Az Ormánság egyik legjelentősebb vállalkozása, egyben a város legnagyobb foglalkoztatójaként az Agrokémia Sellye Zrt. valóban elmondhatja magáról, hogy patinás múltjából merítve építi egyre fényesebb jövőjét. Az egykor műanyag és egyéb csomagolóanyagok gyártására szakosodó elődei már a hetvenes években a szocialista gazdálkodás béklyóit feszegették. A kezdetektől újítási szándéktól vezérelt küldetéstudatuk nemzetközi terjeszkedéssel, az 1992-es részvénytársasággá alakulás után teljesedett ki. A hatékony növényvédő szerekre összpontosító, a szakmában elismert multinacionális megrendelőknek készülő bérmunkatermelés pedig egyre inkább megkövetelte egy színvonalas, modern laboratórium létrehozását is.

Nem véletlenül az utóbbival kezdi az öthektáros telephely bemutatását dr. Bokotey Sándor vezérigazgató. Itt ugyanis magasan képzett munkatársak garantálják a profiljukban fontos szerepet játszó alapanyag-elemzéseken, utóellenőrzéseken keresztül a vásárlói visszajelzéseket is figyelembe vevő saját fejlesztésű termékek minőségét, amelyeket az Európai Unió mellett a közösségen kívüli területeken is forgalmaznak.

Mindehhez természetesen magas szintű minőségirányítás, valamint modern gyártóegységek is szükségesek, így e területen is igyekeznek szorosan a technológiai élvonal nyomában járni.

Idei fejlesztésük kiemelt eleme a GINOP-1.2.1 Plusz pályázati támogatással megvalósított szuszpenziós üzem, amelynek jóvoltából húszfős létszámbővítéssel négyszeresére tudták növelni korábbi kapacitásukat. Különálló, modern gépsoraikról meghatározott típusú (csávázószerek, gomba- és rovarölők, gyom- és rágcsálóirtók) agrokémiai termékek gördülnek le.

Portfóliójuk javarészt bérmunka-megrendelésre készül: a növényvédő szereket kiegészítő Non-Agro palettájuk védjegyei a saját szakembereik által kifejlesztett HiGéniusz® fertőtlenítők, a Zimkor® autós fagyálló és téli-nyári szélvédőmosók, valamint a dekoratív küllemű jégoldók és koncentrátumok. Mindezek a 4Fire® grillgyújtó gélekkel, illetve az újdonságként éppen próbaüzemre és tanúsításra váró HDPE és COEX, ötliteres műanyag kannákkal egészülnek ki.

A már említett korszerűsítés ökológiai tudatosságukra és a biodiverzitás megőrzésére épít. A környezetkímélő energiatakarékosság – egyben a napelem-telepítéssel már korábban elkezdett zöldjövőépítő projekt keretében –, az energiaközpont kazánjainak gőzfejlesztőkre cserélését is magában foglalja.

A termelés és fejlesztés mellett az Agrokémia Sellye Zrt. vezetősége alkalmazottai jóllétére is kiemelt figyelmet szentel. A szakmai képzéseken, tréningeken, külföldi konferenciákon való részvétel mellett céges flottával könnyítik meg a munkába járást, a jelen gazdasági helyzetre tekintettel rezsitámogatást is nyújtanak munkavállalóiknak. Nemzetközi kapcsolataikra építve és a helyi önkormányzattal karöltve pedig a városba befogadott ukrán menekülteket is támogatják.

