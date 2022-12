A Penthe Autóház neve kétségkívül az Opelekkel íródott be kitörölhetetlenül a dél-dunántúli régió legújabb kori autótörténetébe. A márkakereskedés számára az elmúlt két és fél évtized töretlen sikertörténet volt, több ezer elégedett ügyfelet szolgáltak ki professzionális és korrekt módon.

Az autóház korábbi, sikerrel teljesített projektje volt az Isuzu haszonjárművek forgalmazásának és szervizelésének négy évvel ezelőtti kiépítése is. Nem is akármilyen eredményekkel, hiszen az évente 60 db körüli eladott autójuk önmagában a márka hazai forgalmának több mint ötödét teszi ki.

Fekete Attila, a cég ügyvezető igazgatója szerint azonban a vállalat jelen helyzetben az eddigieknél lényegesen magasabb, de teljesíthető elvárásokkal áll szemben. Ugyanis a Penthe Autóház együttműködése a Wallis Automotive Europe autóimportőr vállalattal idén tovább bővül, az Opel és az Isuzu márkák sikeres értékesítésének tükrében az importőr a Penthe Autóházat kérte fel a brit Land Rover luxusmárka dél-dunántúli régióban való forgalmazására. A felkérést a vállalat nagy lehetőségként és megtiszteltetésként fogadta, azt gyakorlatra váltva 2022-ben megnyitotta a régió történelmének első hivatalos Land Rover márkakereskedését és márkaszervizét. A vállalat mindezen felül hivatalos márkaszervizként az ugyancsak patinás brit Jaguar márka logóját is zászlajára tűzi.

Az 1948-ban alapított Land Rover vállalat terepjáróinak magas színvonalát mi sem jelzi jobban, mint hogy VI. György már három évvel az alapítást követően királyi jogosítvánnyal ruházta fel őket, illetve, hogy a brit uralkodócsalád azóta is hűségesen kitart az azóta Defender, Discovery és a leginkább kékvérű Range Rover almárkákba tagozódó Land Rover-modellek mellett.

A Land Rovereket hamarosan egy, a Pécsváradi úton felépülő 330 négyzetméteres, már építési engedéllyel rendelkező új luxusszalonban csodálhatják meg először a márka szerelmesei – jelenleg azonban, az új szalon elkészültéig a Budai vámnál, a Schroll József utcában lévő bemutatóterem az ideiglenes otthonuk. Már itt is megtekinthető, illetve tesztelhető a márka teljes palettája – közte a vadonatúj csúcsmodellel, a megjelenésében és kényelmében is az angol nemesi szalonok báját és luxusát idéző, technológiájában ugyanakkor már az autóipar legújabb innovációit magában hordozó Range Roverrel. A hagyományos erőforrások mellett már most elérhető hibrid meghajtással a teljes modellpaletta, de a gyártó jelzése szerint hamarosan több modell tisztán elektromos meghajtással is rendelhetővé válik.

E két új márka, illetve azok magas igényekkel rendelkező vásárlói a Penthe Autóház elé a saját magukkal szembeni, már eddig is kiemelkedően magas minőségi követelményeiken is messze túlmutató mércét állítottak, amelynek új szervizeszközökkel, gépparkkal, célszerszámokkal, széles körű fejlesztéssel igyekeznek máris megfelelni. Továbbá, már a jövőre is gondolva, a saját teljes munkatársi körüket felölelő szakmai továbbképzések mellett az Angster iskola gyakorlati oktatóhelyeként, magából az autószerelői szakképzésből is kiveszik a részüket.

Fekete Attila szavaival élve, a legújabb technológiák elsajátítása, tudásuk állandó naprakészen tartása, a folyamatos megújulás a felgyorsult világban a Penthe Autóház számára már természetes alapkövetelmény. Ahogyan alapkövetelmény az ügyfélkiszolgálás változó elvárásaihoz való alkalmazkodás, vagy az értékesítés mellett a szerviztevékenységek fokozatos erősítése is.

A Penthe Autóházban egy autó eladásával nem véget ér, hanem épp ellenkezőleg, elkezdődik az ügyfélkapcsolat, foglalja össze zárásként röviden megújuló filozófiájukat az ügyvezető.

PENTHE AUTÓHÁZ

7630 Pécs, Pécsváradi út 8.

+36-72/539-500