Diósi u. 1. alatti épületeiket. És ha már belefogtak, rögtön meg is duplázva a szerviz alapterületét, ahol a napjainkban egyre fontosabbá váló energiatakarékosságot új napelemes és napkollektoros rendszer garantálja.

Emellett jelentősen bővült és megújult a mai modern autók hibáinak diagnosztizálásához, javításához elengedhetetlen eszközállomány. Vadonatúj, csúcstechnológiájú gyári célszerszámokkal, mérőeszközökkel, új raktárral, vizsgasorral, teherautó-állásokkal, satupadokkal, tárolószekrényekkel is gyarapítva az autóházat. Mindez már most látható és mérhető jelentős kapacitás- és hatékonyságnövekedést eredményezett – az egyébként közben szinte minden szakterületen meg is kétszereződő, mára 110 fős létszámú, folyamatosan továbbképzett, egyre nagyobb számban mestervizsgás dolgozók számára modernebb eszközökkel és szerszámokkal, kényelmesebb munkakörnyezettel. És ami ugyanilyen, vagy még fontosabb, az ügyfelek oldaláról a csaknem háromszorosára növelt kapacitás révén sokkal rövidebb vállalási határidőkkel, még színvonalasabb kiszolgálással.

A legmodernebb prezentációs eszközökkel felszerelt szintén új tárgyaló- és irodablokk a háttérmunkát támogatja, egyben a munkatársak szakmai továbbképzését is magasabb szintre emelheti. Ugyancsak az ügyfelek kényelmét szolgálóan bővítették és letérkövezték az autóház külső-belső parkolóit, míg a magasabb szintű vagyonvédelemről vadonatúj kerítéssel gondoskodnak.

A fenti hatalmas szintlépés szorosan a már tavaly nagyrészt befejeződött első pályázati projekt alapjaira épült – szó szerint is, hiszen a megvásárolt szomszédos telekkel együtt jócskán megnövelt területükön előbb egy új épületet is fel kellett húzni, majd azzal együtt átalakítani, újra berendezni szinte a teljes komplexumot.

Ám ahogyan a vezérigazgató fogalmaz, alig volt még idejük örülni előző beruházásuk hozadékainak, hosszú távra tervezett stabilitásuk és a tartós ügyfélelégedettség érdekében máris újra előre tekintenek. Így a menet közben részben elmaradt beszerzések pótlásaként, nagyobb részt további fejlesztésként újabb százmilliós – nem kis részben az ugrásszerűen bővülő e-autó szegmenst professzionálisan kiszolgálni képes – eszközfejlesztés küszöbén állnak.