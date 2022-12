Számos fejlesztés tudott megvalósulni az idei évben Villányban. Befejeződött a Zöld Város Program, amelyet a városvezetés járdafelújítással egészített ki, elkészült a Szent István és a Béke utca „házfaltól házfalig” tartó felújítása, amely hosszú évtizedek óta volt már jogos kívánalma a lakosságnak. Emellett még több Magyar Falu Program-os pályázatot is nyert az önkormányzat. Az egyik keretében most zajlik a művelődési ház felújítása, és az orvosi rendelőnél is hamarosan megkezdődnek a munkálatok. Ezek ráadásul energetikai felújítások is, amelyeknek a mostani keretek között nyilvánvalóan felértékelődik a jelentősége.

Mayer István, Villány polgármestere örömmel számolt be arról is, hogy folyamatban van a közbeszerzés előkészítése a hivatal előtti Fő tér fejlesztési beruházásának, így jövő tavasszal várhatóan el fog kezdődni a kivitelezés is. Ennek keretében egy teljesen újragondolt Fő teret hoznak majd létre, ahol többek között termelői piacot is létesítenek.

– Haladunk a lakóparkfejlesztéssel is, emellett készítjük elő az Élhető települések kiíráson nyertes projektjeinket is – mondta a városvezető.



Hét pályázatuk kapott támogatást

A villányi önkormányzat sikerrel pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, ugyanis az idén hét pályázattal összesen több mint másfél milliárd forint támogatást sikerült elnyerni.

– Még tavasszal két pályázatunkra kaptunk összesen 600 millió forintot. A kiserdő fejlesztésére és a Damjanich János utca járdáinak és zöldfelületének megújítására, valamint a Rendezvénytér játszóterének továbbfejlesztésére, illetve sportpályák felújítására 300-300 millió forintot nyertünk. Szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően 60 millió forintot fordíthatunk a családsegítő intézet energetikai korszerűsítésére. November közepén az óvoda udvarának fejlesztésére beadott pályázatunk is nyert 200 millió forintot, a legutolsó hír pedig az, hogy az ipari park kialakítását és a Táncsics-árok fejlesztését célzó projektünk is forrást kapott. A Táncsics-árok szurdokszerű, ki nem épített részét fogjuk kiépíteni, illetve részben egy új nyomvonalat alakítunk ki, amely az elkerülőút mellé vezet majd be, ez jelentősen hozzá fog járulni a villányi csapadékvíz-elvezetés normális lefolyásához. A beruházásra 100 millió forintot nyertünk. Az ipari park esetében 600 millió forintra pályáztunk, melyből egyelőre 565 millió forintot hagytak jóvá – sorolta a pályázati eredményeket Mayer István. Hozzátette: összesen még 1,6 milliárd forint összegű pályázatuk vár elbírálásra a TOP Plusz kiírásban, illetve várják még az új határozatát a Helyreállítási Alapnál pályázott bölcsőde kialakítását célzó pályázatuk esetében, amely 420 millió értékű beruházást tenne lehetővé. Bíznak benne, hogy minél több pályázatuk pozitív elbírálás alá fog kerülni, hiszen ezek a fejlesztések újabb jelentős előrelépést jelentenének Villány életében.

Új kutakkal erősítik az ivóvízellátást

Nagy előrelépések történhetnek a következő években az ivóvízellátás tekintetében is, zajlik ugyanis a vízvezeték-rekonstrukció tervezése. A jövő évben várhatóan megtörténik a Dombai, a Mathias és a Zrínyi utca vízvezetékrendszerének a felújítása, és folyamatban van a tervezése a Kölcsey utcának is. Ha ennek kivitelezése nem is fog beleférni a jövő évbe, legkésőbb 2024-ben megtörténik.

– Jövőre a rendszerbe tudjuk integrálni a villányi új ivóvízkutat is, ami az ellátásbiztonságot tudná növelni. Egyrészt azért, mert ez egy másik vízbázisra alapul, másrészt azért, mert ennek a pluszhozama biztosítja, hogy a nyári legmagasabb igénybevétel idején se akadozzon a vízellátás. Elkezdődött a terveztetése Villánykövesden egy új kút kialakításának is. Az ott üzemelő kút felújításra szorul, de ameddig a helyébe nem tud lépni egy másik, addig azt nem lehet leállítani. A vízbázis alapvetően alkalmas arra, hogy több vizet termeljünk onnan ki, de abból a kút kapacitása nem enged többet kinyerni. Tehát a jövőben Villányban egy, Villánykövesden pedig két termelőkutunk lesz, ami nagyon jelentős javulást fog majd eredményezni az ellátásban – mondta a polgármester. Hozzátette, zajlik a tervezése a villánykövesdi kút és a Villany között vezető gerincvezetéknek is. Ezen fejlesztések nagyobb része a következő két évben megtörténne, amely nagy előrelépés lesz a város ivóvízellátásában, és orvosolja majd azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években előfordultak.