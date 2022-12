A társaságot ma elnök-igazgatóként irányító Petre András által alapított, a garázsból idei 10. születésnapjára a Budapesti Értéktőzsdére érő, nemzetközi színtérre lépő EU-SOLAR Nyrt. mára a hazai szolár iparág élen járó, új utakat mutató szereplőjévé emelkedett. Különlegessége, hogy tevékenysége célja és annak gyakorlati megvalósítása, hétköznapi működése is magában hordozza a hosszú távú fenntarthatóság, a zöld jövő mai megalapozásának eszméjét.

Mindezt hétköznapi gyakorlatra váltva, páratlan raktárkészletének köszönhetően ma a háztartási méretű lakossági kiserőművek és a kkv-szektor 50–150 kilowattos berendezéseit is a leggyorsabban, hosszú távú fenntarthatósági garanciákkal tudja telepíteni. Garantáltan kizárólag márkás, minőségi anyagokkal-eszközökkel, a világhírű Growatt inverterek kizárólagos hazai forgalmazójaként, országos telepítői és szervizlefedettséggel, magasan képzett szakembereivel a legeldugottabb kistelepülésen is.

Mindezt fejlett minőségirányítási rendszerrel kontrollálva, az iparágban alkalmazható valamennyi, rendszeresen megújított tanúsítvánnyal a tarsolyában. Elkötelezett munkájukat a legrangosabb szakmai és üzleti minősítő szervezetek elismeréseivel koronázva – hogy a hosszú sorból csak az Üzleti Etikai és kétszeres Superbrand-díjat vagy a Bisnode Silver AAA minősítést emeljük ki.

A november elejétől megváltozott napelem-telepítési szabályok okán is a figyelmet fokozottabban a kisvállalkozók, a kkv-szektor igényeinek kiszolgálására fordítva. Hiszen miközben a családi otthonokat a hazai rezsicsökkentés egyelőre óvja a külföldön már mindenkit egyformán padlóba döngölő piaci energiaáraktól, a vállalkozások, üzletek már nálunk is húsba vágóan érzik a folyamatos emelkedést.

A napelem-telepítés gondolatának megszületésekor szinte mindenkinek az első kérdése a megtérülés. A válság előtti helyzetben egyszerű számításokkal megválaszolható helyzet mára, különösen a cégek esetében a sok egyedi feltétel és adottság miatt, összetettebbé vált. Ám a mai – és még mindig biztosan nem a csúcson járó – közüzemi díjak mellett továbbra sem ez a kérdés, legföljebb az évek száma: 3-5-7?

A tevékenységük révén sokat fogyasztó, a takarékosságot már lejjebb szorítani nem tudók számára azonban ennél is súlyosabb a tét – a média már siratja is a fenyegető cégbezárási hullám első kárvallottjait. A nap tehát most a vállalkozások tömegei számára a puszta túléléshez szükséges energiát is jelentheti, hiszen végleg kiszabadít a közüzemi díjak szorításából. Az ingatlan ezáltal növekvő értéke vagy a bolygó emberi életterének megőrzésében betöltött szerepe ehhez képest már csak ráadásajándéknak tekinthető. És a váltás sosem késő: nincs miért habozni, mielőbb érdemes rálépni a tiszta, akár ingyenes energiafelhasználás zöld útjára – amelyet az EU-SOLAR Nyrt. a kisvállalkozások számára is mindenben segít kikövezni.

EU-SOLAR Nyrt.

Székhely:

7630 Pécs, Koksz u. 127.

Tel.: (+3620) 579-4444

E-mail:

[email protected]

www.eu-solar.hu

www.energiavalasztohirek.hu