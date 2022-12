A mögöttünk hagyott esztendők az autóiparban sem a kiemelkedő sikertörténetekről maradnak emlékezetesek. Ám a japán márka erejét jól mutatja, hogy az elkerülhetetlen termeléskiesés nála az elsők között normalizálódott, így több típusa immár a Suzuki Varga kereskedéseiben is újra készletről rendelhető – újságolja Abucsai Gábor ügyvezető.

Ahol az új autók mellett természetesen továbbra is széles palettával várják a használt (elsősorban Suzuki) járműveket keresőket is. És a jubileumot is elsősorban munkával ünnepelve minden típusú gépjármű műszaki vizsgáztatásával, akár erre történő felkészítésével, eredetvizsgálatával, átírással és biztosításközvetítéssel. Teljes szervizkapacitással, ebbe Lánycsókon a karos­szériajavítást és a fényezést is beleértve. Újdonságként az egyre keresettebb gumihotel-szolgáltatással, vagyis az éppen aktuális télikerékcseréknél sem kell már ügyfeleiknek a leszerelt abroncsok hazaszállításával, otthoni tárolásával bajlódniuk.

Szolgáltatási palettájukról ugyancsak nem hiányzik a vásárlásokhoz nyújtott többféle hitelkonstrukció sem, kiemelten a Suzuki Preferenciával, amely magánszemélyek részére a majdani autócserét is lehetővé teszi; míg cégek, vállalkozások számára lízingügyleteiket ajánlják. Mindezeket az idén egyedi jubileumi hűségprogram keretében, elsősorban új autó vásárlása esetén.

A Suzuki mindig is elismert megbízhatósága, gazdaságos fenntarthatósága továbbra is kedvező árpolitikával párosul, így nem véletlen autóik töretlen, sőt, egyre növekvő népszerűsége. Folyamatosan új és új slágermodellekkel, napjainkban éppen a Vitara mellett idén legnépszerűbb, megújult hibrid S-Cross típussal. Nem megfeledkezve természetesen a néhány éve már Japánból érkező Swift, Ignis, Jimmy, illetőleg az angliai gyártású kombi Swace modellekről sem. Újdonságként idén az S-Crossokhoz – később a többi típushoz is kérhető, sok hasznos segítséget, üzemelési és állapotinformációkat nyújtó Suzuki Connect mobilapplikációval.

A Suzuki Varga Kereskedés így a márka teljes modellkínálatával, illetve az autós kiegészítő szolgáltatások legszélesebb palettájával várja ügyfeleit Lánycsókon és Kozármislenyben is.

Megújult S-Cross hibrid: mindenre készen! Az élet mindig új kihívások elé állít minket, de a Suzuki zászlóshajója, a megújult S-Cross minden pillanatban megkönnyíti a választást, hogy bátran az események elébe mehessen. A merész, magabiztos SUV-stílus, a fejlett vezetéstámogató rendszerek és az intelligens biztonsági rendszerek már a legtöbb kivitelnél szériatartozékként elérhetők. A barátok, a család és a csomagok számára rendelkezésre álló tágas tér, valamint a Suzuki által kifejlesztett és már jól bevált 4 x 4 AllGrip technológia segítségével uralhatja az utat, bármerre is járjon. Dinamikus, ugyanakkor energiatakarékos és környezetkímélő hibrid motorjaival és precíz (manuális vagy automata) váltóival az S-Cross mindig könnyedén küzdi le az elé kerülő akadályokat, legyen szó akár a nagyvárosi dzsungel útvesztőiről, akár az országutak végtelennek tűnő kilométereiről. A Suzuki igen kedvező ár-érték arányú Hűségprogram Ajánlata tartalmazza a Suzuki 3 + 7 éves Hybrid Pro garanciáját a motorra, a váltóra, a hibrid hajtás elemeire és a turbófeltöltőre. A jótállás 10 évig vagy 200 ezer km-ig él!





SUZUKI VARGA MÁRKAKERESKEDÉS

7761 Kozármisleny, Vadvirág u. 4.

Tel.: (06 72) 570-926

7759 Lánycsók, az 57-es út mellett

Tel.: 06-69/364-494

www.suzukivarga.hu

Nyitvatartás: h–p 8.00– 17.00; szo. 8.00–12.00